Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης 93-85: Νέα ήττα με ανατροπή για τη «Βασίλισσα» στη Euroleague

Η Dubai BC επικράτησε με 93-85 της Ρεάλ Μαδρίτης για την 27η αγωνιστική της Euroleague, με τη “Βασίλισσα” να δέχεται νέα ανατροπή για τη δεύτερη σερί ήττα της μετά τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens.

Παρότι βρέθηκε ακόμη και στο +13 στο δεύτερο ημίχρονο, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε ένα απίστευτο μπλακ άουτ λίγο πριν το φινάλε και ο Μούσα βρήκε την ευκαιρία να “σκοτώσει” την πρώην ομάδα του και να χαρίσει τη νίκη στην Dubai BC στη Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βόσνιος γκαρντ πέτυχε 20 πόντους και ο Πετρούσεφ με τον Μπέικον πρόσθεσαν από 16 και 15 πόντους αντίστοιχα, για την ομάδα του Γκόλεματς. “Πάλευαν” μόνοι τους οι Καμπάτσο και Ταβάρες για τη “Βασίλισσα”.

Τα δεκάλεπτα: 11-19, 37-44, 69-68, 93-85

Τα στατιστικά των παικτών

Dubai BC (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς, Μπέικον 15 (6/14 δίποντα, 0/3 τρίποντα), Αβράμοβιτς 10 (4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Άντερσον 5, Μούσα 20 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 9/9 βολές), Καμπενγκέλε, Ράιτ 16 (4/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Πετρούσεφ 16 (6/9 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Καμπόκλο 11 (3/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Σκαριόλο): Λάιλς 8, Κράμερ 1, Αμπάλδε 7, Καμπάσο 24 (4/7 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Οκέκε 5 (7 ριμπάουντ), Πρόσιντα, Χεζόνια 11 (3/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γκαρούμπα 4, Ταβάρες 17 (7/8 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Γιουλ 2, Φελίς 4 (6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λεν 2