Αθλητικά

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός live για την 3η αγωνιστική της Euroleague

Το 3/3 στο ξεκίνημα της διοργάνωσης ψάχνουν στην Ιταλία οι πρωταθλητές Ευρώπης
Ο Σάσα Βεζένκοφ
Euroleague
3η αγωνιστική
33 - 30
1ο δεκάλεπτο
Ο Σάσα Βεζένκοφ σε αγώνα του Ολυμπιακού / EUROKINISSI
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Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα προσπαθήσει να κάνει το 3/3, προκειμένου να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας.

22:02 | 01.10.2026

39-43 από κάρφωμα του Άλστον

22:00 | 01.10.2026

37-43 με καλάθι και φάουλ του Ντιαρά

22:00 | 01.10.2026
Τάιμ άουτ από τον Μουμπρού
22:00 | 01.10.2026
2-13 το επιμέρους σκορ του δευτέρου δεκαλέπτου στο 15'
21:59 | 01.10.2026
Ο Ολυμπιακός έσφιξε την άμυνα του και ξέφυγε με 8 πόντους!

Η δεύτερη πεντάδα του Ολυμπιακού με Ντάνστον, Εντζάι και Παπανικολάου μέσα έκλεισε το ερυθρόλευκο καλάθι

21:59 | 01.10.2026

35-43 από τον Εντζάι

21:57 | 01.10.2026

35-41 από τον Μοντέρο

21:57 | 01.10.2026

35-39 από τον Εντζάι

21:56 | 01.10.2026

35-37 από τον Ντάνστον

21:55 | 01.10.2026

35-35 από τον Καρ

21:53 | 01.10.2026

33-35 από τον Μοντέρο

21:52 | 01.10.2026

33-33 με τρίποντο του Φουρνιέ

21:52 | 01.10.2026
Στην πεντάδα του Ολυμπιακού ο Ντάνστον!

Ντεμπούτο για τον Αμερικανό σέντερ

21:50 | 01.10.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
21:50 | 01.10.2026
15 πόντους με 5/5 τρίποντα του Ντόρσεϊ
21:48 | 01.10.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Βίρτους - Ολυμπιακός 33-30
21:47 | 01.10.2026

Δεύτερο φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόουνς και κατευθείαν στον πάγκο

21:47 | 01.10.2026

33-30 με 2/2 βολές του Χάκετ

21:46 | 01.10.2026

31-30 από τον Ντιουφ

21:45 | 01.10.2026

29-30 με κάρφωμα του Τζόουνς

21:44 | 01.10.2026
29-28 με 5/5 τρίποντα του Ντόρσεϊ
21:42 | 01.10.2026

29-25 μπροστά η Βίρτους

21:42 | 01.10.2026

27-25 με τρίποντο του Φρέιζερ

21:42 | 01.10.2026
4/4 τρίποντα ο Ντόρσεϊ
21:41 | 01.10.2026

24-25 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:40 | 01.10.2026

24-22 από τον Άλστον

21:39 | 01.10.2026

22-22 με κάρφωμα του Ντιούφ

21:39 | 01.10.2026

20-22 από τον Άλστον

21:38 | 01.10.2026

18-22 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:38 | 01.10.2026

18-19 με τρίποντο του Καρ

21:37 | 01.10.2026

15-19 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:37 | 01.10.2026
Στους 10 πόντους ο Βεζένκοφ

Άχαστος ο Βούλγαρος φόργουορντ με 2/2 δίποντα και 2/2 τρίποντα

21:37 | 01.10.2026
31 πόντοι σε 4 λεπτά από τις δύο ομάδες
21:37 | 01.10.2026
Απίστευτος ρυθμός στο παιχνίδι! Δεν προλαβαίνει η κάμερα τα καλάθια
21:36 | 01.10.2026

15-16 απαντάει η Βίρτους

21:36 | 01.10.2026

13-16 με τρίποντο ο Βεζένκοφ

21:35 | 01.10.2026

13-13 ισοφαρίζει ο Βεζένκοφ

21:35 | 01.10.2026

13-11 από τον Έντουαρντς

21:35 | 01.10.2026

11-11 με 1/2 βολές του Γουόρντ

21:34 | 01.10.2026
4' Ξέφρενος ρυθμός στο παιχνίδι!

Σε τρομερή κατάσταση οι επιθέσεις των δύο ομάδων! 

21:34 | 01.10.2026

11-10 από τον Καρ στον αιφνιδιασμό

21:33 | 01.10.2026

9-10 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:33 | 01.10.2026

9-7 με φοβερό κάρφωμα του Ντιαρά

21:33 | 01.10.2026

7-7 ισοφαρίζει ο Βεζένκοφ

21:33 | 01.10.2026

7-5 μπροστά και πάλι η Βίρτους

21:32 | 01.10.2026

5-5 ισοφαρίζει με κάρφωμα ο Χολ

21:31 | 01.10.2026

5-3 από τον Άλστον

21:31 | 01.10.2026

3-3 ισοφαρίζει με τρίποντο του Καρ

21:31 | 01.10.2026

0-3 με τρίποντο του Βεζένκοφ

21:31 | 01.10.2026
Τζάμπολ στην αναμέτρηση
21:24 | 01.10.2026
21:24 | 01.10.2026
Περούγκα, Μπελόσεβιτς, Χάτζιτς οι διαιτητές της αναμέτρησης
21:22 | 01.10.2026
Χωρίς Μιλουτίνοφ, αλλά με Τζόσεφ η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Οι επιλογές του Γιώργου Μπάρτζωκα: ΜακΙντάιρ, Ουόρντ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσει, Εντζάι, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ, Ντάνστον

21:22 | 01.10.2026

Από την πλευρά της, η ιταλική ομάδα έχε ξεκινήσει με δύο εκτός έδρας ήττες κόντρα σε Φενέρμπαχτσε και Αρμάνι Μιλάνο και κάνει πρεμιέρα στην έδρα της, θέλοντας να σπάσει... το ρόδι για τη φετινή σεζόν

21:21 | 01.10.2026
Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 3/3 στο ξεκίνημα της σεζόν

Έχει αλώσει ήδη τις έδρες των Μπασκόνια και Ζαλγκίρις και θέλει να φύγει αλώβητος και από το γήπεδο της Βίρτους

21:20 | 01.10.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους στη Μπολόνια για την 3η αγωνιστική της Euroleague

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