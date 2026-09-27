Γιοβάνοβιτς μετά το Γερμανία – Ελλάδα: «Τεράστια νίκη για το μέλλον του ποδοσφαίρου μας, οι παίκτες ήταν έτοιμοι να υποφέρουν»

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας πήρε σπουδαία νίκη επί της Γερμανίας με 1-0 στο δεύτερο όμιλο της League A του Nations League και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε λόγο για ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Στη δηλώσεις του αμέσως μετά το διπλό της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία για το Nations League, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών του, που “πάλεψαν” μέχρι τέλους για το ιστορικό διπλό.

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Οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι τεράστια νίκη. Και για το ποδόσφαιρό μας. Για το μέλλον του ποδοσφαίρου μας. Και για τη διοργάνωση που συμμετέχουμε. Δυο νίκες, είναι ιδανικό ξεκίνημα.

Το βασικό είναι για να κερδίσεις πρέπει να υποφέρεις σε τέτοια ματς. Ξέραμε ότι θα έπρεπε να υποφέρουμε. Οι ποδοσφαιριστές μου έδωσαν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και τώρα ήταν ακόμα πιο πολύ. Ήταν πολύ σωστή νοοτροπία σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και στο πρώτο ημίχρονο. Ανασταλτικά ήμασταν καλοί, αλλά με την μπάλα δεν μπορούσαμε να παίξουμε και λόγω της δικής μας μικρής αδυναμίας να κάνουμε περισσότερα πράγματα επιθετικά.

Στο δεύτερο ήμασταν πιο καλοί και ενεργητικοί και καταφέραμε να κερδίσουμε. Υποφέραμε πολύ, αλλά ήταν έτοιμοι οι παίκτες να υποφέρουν και αυτό μας έδωσε τεράστια σημασία στο παιχνίδι».