«Έκραξαν» τις ΗΠΑ στην Αγγλία με μήνυμα υπέρ της Γροιλανδίας στο Μέμφις Γκρίζλις – Ορλάντο Μάτζικ

Ο αγώνας των Μέμφις Γκρίζλις με τους Ορλάντο Μάτζικ για το NBA, διεξήχθη στο Λονδίνο και κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, οι Άγγλοι θεατές έστειλαν μήνυμα για τη Γροιλανδία.

Πιο συγκεκριμένα, την ώρα που η Βανέσα Γουίλιαμς τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ, ένας φίλαθλος φώναξε “Αφήστε τη Γροιλανδία ήσυχη”, προκαλώντας έντονα χειροκροτήματα, που κάλυψαν και την “αστερόεσσα” στο Μέμφις Γκρίζλις – Ορλάντο Μάτζικ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόλαντ Τραμπ, προσπαθεί να προσαρτήσει τη Γροιλανδία τον τελευταίο καιρό, γεγονός που έχει φέρει έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

“Leave Greenland alone!” — chants erupt in London during the US national anthem



Before the Memphis Grizzlies vs. Orlando Magic game at the O2 Arena, actress Vanessa Williams was performing the US national anthem.



At that moment, someone in the crowd shouted, “Leave Greenland… pic.twitter.com/BvOaeopncn — NEXTA (@nexta_tv) January 19, 2026

Το video έγινε έτσι viral στα social media.