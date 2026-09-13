Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Άρης 2-0 Τελικό: Ασπρόμαυρο «βάφτηκε» το ντέρμπι της Τούμπας

Ο ΠΑΟΚ βρήκε δύο γκολ στις ελάχιστες φάσεις του στο ματς και έφθασε στη νίκη επί του Άρη
ΠΑΟΚ - Άρης
Super League
4η αγωνιστική
2 - 0
Τελικό σκορ
Μονομαχία στο ΠΑΟΚ - Άρης (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
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Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 τον Άρη στην Τούμπα για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην 4η αγωνιστική της Super League, χάρη σε γκολ των Εντιαγέ και Ζίβκοβιτς.

22:57 | 13.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
22:56 | 13.09.2026

Ο ΠΑΟΚ βρήκε δύο γκολ με πέναλτι του Εντιαγέ και πλασέ του Ζίβκοβιτς από κοντά, για να φθάσει από το ημίχρονο στο 2-0 και στη νίκη επί του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

22:54 | 13.09.2026
Τέλος στο ματς!
22:51 | 13.09.2026

Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

22:42 | 13.09.2026
88'

Άστοχο σουτ του Καμαρά για τον ΠΑΟΚ

22:39 | 13.09.2026
80'
Νέα ευκαιρία για τον Άρη!

Ωραίο κοντρόλ και γύρισμα του Μορόν μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, η μπάλα σύριζα από το κάθετο δοκάρι

22:35 | 13.09.2026
77'

Ο Γιαννιώτας έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ

22:34 | 13.09.2026

Διαμαρτύρονται ήδη για τη διαιτησία στον Άρη

 

Ο Φαμπιάνο
Έξαλλοι στον Άρη με τη διαιτησία στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ: «Εύγε Λανουά, κάτι ήξερες και έστειλες τον Κολόμπο»
Ειρωνική ανάρτηση από το ημίχρονο έκανε ο Άρης
22:29 | 13.09.2026
72'
Ευκαιρία για τον Άρη!

Ο Φαμπιάνο πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ, η μπάλα λίγο άουτ

22:28 | 13.09.2026
66'
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Πέλκας άλλαξε την μπάλα με τον Ζίβκοβιτς και έκανε το σουτ, με τον Βέλιο να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια

22:23 | 13.09.2026
65'

Αδύναμο σουτ του Γιάκιτς, μπλόκαρε ο Παβλένκα για τον ΠΑΟΚ

22:21 | 13.09.2026

Συνεχίζεται το ματς

22:13 | 13.09.2026
58'

Ο Ράσιτς δεν πρόλαβε να βάλει την προβολή προ του Παβλένκα και μάλιστα τραυμάτισε τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Μικρή διακοπή στο ματς...

22:10 | 13.09.2026
50'
Δοκάρι για τον ΠΑΟΚ!

Ο Βέλιο απέκρουσε ένα σουτ του Ζαφείρη και ο Ζίβκοβιτς από κοντά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού από δεξιά στην επίθεση του ΠΑΟΚ

22:09 | 13.09.2026

Με μία αλλαγή ο Άρης, αφού ο Μανού Γκαρθία μπήκε στη θέση του Μπασίρου

21:52 | 13.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:50 | 13.09.2026

Ο ΠΑΟΚ βρήκε το πρώτο γκολ με πέναλτι του Εντιαγέ και πήγε με το υπέρ του 2-0 στα αποδυτήρια, μετά το δεύτερτο γκολ του Ζίβκοβιτς, με τον Άρη να βρίσκεται πίσω στο σκορ, παρότι δεν ήταν χειρότερος στο πρώτο ημίχρονο

21:48 | 13.09.2026
Ημίχρονο στην Τούμπα!
21:47 | 13.09.2026

Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

21:43 | 13.09.2026
42'

Από γύρισμα του Τάισον, η μπάλα βρήκε στον Φαμπιάνο, με τον Βέλιο να αποκρούει, αλλά πάνω στον Ζίβκοβιτς που σκόραρε από κοντά για το 2-0 του ΠΑΟΚ στο ματς

21:43 | 13.09.2026
Δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ!
21:38 | 13.09.2026
36'
Ευκαιρία και για τον ΠΑΟΚ!

