Το μονόπετρο της Τζορτζίνα Ροντρίγκες άφησε άφωνη την Αρίνα Σαμπαλένκα – Η σύγκριση των δύο εντυπωσιακών κοσμημάτων

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου συγκέντρωσε για μια ακόμα φορά κάποια από τα πιο γνωστά ονόματα στο χώρο της μόδας, της showbiz και του αθλητισμού. Το νο2 της παγκόσμιας κατάταξης της WTA, Αρίνα Σαμπαλένκα, συναντήθηκε με τη σύζυγο Κριστιάνο Ρονάλντο, Τζορτζίνα Ροντρίγκες και κατάφεραν να τραβήξουν τα “φώτα”.

Τζορτζίνα Ροντρίγκες και Αρίνα Σαμπαλένκα αντάμωσαν στο περιθώριο των εκδηλώσεων της ιταλικής πόλης και δεν έχασαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν, να φωτογραφηθούν μαζί, αλλά και να δείξουν η μια στην άλλη το μονόπετρο δαχτυλίδι που φορούσαν.

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Η Σαμπαλένκα δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της μόλις είδε από κοντά το δαχτυλίδι αρραβώνα που είχε κάνει το 2025 ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην Τζορτζίνα Ροντρίγκες (σ.σ. από το καλοκαίρι του 2026 είναι παντρεμένοι).

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Τζορτζίνα Ροντρίγκες έπειτα από εννέα χρόνια σχέσης, χαρίζοντάς της ένα εντυπωσιακό μονόπετρο αρραβώνων (με τα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για διαμάντι 20 έως 30 καρατίων και αξία που φτάνει ή ξεπερνά τα 3 με 4,5 εκατομμύρια ευρώ).

Η Αρίνα Σαμπαλένκα έχει αρραβωνιαστεί με τον σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη, με δαχτυλίδι 12 καρατίων αξίας έως και 750.000 δολαρίων!