Αθλητικά

Έφτασε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Ναγιάρ Τικνιζιάν

Ενισχύονται οι ερυθρόλευκοι στο αριστερό άκρο της άμυνάς τους
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Στην Ελλάδα βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (17.08.2026) ο Ναγιάρ Τικνιζιάν, για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε σε όλα με τον Ερυθρό Αστέρα και ο 27χρονος Αρμένιος αριστερός μπακ ήρθε στην Αθήνα (προσγειώθηκε στο “Ελ. Βενιζέλος” νωρίς το πρωί, περίπου στις 9:00) για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει.

Το deal ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα για τον Τικνιζιάν “έκλεισε” στα 5 εκατομμύρια ευρώ, συν ακόμη 2 εκατομμύρια σε μορφή μπόνους. Ο παίκτης θα υπογράψει συμβόλαιο για 4+1 χρόνια, με ετήσιες απολαβές που θα φτάνουν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.

Ο διεθνής Αρμένιος αμυντικός προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν στη Σερβία με 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και απολογισμό ένα γκολ και συνολικά 7 ασίστ ενώ φέτος έπαιξε τόσο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος όσο και στα προκριματικά του Champions League.

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Αθλητικά
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