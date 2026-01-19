Αθλητικά

«Έκραξαν» τις ΗΠΑ στην Αγγλία με μήνυμα υπέρ της Γροιλανδίας στο Μέμφις Γκρίζλις – Ορλάντο Μάτζικ

«Αφήστε τη Γροιλανδία ήσυχη» φώναξαν σε αγώνα του NBA στο Λονδίνο
Η Βανέσα Γουίλιαμς στο Γκρίζλις - Μάτζικ
Η Βανέσα Γουίλιαμς στο Γκρίζλις - Μάτζικ / Action Images via Reuters/Paul Childs

Ο αγώνας των Μέμφις Γκρίζλις με τους Ορλάντο Μάτζικ για το NBA, διεξήχθη στο Λονδίνο και κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, οι Άγγλοι θεατές έστειλαν μήνυμα για τη Γροιλανδία.

Πιο συγκεκριμένα, την ώρα που η Βανέσα Γουίλιαμς τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ, ένας φίλαθλος φώναξε “Αφήστε τη Γροιλανδία ήσυχη”, προκαλώντας έντονα χειροκροτήματα, που κάλυψαν και την “αστερόεσσα” στο Μέμφις Γκρίζλις – Ορλάντο Μάτζικ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόλαντ Τραμπ, προσπαθεί να προσαρτήσει τη Γροιλανδία τον τελευταίο καιρό, γεγονός που έχει φέρει έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το video έγινε έτσι viral στα social media.

