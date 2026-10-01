Ελλάδα – Λετονία 4-2: «Σαρωτική» η Εθνική Ελπίδων στη Λιβαδειά

Η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στη Λετονία και πήρε επιβλητική νίκη με 4-2 για τα προκριματικά του Euro 2027, συνεχίζοντας τη “μάχη” της πρόκρισης.

Στην προτελευταία αγωνιστική του 6ου ομίλου των προκριματικών του Euro 2027, η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας “σάρωσε” τη Λετονία με δύο γκολ του Χρήστου Αλμύρας της Τζουγκάρντεν και άλλα δύο του Κωνσταντίνου Κωστούλα του ΟΦΗ, για να “πιάσει” ξανά τη Γερμανία στην κορυφή της βαθμολογίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλμύρας και Κωστούλας “χτύπησαν” στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα έβαλαν από νωρίς την ομάδα του Ταουσιάνη σε θέση οδηγού, με τους Λετονούς να μειώνουν στη συνέχεια, αλλά τον μέσο της Τζούγκαρντεν να “καθαρίζει” το ματς, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 73′. Ακολούθησε στο δεύτερο μέρος και το 4ο γκολ από τον αμυντικό του ΟΦΗ, για να διαμορφώσουν το τελικό σκορ οι φιλοξενούμενοι στις καθυστερήσεις.

Η πρωτιά θα κριθεί έτσι την τελευταία αγωνιστική, με τη “γαλανόλευκη” να έχει όμως την ευκαιρία πρόκρισης στην τελική φάση του Euro 2027 ως καλύτερη δεύτερη, αφού έχει χάσει την ισοβαθμία με τους Γερμανούς.

Οι συνθέσεις στο Ελλάδα – Λετονία

Ελλάδα (Ταουσιάνης): Μοναστηρλής, Κωστούλας (62′ Κάτρης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρας, Μπακούλας, Γκούμας (46′ Μπρέγκου), Πνευμονίδης (79′ Αποστολάκης), Παπακανέλλος (62′ Χατσίδης), Μύθου (79′ Θεοδοσουλάκης)

Λετονία (Ντοβαλίλ): Παρφγιόνους, Τιχονόμβικς (46′ Κάνγκαρς), Κράγκλικς, Σεμέσκο, Λορμάνις, Πατρικέγεβς, Τσέσνιεκς, Ανίσκο (68′ Κλαβίνσκις), Μέζαρκς (62′ Βέινμπεργκς), Πατίκα (62′ Ζιζούνοβς), Μέλνις (79′ Ίβουλανς)

Η βαθμολογία του 6ου ομίλου