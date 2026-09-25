Αθλητικά

Το μονόπετρο της Τζορτζίνα Ροντρίγκες άφησε άφωνη την Αρίνα Σαμπαλένκα – Η σύγκριση των δύο εντυπωσιακών κοσμημάτων

“Νικήτρια” η σύζυγος του Κριστιάνο Ρονάλντο στη... μάχη των μονόπετρων
Το μονόπετρο της Τζορτζίνα Ροντρίγκες άφησε άφωνη την Αρίνα Σαμπαλένκα – Η σύγκριση των δύο εντυπωσιακών κοσμημάτων
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου συγκέντρωσε για μια ακόμα φορά κάποια από τα πιο γνωστά ονόματα στο χώρο της μόδας, της showbiz και του αθλητισμού. Το νο2 της παγκόσμιας κατάταξης της WTA, Αρίνα Σαμπαλένκα, συναντήθηκε με τη σύζυγο Κριστιάνο Ρονάλντο, Τζορτζίνα Ροντρίγκες και κατάφεραν να τραβήξουν τα “φώτα”.

Τζορτζίνα Ροντρίγκες και Αρίνα Σαμπαλένκα αντάμωσαν στο περιθώριο των εκδηλώσεων της ιταλικής πόλης και δεν έχασαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν, να φωτογραφηθούν μαζί, αλλά και να δείξουν η μια στην άλλη το μονόπετρο δαχτυλίδι που φορούσαν.

Η Σαμπαλένκα δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της μόλις είδε από κοντά το δαχτυλίδι αρραβώνα που είχε κάνει το 2025 ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην Τζορτζίνα Ροντρίγκες (σ.σ. από το καλοκαίρι του 2026 είναι παντρεμένοι).

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Τζορτζίνα Ροντρίγκες έπειτα από εννέα χρόνια σχέσης, χαρίζοντάς της ένα εντυπωσιακό μονόπετρο αρραβώνων (με τα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για διαμάντι 20 έως 30 καρατίων και αξία που φτάνει ή ξεπερνά τα 3 με 4,5 εκατομμύρια ευρώ).

Η Αρίνα Σαμπαλένκα έχει αρραβωνιαστεί με τον σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη, με δαχτυλίδι 12 καρατίων αξίας έως και 750.000 δολαρίων!

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
221
191
176
156
101
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo