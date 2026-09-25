Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος θα χάσει το Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός

Πλήγμα για τη Ζάλγκιρις Κάουνας, η οποία θα χάσει τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, για τις επόμενες δύο εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε η ίδια η λιθουανική ομάδα.

O Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος υπέστη κάκωση στον οπίσθιο μηριαίο και θα χάσει το πρώτο παιχνίδι της “διαβολοβδομάδας” της Euroleague με τον Ολυμπιακό στη “Zalgirio Arena” (29.09.2026. 20.00).

Ο Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε λίγο πριν από το τέλος του ματς στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο. Μάλιστα, ο ίδιος αποκάλυψε πως ένιωσε ενοχλήσεις και πριν από το παιχνίδι, αλλά αποφάσισε να αγωνιστεί.