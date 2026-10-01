Αθλητικά

Ελλάδα – Ολλανδία: Με Κουρμπέλη και Ιωαννίδη η ενδεκάδα της Εθνικής ποδοσφαίρου στην Τούμπα

Τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το προηγούμενο ματς για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς
Κουρμπέλης και Ιωαννίδης
Κουρμπέλης και Ιωαννίδης σε αγώνα της Εθνικής Ελλάδας (EUROKINISSI)
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Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (1/10/26, 21:45, Live από το Newsit.gr) την Ολλανδία στην Τούμπα, για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League Α του Nations League και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την ενδεκάδα της αναμέτρησης.

Σε σχέση με το μεγάλο διπλό στη Γερμανία, η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας θα έχει τρεις αλλαγές στο ξεκίνημα, κόντρα στην Ολλανδία, με τον Μανώλη Σάλιακα, τον Δημήτρη Κουρμπέλη και τον Φώτη Ιωαννίδη να παίρνουν θέση βασικού στο ματς της τρίτης αγωνιστικής του Nations League.

Ο Σάλιακας θα πάρει τη θέση του τραυματία Βαγιαννίδη, ο σκόρερ του προηγούμενου αγώνα, Κουρμπέλης, θα αφήσει εκτός τον Ζαφείρη, ενώ ο Ιωαννίδης προτιμήθηκε αυτή τη φορά από τον Τετέι.

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Καρέτσας, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Τζόλης, Παυλίδης, Ιωαννίδης

Η ενδεκάδα της Ολλανδίας: Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Τζ. Τίμπερ, Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν, Φέρμαν, Τιλ, Κ. Τίμπερ, Σάμερβιλ, Φαν Μπόμελ, Μέερντινκ

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