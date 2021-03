Έξαλλος ο Πάτρικ Γιούιν, του ζήτησαν διαπίστευση στο «Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν» (video)

«Όλοι σε αυτό το κτίριο πρέπει να ξέρουν ποιος είμαι» τόνισε μεταξύ άλλων ο θρύλος των Νιου Γιορκ Νικς.

Η ασφάλεια του «Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν» υπέπεσε σε ένα μεγάλο λάθος, κάνοντας… έξαλλο τον Πάτρικ Γιούινγκ.

Ο θρύλος των Νικς ξέσπασε σε συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα Τζορτζτάουν – Βιλανόβα που έγινε στην έδρα της εμβληματικής ομάδας της Νέας Υόρκης, λέγοντας ότι η ασφάλεια του γηπέδου του ζητούσε συνεχώς διαπίστευση, υποστηρίζοντας ότι δεν ήξερε ποιος είναι.

“Νόμιζα ότι αυτό είναι το κτίριό μου και νιώθω άσχημα που με σταματούσαν, με συνόδευαν και μου ζητούσαν διαπίστευση. Όλοι στο κτίριο έπρεπε να ξέρουν ποιος διάολο είμαι.

Με σταματούσαν και δεν μπορούσα να κινηθώ στο κτίριο και σκεφτόμουν “Τι διάολο, δεν είναι αυτό το Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν;” Θα πρέπει να πάρω τον κύριο Ντόλαν (σ.σ Ιδιοκτήτης των Νικς) και να τον ρωτήσω: ‘Κρέμεται ο αριθμός μου στην οροφή του γηπέδου ή όχι;” ανέφερε ο προπονητής της Τζόρτζταουν.

Να αναφέρουμε, πάντως, πως οι Νικς εξέδωσαν ανακοίνωση όπου ανέφεραν ότι ο Τζέιμς Ντόλαν επικοινώνησε με τον Γιούιν, γεγονός που… έλυσε την παρεξήγηση.

