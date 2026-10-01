Ολυμπιακός: Με Τζόσεφ η δωδεκάδα κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια

Με τον Κόρι Τζόσεφ στη δωδεκάδα του θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τη Βίρτους στη Μπολόνια για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Καναδός πλέι μέικερ ήταν εκτός στον αγώνα με τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας, εξαιτίας ενοχλήσεων στη μέση, αλλά πλέον είναι ετοιμοπόλεμος και βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για την τρίτη σερί εκτός έδρας δοκιμασία του Ολυμπιακού στην Euroleague.

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Εκτός έμειναν ο τραυματίας Νίκολα Μιλουτίνοβ, οι Πλώτας – Νετζήπογλου και ο Τζορτζ Πάπας που δεν έχει δηλωθεί στο ρόστερ του Ολυμπιακού στη διοργάνωση.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Ουόρντ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσει, Εντζάι, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ, Ντάνστον.