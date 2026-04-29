Παρί – Μπάγερν 5-4: Η αποθέωση του ποδοσφαίρου και όλα τα στοιχειωμένα ρεκόρ που έσπασαν στον ημιτελικό του Champions League

Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπάγερν Μονάχου πρωταγωνίστησαν σ’ έναν αδιανόητο ημιτελικό του Champions League που όμοιος του δεν έχει υπάρξει ξανά στην ιστορία της διοργάνωσης.

Οι δύο κατά τεκμήριο καλύτερες ομάδες φέτος στην Ευρώπη πρόσφεραν ένα απίστευτο θέαμα στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό για το Champions League που θα μείνει αξέχαστος στα εκατομμύρια των ανθρώπων που τον παρακολούθησαν είτε δια ζώσης είτε τηλεοπτικά, με την Παρί Σεν Ζερμέν και την Μπάγερν Μονάχου να δίνουν μία ασύλληπτη παράσταση χωρίς σκοπιμότητες, όπου τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον είχε το αστείρευτο ταλέντο των ποδοσφαιριστών τους.

Οι Παριζιάνοι πήραν ελαφρύ προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Champions League, επικρατώντας των Βαυαρών με το επικό 5-4. Πρόκειται για ένα σκορ που θύμισε περισσότερο παλιό αγώνα… πόλο, παρά ποδοσφαίρου.

Το απίστευτο, βέβαια, της υπόθεσης δεν είναι μόνο ότι σημειώθηκαν 9 γκολ σε μία αναμέτρηση, αλλά αυτά μπήκαν σε ημιτελικό Champions League, όπου η κρισιμότητα του αγώνα είναι στο… ζενίθ.

Τι είδαμε στο Παρίσι

Παρακολουθήσαμε δύο υπερομάδες να διαφημίζουν με τον καλύτερο τρόπο το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Είδαμε την ομάδα του Μονάχου, κατά πολλούς το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, να μπαίνει δυνατά και να προηγείται με το πέναλτι του Κέιν και την πρωταθλήτρια Ευρώπης να απαντά με δύο γκολ μέσα σε εννέα λεπτά (Κβαρατσχέλια και Νέβες). Ο Ολίσε, όμως, με φοβερό σουτ «έγραψε» το 2-2 στο 41′ κι ενώ έμοιαζε ότι αυτό θα ήταν το σκορ του ημιχρόνου ο Ντεμπελέ με πέναλτι στις καθυστερήσεις το πλεονέκτημα στους «πρωτευουσιάνους».

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Λουίς Ενρίκε απέδειξε γιατί είναι από τα φαβορί για το back to back. Προηγήθηκε με 5-2 κι έδειξε προς στιγμή έτοιμη να «καθαρίσει» την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι. Οι πρωταθλητές Γερμανίας, όμως, δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Με δύο γκολ μέσα σε 4 λεπτά (65′-68′) από τους Ουπακεμανό και Ντίας η Μπάγερν μείωσε σε 5-4 κι άφησε τα πάντα ανοικτά για τη ρεβάνς της «Αλιάντς Αρένα» στις 6 Μαΐου.

Διέλυσαν όλα τα ρεκόρ του Champions League

Δεν χρειάζεται κάποιος να ψάξει πολύ στο διαδίκτυο για να καταλάβει ότι τα 9 γκολ που σημειώθηκαν στον πρώτο ημιτελικό της Παρί με την Μπάγερν Μονάχου αποτελούν ρεκόρ.

Όπως ήταν επόμενο, το 5-4 αποτελεί το μεγαλύτερο σκορ που έχουμε δει ποτέ στην ιστορία των ημιτελικών του Champions League.

Οι ημιτελικοί με τα περισσότερα γκολ:

Απρίλιος 2026: Παρί – Μπάγερν 5-4

Απρίλιος 2018: Λίβερπουλ – Ρόμα 5-2

Απρίλιος 1995: Άγιαξ – Μπάγερν 5-2

Μάιος 2025: Ίντερ – Μπαρτσελόνα 4-3

Αυτός ήταν, λοιπόν, ο πρώτος ημιτελικός στην ιστορία του Champions League που και οι δύο ομάδες σκοράρουν 4+ γκολ και μόλις το δεύτερο ματς σε νοκ άουτ φάση μετά το 4-4 της Τσέλσι με την Λίβερπουλ το 2009, που είχε διεξαχθεί τότε για την προημιτελική φάση.

Παράλληλα τα πέντε γκολ που σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο (3-2), αποτελούν πλέον ρεκόρ για αγώνα που αφορά ημιτελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

O Κέιν “έσπασε” τα κοντέρ

Ο Άγγλος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου έφυγε από την Τότεναμ και βρήκε την υγειά του, βάζοντας πλώρη για τη φετινή “Χρυσή Μπάλα”.

Ο Χάρι Κέιν έγινε πλέον ο πρώτος Άγγλος που βρίσκει δίχτυα σε έξι διαδοχικά παιχνίδια στο Champions League, μετά τα πέντε που μετρούσε ο Στίβεν Τζέραρντ από το 2008.

Παράλληλα, με τα 12 φετινά τέρματα που έχει πετύχει, ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου έγινε ο Άγγλος με τα περισσότερα γκολ σε μια αγωνιστική περίοδο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Έγραψε αρνητική ιστορία ο Νόιερ

Όπως γίνεται αντιληπτό, σ’ ένα παιχνίδι όπου έχουν σημειωθεί 9 γκολ, οι μόνοι ποδοσφαιριστές που δεν γίνεται να είναι πρωταγωνιστές είναι οι τερματοφύλακες.

Βέβαια, ο Νόιερ το… τερμάτισε, αφού έγραψε αρνητική ιστορία, έχοντας ρόλου… κώνου στην αναμέτρηση.

Για την ακρίβεια, ο Γερμανός τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου έβλεπε την μπάλα να περνά είτε προς τα δίχτυα του, είτε δίπλα από την εστία του, είτε να σταματά στο δοκάρι, δίχως εκείνος να μπορεί να την πιάσει.

Ο Νόιερ έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας, τουλάχιστον στις τελευταίες 16 αγωνιστικές περιόδους που δέχεται 5 γκολ σε ένα παιχνίδι στη νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης, δίχως να πραγματοποιήσει ούτε μια απόκρουση! Δεν έπιασε ούτε μια τελική από εκείνες που έκανε η Παρί, είτε ήταν προς τον στόχο, είτε όχι.

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη Τετάρτη (6/5/2026) στη Γερμανία, όπου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τα ημιτελικά Champions League.

Οι Γάλλοι έχουν το προβάδισμα πρόκρισης, ωστόσο στο Μόναχο οι Γερμανοί είναι αχτύπητοι, έχοντας την ικανότητα να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση μέσα σε λίγα λεπτά.