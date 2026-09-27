Υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί Bild για την Εθνική Ελλάδας: «Ένας νάνος του ποδοσφαίρου έβαλε τον Κλοπ σε αναμονή»

Η Εθνική Ελλάδας σόκαρε τη Γερμανία, πανηγυρίζοντας μία ιστορική νίκη (1-0) στο Άουγκσμπουργκ, χάρη σε γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη.

Ο θρίαμβος της Εθνικής Ελλάδας για το Nations League φιγουράρει σαν πρώτο θέμα σε όλα τα μεγάλα γερμανικά αθλητικά ΜΜΕ.

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Η Bild αναφέρθηκε με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να δείξει το μέγεθος της ήττας που υπέστη η Γερμανία μέσα στη WWK Arena.

“Ενας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε τον Κλοπ σε αναμονή. Η Ελλάδα δεν συμμετείχε καν στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Γιούργκεν Κλοπ, σίγουρα δεν είχε φανταστεί ένα τέτοιο ντεμπούτο στην έδρα του ως προπονητής της εθνικής ομάδας. Τρεις ημέρες μετά την ισοπαλία 1-1 με την Ολλανδία, η Γερμανία έχασε με 0-1 από την Ελλάδα στον δεύτερο αγώνα της για το Nations League στο Άουγκσμπουργκ”, αναφέρει η Bild.

Σκληρή κριτική και από το Kicker: “Ολα λάθος στο εντός έδρας ντεμπούτο του Κλοπ – Ο Κουρμπέλης, που μπήκε αλλαγή, πλήγωσε στην καρδιά την Εθνική Γερμανίας, που δεν είχε καθόλου φαντασία. Η εθνική ομάδα της Γερμανίας υπέστη την ήττα στο εντός έδρας ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ ως προπονητής. Εναντίον της Ελλάδας, Γερμανία δεν είχε ιδέες για μεγάλο μέρος του αγώνα και δέχτηκε ένα γκολ από την Ελλάδα στο τελευταίο κομμάτι του ματς”.

Η Εθνική Ελλάδας φιγουράρει στην κορυφή του ομίλου της με 6 βαθμούς, 5 περισσότερους από τη Γερμανία, η οποία βρίσκεται στην τρίτη θέση και θα χρειαστεί μεγάλες νίκες στη συνέχεια του Nations League για να προκριθεί στα προημιτελικά.