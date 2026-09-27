Έξαλλος ο Τρινκιέρι: «30 βολές, 4 τεχνικές ποινές, προσπαθώ να καταλάβω τη διαιτησία»

Εκνευρισμένος με τη διαιτησία του τελικού του Super Cup με τον Ολυμπιακό ήταν ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στις βολές που εκτέλεσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά και στις 4 τεχνικές ποινές που δέχθηκε ο ΠΑΟΚ.

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«Χάσαμε τον τελικό. Τι θέλετε να πω άλλο. Κάντε μου τις σωστές ερωτήσεις. Είμαι τσατισμένος.

Πιστεύω δεν είχαμε την ίδια ενέργεια όπως χθες. Στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσαμε να παίξουμε όπως θέλαμε, λόγω χαμηλής ενέργειας. Παλέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό υποσχέθηκα στις δηλώσεις μου.

Είδαμε 30 βολές, 4 τεχνικές ποινές… Προσπαθώ να καταλάβω τον τρόπο των σφυριγμάτων και της διαιτησίας. Κερδίζεις, χάνεις, αλλά δεν πρέπει να νιώθεις ηττημένος. Γενικά είμαστε ικανοποιημένοι με την εικόνα μας», δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ στην κάμερα του ΣΚΑΙ.