Ένα απρόοπτο συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με τον Γιανίκ Σίνερ για το US Open.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έγινε έξαλλος στο τέταρτο σετ του παιχνιδιού για τους “16” του US Open, όταν ένας θεατής επαινούσε τον Χίτλερ φωνάζοντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις του.

Ο Γερμανός τενίστας σταμάτησε να παίζει και πήγε προς τον διαιτητή, ζητώντας να απομακρυνθεί από το γήπεδο.

Video of Zverev telling the umpire someone in the crowd shouted the “most famous Hitler phrase in history” in match vs. Sinner #USOpen pic.twitter.com/XlWw7ktqjP

Someone’s daddy…and probably boss got kicked out of Arthur Ashe for yelling Hitler phrases to Zverev from some of the good seats during the #USOpen 🙄 pic.twitter.com/7iWkND3wuG