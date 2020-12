Εκνευρισμένος ο Νέιμαρ με τα βραβεία της FIFA

Ο Νέιμαρ δεν βρέθηκε τελικά στην τελική τριάδα των υποψηφίων για το βραβείο του καλύτερου παίκτη της σεζόν, σύμφωνα με την FIFA, γεγονός που φαίνεται ότι εκνεύρισε τον Βραζιλιάνο επιθετικό.

Ο Λεβαντόφσκι που είναι και το μεγάλο φαβορί για τη νίκη, είχε δίπλα του τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Λέο Μέσι, παρά το γεγονός ότι ο Νέιμαρ έφθασε πιο μακριά κι από τους δύο στο Champions League, με την Παρί Σεν Ζερμέν.

🥁 Introducing the finalists for The Best FIFA Men’s Player 2020 🏆 🇵🇹 @Cristiano 🇵🇱 @lewy_official 🇦🇷 Lionel Messi #TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/II15QxBxG4

Ως εκ τούτου, ο Βραζιλιάνος εμφανίζεται εκνευρισμένος από τα διεθνή ΜΜΕ που αναδεικνύουν ως ειρωνικά και τα tweet του λίγο μετά, στα οποία και έγραψε: «Επειδή το τένις δεν μου πήγε, πήγα στο μπάσκετ» και «τώρα έφυγα από το μπάσκετ και έγινα gamer».

Την ίδια ώρα, ο πατέρας του Νεϊμάρ, του Νέιμαρ έγραψε στο instagram: «Για εμάς θα είσαι πάντα ο καλύτερος στον κόσμο, στο καλύτερο πρωτάθλημα, στην καλύτερη ομάδα…».

It doesn’t seem as though Neymar is particularly happy with his snubs from #TheBest awards 😳



👉 https://t.co/z5PnbS0cZq pic.twitter.com/LQQf6cbChU