Ελλάδα – Ολλανδία: Η μέρα, η ώρα και η έδρα του μεγάλου αγώνα της εθνικής ποδοσφαίρου για το Nations League

Η Εθνική Ελλάδας πανηγύρισε ιστορικό διπλό κόντρα στη Γερμανία και ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη με την Ολλανδία.

Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στην παρθενική της συμμετοχή στη League A του Nations League, η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στην Ελλάδα για την 3η και την 4η αγωνιστική του Β’ Ομίλου.

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Η γαλανόλευκη θα υποδεχθούν τις Ολλανδία (01/10, 21:45) και Γερμανία (04/10, 21:45), με τα δύο ματς να διεξάγονται στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, την Τούμπα.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League

Σερβία – Ελλάδα 1-2

Γερμανία – Ελλάδα 0-1

01/10 Ελλάδα – Ολλανδία 21:45 (Τούμπα)

04/10 Ελλάδα – Γερμανία 21:45 (Τούμπα)

13/11 Ολλανδία – Ελλάδα 21:45

16/11 Ελλάδα – Σερβία 21:45 (Πανθεσσαλικό Στάδιο)