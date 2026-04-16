Έξαλλος ο Πέρεθ στα αποδυτήρια της Ρεάλ μετά τον αποκλεισμό: «Τουλάχιστον τελειώστε το πρωτάθλημα με αξιοπρέπεια»

H Ρεάλ Μαδρίτης αποκλείστηκε από την Μπάγερν Μονάχου στα προημιτελικά του Champions League, με τους Βαυαρούς να επικρατούν 4-3 στο συγκλονιστικό ματς της “Alianz Arena” και να προκρίνονται με συνολικό σκορ 6-4. Όπως μετέδωσε το ισπανικό κανάλι Movistar, ο Φλορεντίνο Πέρεθ κατέβηκε στα αποδυτήρια μετά το τέλος της αναμέτρησης, προκειμένου να βρει τους ποδοσφαιριστές, αλλά και το προπονητικό τιμ.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Φλορεντίνο Πέρεθ εμφανίστηκε εκνευρισμένος στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης και αφού παρακάλεσε τον Γκιουλέρ να αποχωρήσει (πέτυχε τα δύο από τα τρία γκολ της ομάδας) μίλησε στους άλλους παίκτες σε έντονο τόνο.

«Μία χρονιά για τη Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς τίτλο είναι αποτυχία. Δύο χρονιές είναι κάτι αφόρητο. Σας ευχαριστώ για την σημερινή προσπάθεια αλλά η σεζόν είναι μια πλήρης αποτυχία», ήταν τα πρώτα του λόγια και συνέχισε:

«Το να παίζεις στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένα μεγάλο προνόμιο, με πολλές υποχρεώσεις. Πολλοί από εσάς όμως δεν τις έχετε εκπληρώσει. Τουλάχιστον τελειώστε το πρωτάθλημα με αξιοπρέπεια», ανέφερε.

Florentino Pérez se ha presentado en el vestuario del Real Madrid luego de la derrota y eliminación de la Champions League a manos del Bayern Múnich.



“Un año sin títulos enes un fracaso, dos es intolerable.”

“Os agradezco el esfuerzo de hoy, pero la temporada es… pic.twitter.com/r5ByowUR0L — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) April 16, 2026

Η αντίδραση του Πέρεθ δεν αποκλείεται να είναι… προαναγγελία εξελίξεων, μετά το τέλος της σεζόν και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα.