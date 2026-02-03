Dubai BC – Ολυμπιακός: Να κάνει ένα ακόμα βήμα προς το πλεονέκτημα έδρας στη Euroleague

Νέα “διαβολοβδομάδα” στη Euroleague και ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει τη σταθερή του πορεία στη διοργάνωση, έχοντας “αποστολή” στην έδρα της Dubai BC, για την 26η αγωνιστική της διοργάνωσης (18:00 Novasports Prime, Newsit.gr).

Τρέχοντας νικηφόρο σερί πέντε αγώνων στη Euroleague, ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή ρεκόρ 16-8 και βρίσκεται πίσω από την πρωτοπόρο, Φενέρμπαχτσε, με τις δυο ομάδες να “χρωστάνε” το μεταξύ τους ματς στο ΣΕΦ.

Οι “ερυθρόλευκοι” διανύουν μία καλή περίοδο καθώς προέρχονται από εννέα συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα, σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Την προηγούμενη αγωνιστική στη Euroleague, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα νίκησε στο ΣΕΦ την Μπαρτσελόνα (87-75), ενώ θα ολοκληρώσει τη “διαβολοβδομάδα” της στο φαληρικό Στάδιο, αντιμετωπίζοντας την Παρασκευή την Βίρτους Μπολόνια (06.02.2026, 21:15, Newsit.gr).

Η Dubai BC θα πάρει θέση στο τζάμπολ ως 13η στη βαθμολογία, με ρεκόρ 11-14. Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Ντουμπάι προέρχεται από ήττα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα (95-92).

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει στον αρχηγό της ομάδας, Κώστα Παπανικολάου, στον Μόντε Μόρις, καθώς και στον Φρανκ Νιλικίνα. Μαζί με την αποστολή ταξίδεψε και ο Μουστάφα Φαλ, που ασφαλώς δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Στην Dubai BC είναι επίσης αρκετά τα προβλήματα, αφού εκτός για το ματς με τον Ολυμπιακό είναι οι Ζαϊτέ, Μέισον και Έλις, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Μπέρτανς, του Καμπόκλο, του Κόντιτς καθώς και του πρώην «ερυθρόλευκου» Φίλιπ Πετρούσεφ. Το σημαντικότερο νέο ωστόσο είναι η επιστροφή του πολύπειρου Τζάναν Μούσα που θα πατήσει ξανά παρκέ.

Θυμίζουμε ότι στην αναμέτρηση του πρώτου γύρου στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός, είχε επικρατήσει άνετα της Dubai BC με σκορ 86-67.

Διαιτητές στην αναμέτρησης της Coca Cola Arena έχουν οριστεί οι Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Μανουέλ Ατάρντ (Ιταλία).

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής

Τρίτη 03/02

18:00 Ντουμπάι – Ολυμπιακός

19:30 Αναντολού Εφές – Βαλένθια

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Μονακό

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν

21:15 Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια

21:30 Μπάγερν Μονάχου – Παρί

21:30 Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε

Τετάρτη 04/02

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν

Το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής

Πέμπτης 05/02

18:00 Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης

21:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια

21:30 Μπάγερν Μονάχου – Μονακό

21:30 Παρτίζαν – Παναθηναϊκός

21:45 Παρί – Φενέρμπαχτσε

Παρασκευή 06/02

19:30 Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις Κάουνας

21:00 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:15 Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

21:30 Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα