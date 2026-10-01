Αθλητικά

Ελλάδα – Ολλανδία: Οπαδοί των «οράνιε» έφτιαξαν «ατμόσφαιρα» στη Θεσσαλονίκη πριν το παιχνίδι του Nations League

Εκατοντάδες Ολλανδοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πριν τον αγώνα της Εθνικής ποδοσφαίρου στην Τούμπα
Ελλάδα – Ολλανδία: Οπαδοί των «οράνιε» έφτιαξαν «ατμόσφαιρα» στη Θεσσαλονίκη πριν το παιχνίδι του Nations League
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Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας ετοιμάζεται για το ματς με την Ολλανδία στην Τούμπα (1/10/26, 21:45, Live από το Newsit.gr), για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League Α του Nations League και η Θεσσαλονίκη γέμισε από νωρίς Ολλανδούς.

Οι οπαδοί των “οράνιε” πήραν από νωρίς το δρόμο για την Τούμπα, όπου η Ολλανδία θα “παλέψει” με την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας, στη “μάχη” για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Nations League και… έβαψαν πορτοκαλί τη Θεσσαλονίκη.

Εκατοντάδες Ολλανδοί ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να υποστηρίξουν την ομάδα τους στην Τούμπα και θα πάρουν θέση στο “πέταλο” της εξέδρας, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Η Ελλάδα έχει πάντως την ευκαιρία για το 3/3 στο Nations League.

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