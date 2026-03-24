Dubai BC – Παναθηναϊκός 104-107: «Θρίλερ» στο Σαράγεβο, Ναν, Οσμάν και Χέιζ-Ντέιβις έδωσαν στους «πράσινους» τεράστιο «διπλό»

Έχοντας για πιο παραγωγική περίοδο το 3ο δεκάλεπτο, με κορυφαίους τους Κέντρικ Ναν και Τσεντί Οσμάν και καθοριστικό τον Χέιζ-Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός πέρασε «δια πυρός και σιδήρου» από το Σαράγεβο, επικρατώντας της Dubai BC με 104-107, με το “τριφύλλι” να μένει… ζωντανό για μια θέση στην πρώτη 6άδα, ενόψει των playoffs της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός πετούσε… φωτιές στην επίθεση, πέτυχε 60 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο (!) και με την τριάδα των Κέντρικ Ναν, Τζέντι Οσμάν και Νάιτζελ Χέιζ- Ντέιβις και να κάνει σπουδαία πράγματα, πήρε την τρίτη του σερί νίκη στη Euroleague, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 19-14 (απομακρύνθηκε από την Dubai BC που έπεσε στο 17-16).

Ο Κέντρικ Ναν έκανε μια εμφάνιση που λίγοι μπορούν να κάνουν. Ο Αμερικανός καθηλώθηκε στον πάγκο με 3 φάουλ στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας μόλις 3 πόντους, αλλά στο δεύτερο μέρος ήταν απολαυστικός φτάνοντας τους 21 πόντους.

Ο εξαιρετικός Τζέντι Οσμάν τράβηξε… κουπί στο πρώτο ημίχρονο, φτάνοντας τους 23 πόντους, ενώ στους 22 πόντους σταμάτησε ο Χέιζ-Ντέιβις, έχοντας καθοριστικά καλάθια στα τελευταία λεπτά, με ένα τεράστιο τρίποντο! Ο φοβερός Μούσα (31π.) και ο Μπέικον (23π.) έκαναν τη μεγαλύτερη ζημιά στην “πράσινη” άμυνα.

Στην επόμενη (34η) αγωνιστική -της τελευταίας “διαβολοβδομάδας” της Euroleague- ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Μονακό (27.03.2026, 21:15) στο Telekom Center Athens, σε ένα ακόμη πολύ σημαντικό ματς για την κατάταξή του.

Το ματς ξεκίνησε με τους Ράιτ και Ναν και πετυχαίνουν τους πρώτους τρεις πόντους των ομάδων τους, με τον Μούσα να βάζει δυο σερί τρίποντα και να δίνει μικρό προβάδισμα στην Dubai BC (9-7). Ο πόντοι του Λεσόρ έφεραν το ματς στην ισοπαλία για τον Παναθηναϊκό (1-1), ενώ ο Οσμάν έδωσε το προβάδισμα για τους “πράσινους” (11-13) εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Ναν (ο Αμερικανός βοήθησε στην καλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά και στην άμυνα).

Ο Εργκίν Αταμάν δέχθηκε άσχημα νέα στη συνέχεια του αγώνα, αφού είδε τον Κέντρικ ναν να φτάνει τα τρία φάουλ και την Dubai BC να μειώνει στον πόντο (15-16). Ο Χέις-ντέιβις πέτυχε σημαντικά καλάθια στη συνέχεια, αλλά οι γηπεδούχοι είχαν μπει από νωρίς στο μπόνους των βολών, πήγαν στις επαφές και στη γραμμή και έκλεισαν το πρώτο μέρος προηγούμενοι με 26-25, με τον Μούσα να έχει 3/4 τρίποντα και και 4/4 βολές σε αυτή την περίοδο και συνολικά 13 πόντους.

Η Dubai μεγάλωσε τη διαφορά της από τον Παναθηναϊκό με την έναρξη της 2ης περιόδου (32-25), με το “τριφύλλι” να κάνει λάθη και να έχει λάθος επιλογές στην επίθεση (ο Σορτς δεν βοήθησε στην κυκλοφορία της μπάλας). Η ομάδα του Γκόλεμτας ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +10 (37-27) με κάρφωμα του Πετρούσεφ! Το “τριφύλλι” ήταν άστοχο, Μούσα και Μπέικον βρήκαν πόντους και ανέβασαν το σκορ στο 41-29, για να έρθει ο Λεσόρ με ένα καλάθι και μια βολή, για να κόψει το σερί των γηπεδούχων (41-32). Ο Γάλλος σέντερ ήταν ο μοναδικός από τους “πράσινους¨που έδειχνε να… παλεύει.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από τάιμ άουτ παίζοντας καλύτερη άμυνα και πιέζοντας σε όλο το γήπεδο, τη στιγμή που η Dubai BC είδε τους Μπέικον και Καμπόκλο να φτάνουν τα 3 φάουλ. Το “τριφύλλι” έπαιξε με ψηλό σχήμα (στο παρκέ Ερνανγκόμεθ, όπως και οι Χέις-Ντέιβις και Μήτογλου) έριξε τη διαφορά και μάλιστα έφτασε στο -3 (48-45) με τον Όσμαν να βάζει 10 πόντους (έφτασε τους 14 πόντους στο πρώτο μέρος με 3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές). Το λέι απ του Γκραντ στη φινάλε του δευτέρου δεκαλέπτου διαμόρφωσε το 50-47 της ανάπαυλας.

