Εφές Αναντολού – Ολυμπιακός: Να συνεχίσει το σερί στη Euroleague θέλει η ομάδα του Μπαρτζώκα

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει απόψε την Εφές Αναντολού στην Κωνσταντινούπολη για την 24η αγωνιστική της Euroleague, θέλοντας να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στη διοργάνωση.

Μετά την άνετη νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πρώτο ματς της “διαβολοβδομάδας” της Euroleague, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Τουρκία για τον αγώνα στην έδρα της Εφές Αναντολού, όπου και θα ψάξει την 4η σερί νίκη του στην Ευρώπη.

Οι Πειραιώτες εμφανίζονται ενισχυμένοι τον τελευταίο καιρό και έχουν βρει τη φόρμα τους, με τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ να είναι βασικοί “πυλώνες” της ομάδας και νέους πρωταγωνιστές να προστίθενται σε κάθε ματς.

Αυτή τη φορά όμως, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να μην έχει τον Μιλουτίνοφ στη 12άδα του. Ο Σέρβος ψηλός χρειάζεται… ανάσες και στο πλαίσιο αυτό έγινε και η μετεγγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος και θα έχει την ευκαιρία να καλύψει το κενό του κόντρα στην Εφές Αναντολού.

Η τουρκική ομάδα βρίσκεται σε άσχημη περίοδο στη Euroleague και έχει πέσει στην προτελευταία θέση της κατάταξης, με ρεκόρ 16-7 και 9 ήττες στα 10 τελευταία της παιχνίδια στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός είναι έτσι το ξεκάθαρο φαβορί για τη 15η δική του νίκη στ σεζόν, οποία θα τον φέρει και πιο κοντά στις πρώτες θέσεις της κατάταξης.