Έφυγε από τη ζωή η Λιουμπίτσα: Η διάσημη γάτα φανατική οπαδός του Ερυθρού Αστέρα

Η Λιουμπίτσα ήταν φανατική γάτα οπαδός του Ερυθρού Αστέρα και η σερβική ομάδα ενημέρωσε τους φιλάθλους, ότι έφυγε από τη ζωή στα 18 της χρόνια.

Η γάτα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Χάλα Πιονίρ και έζησε μεγάλες επιτυχίες του Ερυθρού Αστέρα. Είχε μετατραπεί σε μασκότ της ομάδας, καθώς δεν έλειπε ούτε από τις προπονήσεις της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Λιουμπίτσα είχε δική της σελίδα στο X, στην οποία σχολίαζε τα νέα που αφορούσαν τη σερβική ομάδα.

Са великом тугом обавештавамо јавност да је @ljubicathecat преминула у свом Пиониру, где је 18 година била актер многобројних догађаја и утакмица и побрала многе симпатије домаће и стране јавности. https://t.co/y3v1HuyKHw pic.twitter.com/XJfVchAf4a — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) February 5, 2026

Οι ερυθρόλευκοι ενημέρωσαν τους φιλάθλους με ανάρτηση στα social media, στην οποία αποχαιρετούσαν την επί 18 χρόνια φανατικότερη οπαδό της ομάδας.