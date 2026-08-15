Η Ελλάδα τερμάτισε 6η στον τελικό των 4Χ100 μέτρων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

Η Ελλάδα κατάφερε να τερματίσει 6η στον τελικό των 4Χ100 μέτρων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ ολοκληρώνοντας την κούρσα σε 39:21”.

Η Ελληνική τετράδα των Γιάννη Βοσκόπουλου, Νίκου Παναγιωτόπουλου, Σωτήρη Γκαραγκάνη και Βασίλη Μυριανθόπουλου πέτυχαν τον στόχο της πρόκρισης στον τελικό και μάλιστα σε αυτόν έκαναν πολύ καλή εμφάνιση για να κατακτήσουν την πολύ τιμητική έκτη θέση στην Ευρώπη.

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Ο Βοσκόπουλος κάλυψε το πρώτο σκέλος σε 10.79. Τη σκυτάλη πήρε στη συνέχεια ο Παναγιωτόπουλος, ο οποίος έκανε 9.54, ενώ ο Γκαραγκάνης κινήθηκε επίσης σε 9.54. Ο Μυριανθόπουλος ήταν ο μοναδικός από την ελληνική τετράδα που βελτίωσε τον επιμέρους χρόνο του σε σχέση με την προηγούμενη κούρσα. Ανέλαβε το τελευταίο σκέλος και τερμάτισε σε 9.34, ενώ στον προκριματικό είχε σημειώσει 9.75.

Η Ελλάδα αρχικά είχε βρεθεί στην έβδομη θέση, ωστόσο η ακύρωση της Ιταλίας την ανέβασε τελικά στην έκτη.