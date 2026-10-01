Ελλάδα – Ολλανδία: Οπαδοί των «οράνιε» έφτιαξαν «ατμόσφαιρα» στη Θεσσαλονίκη πριν το παιχνίδι του Nations League

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας ετοιμάζεται για το ματς με την Ολλανδία στην Τούμπα (1/10/26, 21:45, Live από το Newsit.gr), για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League Α του Nations League και η Θεσσαλονίκη γέμισε από νωρίς Ολλανδούς.

Οι οπαδοί των “οράνιε” πήραν από νωρίς το δρόμο για την Τούμπα, όπου η Ολλανδία θα “παλέψει” με την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας, στη “μάχη” για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Nations League και… έβαψαν πορτοκαλί τη Θεσσαλονίκη.

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Εκατοντάδες Ολλανδοί ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να υποστηρίξουν την ομάδα τους στην Τούμπα και θα πάρουν θέση στο “πέταλο” της εξέδρας, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Ook in Thessaloniki maken ze kennis met de Oranjemars! 😆👌 #vandaaginside https://t.co/lOQfuKbyXm — Vandaag Inside (@vandaaginside) October 1, 2026

Η Ελλάδα έχει πάντως την ευκαιρία για το 3/3 στο Nations League.