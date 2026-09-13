ΠΑΟΚ – Άρης 2-0 Τελικό: Ασπρόμαυρο «βάφτηκε» το ντέρμπι της Τούμπας

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 τον Άρη στην Τούμπα για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην 4η αγωνιστική της Super League, χάρη σε γκολ των Εντιαγέ και Ζίβκοβιτς.
Ο ΠΑΟΚ βρήκε δύο γκολ με πέναλτι του Εντιαγέ και πλασέ του Ζίβκοβιτς από κοντά, για να φθάσει από το ημίχρονο στο 2-0 και στη νίκη επί του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Άστοχο σουτ του Καμαρά για τον ΠΑΟΚ
Ωραίο κοντρόλ και γύρισμα του Μορόν μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, η μπάλα σύριζα από το κάθετο δοκάρι
Ο Γιαννιώτας έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ
Ο Φαμπιάνο πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ, η μπάλα λίγο άουτ
Ο Πέλκας άλλαξε την μπάλα με τον Ζίβκοβιτς και έκανε το σουτ, με τον Βέλιο να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια
Αδύναμο σουτ του Γιάκιτς, μπλόκαρε ο Παβλένκα για τον ΠΑΟΚ
Συνεχίζεται το ματς
Ο Ράσιτς δεν πρόλαβε να βάλει την προβολή προ του Παβλένκα και μάλιστα τραυμάτισε τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Μικρή διακοπή στο ματς...
Ο Βέλιο απέκρουσε ένα σουτ του Ζαφείρη και ο Ζίβκοβιτς από κοντά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού από δεξιά στην επίθεση του ΠΑΟΚ
Με μία αλλαγή ο Άρης, αφού ο Μανού Γκαρθία μπήκε στη θέση του Μπασίρου
Ο ΠΑΟΚ βρήκε το πρώτο γκολ με πέναλτι του Εντιαγέ και πήγε με το υπέρ του 2-0 στα αποδυτήρια, μετά το δεύτερτο γκολ του Ζίβκοβιτς, με τον Άρη να βρίσκεται πίσω στο σκορ, παρότι δεν ήταν χειρότερος στο πρώτο ημίχρονο
Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Από γύρισμα του Τάισον, η μπάλα βρήκε στον Φαμπιάνο, με τον Βέλιο να αποκρούει, αλλά πάνω στον Ζίβκοβιτς που σκόραρε από κοντά για το 2-0 του ΠΑΟΚ στο ματς
Από ενέργεια και σέντρα του Μπάμπα από αριστερά, ο Πέλκας δεν κατάφερε να βρει καλά την μπάλα με προβολή
Ο Γιένσεν έκανε το πλασέ από πλάγια θέση στην περιοχή, με τον Παβλένκα να αποκρούει
Ο Εντιαγέ ευστόχησε από τη... βούλα και έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Τούμπας
Κίτρινη κάρτα και στον Καντέβερε του Άρη για ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου
Συμπληρώνονται 25 λεπτά αγώνα με κακό ρυθμό και πολλά φάουλ στο ντέρμπι. Μοναδική καλή φάση η κεφαλιά του Καντεβέρε νωρίτερα
Κίτρινη κάρτα και στον Ζαφείρη για τον ΠΑΟΚ
Ο Καντεβέρε πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ, με τον Παβλένκα να αποκρούει και τον Φαμπιάνο να μην μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με γυριστό σουτ στη συνέχεια
Συνεχόμενα κόρνερ για τον Άρη, που πίεσε τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα
Κίτρινη κάρτα στον Κένι του ΠΑΟΚ για ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Γιαννώτα
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στην Τούμπα
Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Κατάμεστη η Τούμπα για το ντέρμπι
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ιταλός, Αντρέα Κολόμπο, με τον συμπατριώτη του, Μάρκο Ντι Μπέλο στο VAR
ΠΑΟΚ: Tσιφτσής, Κοσίδης, Μπαταούλας, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Καμαρά, Σορετίρε, Άλι, Χατσίδης, Μύθου
Άρης: Μάικιτς, Μπαρμπουλόπουλος, Χαρούπας, Βοριαζίδης, Πετρίς, Τιάμ, Μπουσαΐντ, Μορόν, Παλάσιος, Μ. Γκαρθία, Κουαμέ, Μιρ
Βέλιο, Ρίτσαρντς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Μπασίρου, Ράσιτς, Γιαννιώτας, Γένσεν, Γκαρέ, Καντεβέρε
Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κόστα, Μιχαηλίδης, Ούγκρεσιτς, Ζαφείρης, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Εντιαγέ
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 3-1 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και ο Άρης με 5-0 από την ΑΕΚ στην Allwyn Arena
ΠΑΟΚ και Άρης γνώρισαν την προηγούμενη αγωνιστική την πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα, μετά το ξεκίνημα με το 2/2 και για τις δύο ομάδες
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι της 4η αγωνιστικής της Super League