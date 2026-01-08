Dubai BC – Φενέρμπαχτσε 92-81: Οι Άραβες προσγείωσαν τους Τούρκους με τρομερούς Ράιτ και Καμένιας

Σπουδαία νίκη πανηγύρισε η Dubai BC, η οποία επικράτησε εντός έδρας της Φενέρμπαχτσε με 92-81 για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Η Dubai BC είναι ισχυρή στην έδρα της και πήρε την 8η νίκη της σε 10 παιχνίδια στα Εμιράτα, ανεβαίνοντας στο 10-11. Στο 13-7 έπεσε η Φενέρμπαχτσε, η οποία προσγειώθηκε απότομα μετά από τις 10 νίκες της στις προηγούμενες 11 αγωνιστικές.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Κενάν Καμένιας, ο οποίος έκανε εμφάνιση καριέρας με 20 πόντους και 15 ριμπάουντ. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο ΜακΚίνλι Ράιτ με 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ 14 πόντους και 5 ριμπάουντ είχε ο Καμπενγκέλε.

Γουέιντ Μπόλντγουιν, Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, Μίκαελ Γιάντουνεν ξεχώρισαν για τη Φενέρμπαχτσε, με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να πραγματοποιεί κακή εμφάνιση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-20, 51-42, 73-62, 92-81.

DUBAI BC (Γκόλεματς): Μπέικον 15 (2/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Αβράμοβιτς 1, Αμπάς 2, Πρέπελιτς, Μπέρτανς 3 (1), Άντερσον 11 (1/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Σανλί 2, Καμπενγκέλε 14 (4/5 δίποντα, 6/8 βολές, 5 ριμπάουντ), Ράιτ 22 (9/11 δίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πετρούσεβ 2, Καμένιας 20 (6/10 δίποντα, 8/8 βολές, 15 ριμπάουντ).

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουιν 21 (6/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/8 βολές, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μέλι, Χόρτον-Τάκερ 15 (5/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Μαχμούτογλου 3, Μπόστον 8 (2/7 τρίποντα), Γιάντουνεν 13 (4/5 τρίποντα), Χολ 9 91), Σίλβα 1, Κόλσον 2, Μπιρτς 7 (3/4 δίποντα, 1/2 βολές).

Τα ομαδικά στατιστικά της Dubai BC: 25/41 δίποντα, 5/18 τρίποντα, 27/31 βολές, 42 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 14 επιθετικά), 15 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ, 8 λάθη, 21 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Φενέρμπαχτσε: 20/36 δίποντα, 9/25 τρίποντα, 14/18 βολές, 21 ριμπάουντ (17 αμυντικά – 4 επιθετικά), 12 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 5 λάθη, 29 φάουλ.