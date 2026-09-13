ΠΑΟΚ – Άρης 2-0 Τελικό: Ασπρόμαυρο «βάφτηκε» το ντέρμπι της Τούμπας

Ο ΠΑΟΚ βρήκε το πρώτο γκολ με πέναλτι του Εντιαγέ και πήγε με το υπέρ του 2-0 στα αποδυτήρια, μετά το δεύτερτο γκολ του Ζίβκοβιτς, με τον Άρη να βρίσκεται πίσω στο σκορ, παρότι δεν ήταν χειρότερος στο πρώτο ημίχρονο