Από ενέργεια και σέντρα του Μπάμπα από αριστερά, ο Πέλκας δεν κατάφερε να βρει καλά την μπάλα με προβολή

21:36 | 13.09.2026
33'
Νέα ευκαιρία για τον Άρη!

Ο Γιένσεν έκανε το πλασέ από πλάγια θέση στην περιοχή, με τον Παβλένκα να αποκρούει

21:33 | 13.09.2026
32'

Ο Εντιαγέ ευστόχησε από τη... βούλα και έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Τούμπας

21:32 | 13.09.2026
Γκολ για τον ΠΑΟΚ!
21:32 | 13.09.2026
Δίνει το πέναλτι ο Ιταλός ρέφερι!
21:31 | 13.09.2026
Χέρι του Φαμπιάνο στην περιοχή, πάει στο VAR ο διαιτητής!
21:27 | 13.09.2026
Φωνές για πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στην Τούμπα!
21:27 | 13.09.2026
25'

Κίτρινη κάρτα και στον Καντέβερε του Άρη για ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου

21:23 | 13.09.2026

Συμπληρώνονται 25 λεπτά αγώνα με κακό ρυθμό και πολλά φάουλ στο ντέρμπι. Μοναδική καλή φάση η κεφαλιά του Καντεβέρε νωρίτερα

21:17 | 13.09.2026
20'

Κίτρινη κάρτα και στον Ζαφείρη για τον ΠΑΟΚ

21:11 | 13.09.2026
15'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη!

Ο Καντεβέρε πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ, με τον Παβλένκα να αποκρούει και τον Φαμπιάνο να μην μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με γυριστό σουτ στη συνέχεια

21:06 | 13.09.2026

Συνεχόμενα κόρνερ για τον Άρη, που πίεσε τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα

21:06 | 13.09.2026
3'

Κίτρινη κάρτα στον Κένι του ΠΑΟΚ για ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Γιαννώτα

21:00 | 13.09.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:00 | 13.09.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα στην Τούμπα

20:57 | 13.09.2026

Νωρίτερα η ΑΕΚ είχε νέα απώλεια βαθμών, μένοντας στο 1-1 στην Τρίπολη

 

Ο Μπαρτόλο
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 1-1: Νέα εκτός έδρας απώλεια για την Ένωση, σπουδαίο αποτέλεσμα για τους Αρκάδες στη Super League
Ο Μπρινιόλι με δύο τεράστιες επεμβάσεις κράτησε το βαθμό για την ΑΕΚ στο «Θ. Κολοκοτρώνης» - Μοιραίος ο Γιόβιτς για την Ένωση
20:57 | 13.09.2026

Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

20:53 | 13.09.2026

Κατάμεστη η Τούμπα για το ντέρμπι

 

SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
20:52 | 13.09.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ιταλός, Αντρέα Κολόμπο, με τον συμπατριώτη του, Μάρκο Ντι Μπέλο στο VAR

20:49 | 13.09.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

ΠΑΟΚ: Tσιφτσής, Κοσίδης, Μπαταούλας, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Καμαρά, Σορετίρε, Άλι, Χατσίδης, Μύθου

Άρης: Μάικιτς, Μπαρμπουλόπουλος, Χαρούπας, Βοριαζίδης, Πετρίς, Τιάμ, Μπουσαΐντ, Μορόν, Παλάσιος, Μ. Γκαρθία, Κουαμέ, Μιρ

20:48 | 13.09.2026
Η ενδεκάδα του Άρη


Βέλιο, Ρίτσαρντς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Μπασίρου, Ράσιτς, Γιαννιώτας, Γένσεν, Γκαρέ, Καντεβέρε

20:47 | 13.09.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ


Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κόστα, Μιχαηλίδης, Ούγκρεσιτς, Ζαφείρης, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Εντιαγέ

20:46 | 13.09.2026

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 3-1 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και ο Άρης με 5-0 από την ΑΕΚ στην Allwyn Arena

20:46 | 13.09.2026

ΠΑΟΚ και Άρης γνώρισαν την προηγούμενη αγωνιστική την πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα, μετά το ξεκίνημα με το 2/2 και για τις δύο ομάδες

20:44 | 13.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι της 4η αγωνιστικής της Super League

20:44 | 13.09.2026
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