Αθλητικά

Ελλάδα – Ολλανδία: Το γκολ του Ιωαννίδη για το 1-0 στην Τούμπα

Ο Ιωαννίδης σκόραρε στο Ελλάδα - Ολλανδία και έβαλε «φωτιά» στην κερκίδα
Ελλάδα
Η φάση του γκολ για την Ελλάδα (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας κοντράρεται με την Ολλανδία στην Τούμπα, για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League Α του Nations League και πήρε προβάδισμα στο σκορ με τον Φώτη Ιωαννίδη.

Στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Φώτης Ιωαννίδης έφυγε στην πλάτη της άμυνας των Ολλανδών από αριστερά και πλάσαρε εντυπωσιακά με το δεξί πόδι, για να στείλει την μπάλα στη απέναντι γωνία και να κάνει το 1-0 για την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας στο ματς της 3ης αγωνιστικής του Nations League.

Η “γαλανόλευκη” είχε μπει από την αρχή πιο δυνατά στο ματς και βρήκε νωρίτερα ένα γκολ με τον Χρήστο Τζόλη, το οποίο δεν μέτρησε όμως, καθώς ήταν σε θέση οφσάιντ ο Βαγγέλης Παυλίδης, επηρεάζοντας τη φάση.

Την ασίστ στη φάση του γκολ, έκανε ο Μασούρας με κεφαλιά, έχοντας περάσει λίγο νωρίτερα στο ματς ως αλλαγή.

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Αθλητικά
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