Έχοντας ανεβάσει την απόδοσή του πριν την ανάπαυλα, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έφερε το ματς στα ίσα (50-50) με την έναρξη της 3ης περιόδου. Ακολούθησαν δυο σερί τρίποντα από τον Μήτογλου (οι πρώτοι του πόντοι) που έδωσαν στο “τριφύλλι” το προβάδισμα (55-56). Ο Παναθηναϊκός είχε όμως και πάλι μια κακή και άστοχη περίοδο και η Dubai BC πήρε και πάλι το προβάδισμα (66-62).

Ο Εργκίν Αταμάν έριξε και πάλι στο ματς τον Ναν και τον Σλούκα, χαμηλώνοντας το σχήμα της ομάδας, οι βολές του Γκραντ έφεραν το 66-64. ο Οσμάν σημείωσε 5 σερί πόντους και έδωσε το προβάδισμα στους “πράσινους”, με τον Μπέρτανς να έχει… απαντήσεις, με δυο τρίποντα. Ο Ναν έβαλε 6 πόντους, ενώ ο Σλούκας πέτυχε 5 μαζεμένους (τρίποντο και δυο βολές) για το 75-81 του “τριφυλλιού”.

Το τελευταίο δεκάλεπτο δεν ξεκίνησε καλά για τον Παναθηναϊκό, με τον Μπέικον να βάζει επτά σερί πόντους και να δίνει το προβάδισμα στην Dubai BC (82-81). Ο Λεσόρ επέστρεψε στο ματς, στη θέση του Φαρίντ, αλλά βγήκε άμεσα, αφού δέχθηκε ένα χτύπημα στο πρόσωπο και είχε θέμα με φακό επαφής. Ο Όσμαν εκτέλεσε τις βολές του Γάλλου, αλλά ο Μπέικον συνέχισε να σκοράρει για το 84-83, ενώ στη συνέχεια ήρθαν και δυο βολές του Κόντιτς (86-83) με τον Σλούκα να έχει κάνει αντιαθλητικό φάουλ.

Ο Χέιζ-Ντέιβις πέτυχε μεγάλο τρίποντο και έφερε το ματς στα ίσα (86-86), αλλά ο Μούσα έριξε “βόμβα” για το 89-96. Ο Χέιζ-Ντέιβις μείωσε και ο Ναν -που ανέλαβε πρωτοβουλίες- έκανε ένα εκπληκτικό κάρφωμα μπροστά στον Άντερσον για το 89-92.

Άντερσον, Ναν και Χέιζ-Ντέιβις ανέλαβαν να οδηγήσουν τις ομάδες τους στο σκοράρισμα, με τον Μπέικον να μειώνει με δυο βολές σε 95-97. Ακολούθησαν αυτές του Ναν για το 95-99, με τον Μούσα να χάνει μια (96-99) και τον Αμερικανό “killer” του Παναθηναϊκού να βάζει τρίποντη βόμβα για το +6 (96-102). η Dubai δεν το παράτησε, ο Χέιζ-Ντέιβις έβαλε τρίποντο με ταμπλό, ο Μούσα πέτυχε… τετράποντο (τρίποντο και φάουλ) αλλά ήταν πλέον αργά για τους γηπεδούχους, που ηττήθηκαν με 107-104.

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 50-47, 75-81, 104-107

DUBAI BC (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς, Μπέικον 23 (5/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη), Μπέρτανς 9 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Άντερσον 5 (1), Κόντιτς 4 (3 ριμπάουντ), Μούσα 31 (4/4 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 8/9 βολές, 3 ασίστ, 3 λάθη), Καμπενγκέλε 16 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ράιτ 9 (4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 λάθη), Πετρούσεβ 2 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καμπόκλο 5 (1)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 2, Όσμαν 23 (5/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 5 (1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Χέιζ-Ντέιβις 22 (3/8 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 10 (2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ναν 21 (6/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ), Λεσόρ 10 (7 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 6 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μήτογλου 6 (2/2 τρίποντα)

Τα ομαδικά στατιστικά της Dubai BC: 19/35 δίποντα, 13/22 τρίποντα, 25/28 βολές, 27 ριμπάουντ (19 αμυντικά – 8 επιθετικά), 22 ασίστ, 3 κλεψίματα, 13 λάθη, 3 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 23/44 δίποντα, 14/23 τρίποντα, 19/21 βολές, 27 ριμπάουντ (16 αμυντικά – 11 επιθετικά), 23 ασίστ, 6 κλεψίματα, 8λάθη, 1 μπλοκ