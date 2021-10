Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη “μάχη” της στη Μόσχα. Ένιωσε αδιαθεσία και έκανε στην… άκρη, για να περάσει η Εκατερίνα Αλεξάντροβα στον τελικό του Kremlin Cup. Αντίπαλος της στο ματς της Κυριακής (23.10.2021) η Ανέτ Κονταβέιτ.

Η Εκατερίνα Αλεξάνδροβα (Νο 37 στον κόσμο) έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα κόντρα στη Μαρία Σάκκαρη. Η Ρωσίδα έκανε το break στο δεύτερο game και έφτασε εύκολα στο 3-0. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε το πρώτο της game (3-1) με πάρα πολύ κόπο!

Η Αλεξάνδροβα πήρε με ευκολία το 4ο της game και στη συνέχει;α ο αγώνας… τελείωσε. Οι δυο αθλήτριες πήγαν στους πάγκους τους, στην Μαρία Σάκκαρη πήγε η ιατρός του γηπέδου, της μέτρησε το οξυγόνο, της πήρε την πίεση και αμέσως μετά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήγε στην Ρωσίδα αντίπαλο της, την πήρε αγκαλιά και της ανακοίνωσε την απόσυρση της από τον ημιτελικό (οι ιατροί φαίνεται πως έκριναν πως δεν θα έπρεπε να συνεχίσει).

Αντίπαλος της Αλεξάντροβα στον αυριανό (24/10) τελικό της διοργάνωσης, θα είναι η Εσθονή, Ανέτ Κονταβέϊτ (Νο 20), η οποία επικράτησε στον -χρονικά- πρώτο ημιτελικό της Τσέχας, Μαρκέτα Βοντρουσόβα με 6-3, 6-4.

Whipping out that angle 🤯 #VTBKremlinCup pic.twitter.com/QK4xXjdM7P

Ekaterina Alexandrova moves on to face Anett Kontaveit in the #VTBKremlinCup final after Sakkari retires. pic.twitter.com/18AnbadBaG