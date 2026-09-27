Αθλητικά

Ελλάδα – Ολλανδία: Η μέρα, η ώρα και η έδρα του μεγάλου αγώνα της εθνικής ποδοσφαίρου για το Nations League

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της γαλανόλευκης στο Nations League
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Η Εθνική Ελλάδας πανηγύρισε ιστορικό διπλό κόντρα στη Γερμανία και ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη με την Ολλανδία.

Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στην παρθενική της συμμετοχή στη League A του Nations League, η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στην Ελλάδα για την 3η και την 4η αγωνιστική του Β’ Ομίλου.

Η γαλανόλευκη θα υποδεχθούν τις Ολλανδία (01/10, 21:45) και Γερμανία (04/10, 21:45), με τα δύο ματς να διεξάγονται στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, την Τούμπα.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League

Σερβία – Ελλάδα 1-2
Γερμανία – Ελλάδα 0-1
01/10 Ελλάδα – Ολλανδία 21:45 (Τούμπα)
04/10 Ελλάδα – Γερμανία 21:45 (Τούμπα)
13/11 Ολλανδία – Ελλάδα 21:45
16/11 Ελλάδα – Σερβία 21:45 (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

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