Αθλητικά

Ο Ζινεντίν Ζιντάν εντυπωσίασε στην πρεμιέρα του στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας – Ξεχώρισε με total black στιλ

Στιλάτος όπως πάντα ο Γάλλος προπονητής, ξεχώρισε από την υπόλοιπη αποστολή της Γαλλίας
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Ο Ζινεντίν Ζιντάν ανέλαβε προπονητής στην Εθνική Γαλλίας μετά το τέλος του Μουντιάλ του 2026 και το βράδυ της Παρασκευής (25.09.2026) έκανε το ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας, στην αναμέτρηση στην έδρα της Τουρκίας, για την 1η αγωνιστική του Nations League.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν έκανε την εμφάνισή του στο “Kocaeli Stadium” και κατάφερε να συγκεντρώσει τα βλέμματά όλων με τις στιλιστικές του επιλογές, ξεχωρίζοντας από τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής της Γαλλίας.

Την ώρα που οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γαλλίας εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο με τη λευκή της εμφάνιση, ο Ζινεντίν Ζιντάν έκανε τη διαφορά και επέλεξε ένα total black στιλ.

Soccer Football - Nations League - Group A - Turkey v France - Kocaeli Stadium, Kocaeli, Turkey - September 25, 2026 France coach Zinedine Zidane before the match REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Murad Sezer
Soccer Football - Nations League - Group A - Turkey v France - Kocaeli Stadium, Kocaeli, Turkey - September 25, 2026 France coach Zinedine Zidane during the national anthems before the match REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Murad Sezer
Soccer Football - Nations League - Group A - Turkey v France - Kocaeli Stadium, Kocaeli, Turkey - September 25, 2026 France coach Zinedine Zidane and France players during the national anthems before the match REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Murad Sezer

Μαύρο κοστούμι, συνοδευόμενο από μαύρο πουκάμισο, μαύρη γραβάτα και μαύρο παπούτσι, τη στιγμή που οι υπόλοιποι Γάλλοι του προπονητικού τιμ στον πάγκο ήταν ντυμένοι με τα κλασικά χρώματα της ομάδας.

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