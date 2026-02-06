Αθλητικά

Έφυγε από τη ζωή η Λιουμπίτσα: Η διάσημη γάτα φανατική οπαδός του Ερυθρού Αστέρα

Η σερβική ομάδα ανακοίνωσε την απώλεια της Λιουμπίτσα
Η γάτα
Η γάτα οπαδός του Ερυθρού Αστέρα/ φωτογραφία από X @crvenazvezda

Η Λιουμπίτσα ήταν φανατική γάτα οπαδός του Ερυθρού Αστέρα και η σερβική ομάδα ενημέρωσε τους φιλάθλους, ότι έφυγε από τη ζωή στα 18 της χρόνια.

Η γάτα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Χάλα Πιονίρ και έζησε μεγάλες επιτυχίες του Ερυθρού Αστέρα. Είχε μετατραπεί σε μασκότ της ομάδας, καθώς δεν έλειπε ούτε από τις προπονήσεις της ομάδας.

Η Λιουμπίτσα είχε δική της σελίδα στο X, στην οποία σχολίαζε τα νέα που αφορούσαν τη σερβική ομάδα.

 

Οι ερυθρόλευκοι ενημέρωσαν τους φιλάθλους με ανάρτηση στα social media, στην οποία αποχαιρετούσαν την επί 18 χρόνια φανατικότερη οπαδό της ομάδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
166
162
127
118
112
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo