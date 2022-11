Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε τη συγκέντρωση του στο καθοριστικό τρίτο σετ του αγώνα με τον Αντρέι Ρούμπλεφ και ηττήθηκε από τον Ρώσο τενίστα, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο ATP Finals.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν εκνευρισμένος με την εξέλιξη του αγώνα, ενώ είχε και τους γονείς του να του μιλούν και του δίνουν οδηγίες όλη την ώρα.

Κάπως έτσι, ο 24χρονος τενίστας έφτασε στο σημείο να στείλει ένα μπαλάκι με δύναμη προς το μέρος της ομάδας του, αδυνατώντας να ελέγξει τα νεύρα του.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεσπάει κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, έχοντας έρθει αρκετές φορές στο παρελθόν σε σύγκρουση με τον πατέρα του.

Δείτε το βίντεο:

When there’s too much chat 😬#NittoATPFinals pic.twitter.com/MW6e4MFGNB