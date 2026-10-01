Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός live για την 3η αγωνιστική της Euroleague

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα προσπαθήσει να κάνει το 3/3, προκειμένου να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας.
39-43 από κάρφωμα του Άλστον
37-43 με καλάθι και φάουλ του Ντιαρά
Η δεύτερη πεντάδα του Ολυμπιακού με Ντάνστον, Εντζάι και Παπανικολάου μέσα έκλεισε το ερυθρόλευκο καλάθι
35-43 από τον Εντζάι
35-41 από τον Μοντέρο
35-39 από τον Εντζάι
35-37 από τον Ντάνστον
35-35 από τον Καρ
33-35 από τον Μοντέρο
33-33 με τρίποντο του Φουρνιέ
Ντεμπούτο για τον Αμερικανό σέντερ
Δεύτερο φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόουνς και κατευθείαν στον πάγκο
33-30 με 2/2 βολές του Χάκετ
31-30 από τον Ντιουφ
29-30 με κάρφωμα του Τζόουνς
29-25 μπροστά η Βίρτους
27-25 με τρίποντο του Φρέιζερ
24-25 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
24-22 από τον Άλστον
22-22 με κάρφωμα του Ντιούφ
20-22 από τον Άλστον
18-22 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
18-19 με τρίποντο του Καρ
15-19 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
Άχαστος ο Βούλγαρος φόργουορντ με 2/2 δίποντα και 2/2 τρίποντα
15-16 απαντάει η Βίρτους
13-16 με τρίποντο ο Βεζένκοφ
13-13 ισοφαρίζει ο Βεζένκοφ
13-11 από τον Έντουαρντς
11-11 με 1/2 βολές του Γουόρντ
Σε τρομερή κατάσταση οι επιθέσεις των δύο ομάδων!
11-10 από τον Καρ στον αιφνιδιασμό
9-10 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
9-7 με φοβερό κάρφωμα του Ντιαρά
7-7 ισοφαρίζει ο Βεζένκοφ
7-5 μπροστά και πάλι η Βίρτους
5-5 ισοφαρίζει με κάρφωμα ο Χολ
5-3 από τον Άλστον
3-3 ισοφαρίζει με τρίποντο του Καρ
0-3 με τρίποντο του Βεζένκοφ
Οι επιλογές του Γιώργου Μπάρτζωκα: ΜακΙντάιρ, Ουόρντ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσει, Εντζάι, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ, Ντάνστον
Από την πλευρά της, η ιταλική ομάδα έχε ξεκινήσει με δύο εκτός έδρας ήττες κόντρα σε Φενέρμπαχτσε και Αρμάνι Μιλάνο και κάνει πρεμιέρα στην έδρα της, θέλοντας να σπάσει... το ρόδι για τη φετινή σεζόν
Έχει αλώσει ήδη τις έδρες των Μπασκόνια και Ζαλγκίρις και θέλει να φύγει αλώβητος και από το γήπεδο της Βίρτους
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους στη Μπολόνια για την 3η αγωνιστική της Euroleague