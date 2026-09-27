Αθλητικά

Γερμανία – Ελλάδα: Οι πανηγυρισμοί των παικτών και το «παραλήρημα» στις εξέδρες από 6.000 Έλληνες

«Πάρτι» και στα αποδυτήρια από τους Έλληνες διεθνείς
Καρέτσας και Τετέι
Καρέτσας και Τετέι πανηγυρίζουν για την Εθνική Ελλάδας (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας επικράτησε με 1-0 μέσα στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της League A του Nations League και πανηγύρισε μία ιστορική νίκη κόντρα στα “Πάντσερ”.

Μπροστά σε πάνω από 6.000 Έλληνες που κέρδισαν κατά κράτος τη… μάχη της εξέδρας, η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας “σκότωσε” τη Γερμανία με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, στον όμιλό της στο Nations League.

Με τη λήξη του αγώνα έτσι, οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πανηγύρισαν έξαλλα το σπουδαίο αποτέλεσμα μέσα στο Άουγκσμπουργκ, μαζί με τον κόσμο που παραληρούσε στις κερκίδες, ενώ το “πάρτι” συνεχίστηκε και στα αποδυτήρια.

Η Ελλάδα ετοιμάζεται πλέον για “μάχες” πρόκρισης κόντρα στην Ολλανδία.

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Αθλητικά
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