Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός live για την 3η αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 3/3 στο ξεκίνημα της σεζόν

Έχει αλώσει ήδη τις έδρες των Μπασκόνια και Ζαλγκίρις και θέλει να φύγει αλώβητος και από το γήπεδο της Βίρτους