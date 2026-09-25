Ο Ζινεντίν Ζιντάν εντυπωσίασε στην πρεμιέρα του στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας – Ξεχώρισε με total black στιλ

Ο Ζινεντίν Ζιντάν ανέλαβε προπονητής στην Εθνική Γαλλίας μετά το τέλος του Μουντιάλ του 2026 και το βράδυ της Παρασκευής (25.09.2026) έκανε το ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας, στην αναμέτρηση στην έδρα της Τουρκίας, για την 1η αγωνιστική του Nations League.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν έκανε την εμφάνισή του στο “Kocaeli Stadium” και κατάφερε να συγκεντρώσει τα βλέμματά όλων με τις στιλιστικές του επιλογές, ξεχωρίζοντας από τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής της Γαλλίας.

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Την ώρα που οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γαλλίας εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο με τη λευκή της εμφάνιση, ο Ζινεντίν Ζιντάν έκανε τη διαφορά και επέλεξε ένα total black στιλ.

ΦΩΤΟ REUTERS/Murad Sezer

ΦΩΤΟ REUTERS/Murad Sezer

ΦΩΤΟ REUTERS/Murad Sezer

Μαύρο κοστούμι, συνοδευόμενο από μαύρο πουκάμισο, μαύρη γραβάτα και μαύρο παπούτσι, τη στιγμή που οι υπόλοιποι Γάλλοι του προπονητικού τιμ στον πάγκο ήταν ντυμένοι με τα κλασικά χρώματα της ομάδας.