Αθλητικά

Η αρχηγός της Ατλέτικο Μαδρίτης, Λόλα Γκαγιάρδο, άνοιξε OnlyFans – Αποκάλυψε τι θα μοιράζεται με τους συνδρομητές της

Η εξωγηπεδική επιλογή που έκανε η τερματοφύλακας των “ροχιμπλάνκος”
ΦΩΤΟ .instagram.com
ΦΩΤΟ .instagram.com/lola_gallardo1/
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Επίσημη συνεργασία με το OnlyFans ξεκίνησε η αρχηγός της ομάδας ποδοσφαίρου της Ατλέτικο Μαδρίτης, Λόλα Γκαγιάρδο, όπως αποκάλυψε η ίδια η τερματοφύλακας των “ροχιμπλάνκος” στα social media.

Όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρίστρια της Ατλέτικο Μαδρίτης, η Λόλα Γκαγιάρδο ξεκίνησε τη συνεργασία της με το OnlyFans (συνδρομητική πλατφόρμα ενήλικου περιεχομένου), με σκοπό να φέρει το κοινό πιο κοντά στην καθημερινότητα μιας επαγγελματία παίκτριας.

Η 33χρονη τερματοφύλακας δημιούργησε τη δική της σελίδα, έχοντας ως στόχο να παρουσιάσει μία πλευρά της ζωής της που οι φίλαθλοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν μέσα από τους αγώνες και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Το περιεχόμενό που θα ανεβάζει η 33χρονη τερματοφύλακας θα επικεντρώνεται τόσο στην αθλητική της καθημερινότητα όσο και σε προσωπικές στιγμές.

“Το γυναικείο ποδόσφαιρο αυξάνει εντυπωσιακά τη δημοτικότητά του και είναι μία εξαιρετικά συναρπαστική περίοδος για να είσαι μέρος του. Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει ώστε οι φίλαθλοι να έρθουν πιο κοντά στις παίκτριες και στις ιστορίες πίσω από το άθλημα. Γι’ αυτό είμαι ενθουσιασμένη που μπαίνω στο OnlyFans”, ανέφερε.

Η Γκαγιάρδο έχει κατακτήσει το Women’s Champions League με τη Λιόν το 2020, ενώ το 2024 κέρδισε το βραβείο Zamora. Παράλληλα, έχει εκπροσωπήσει την Ισπανία σε πέντε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, πριν αναλάβει ηγετικό ρόλο στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Και όλα αυτά, σε μια περίοδο που η Γκαγιάρδο και η σύζυγός της, Κριστίνα Βιθέντε, ετοιμάζονται να φέρουν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

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Αθλητικά
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