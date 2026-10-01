ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Μοτεγιούνας

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ντονάτας Μοτεγιούνας στον ΠΑΟΚ.

Ο Λιθουανός σέντερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης (1/10/2026). Θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις την Παρασκευή και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

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Πέρυσι σε 27 παιχνίδια στη Euroleague, ο Μοτεγούνας μέτρησε 6.1 πόντους και 1.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι ισχυροποιείται ακόμα περισσότερο στη θέση “5” στην οποία υπάρχουν ήδη οι Αλεξάντερ, Ομορούγι και ο Μουρ.