Ελίνα Τζένγκο: Η μέρα και η ώρα του τελικού του ακοντισμού γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, που συμμετέχει η Ελληνίδα πρωταθλήτρια

Η Ελίνα Τζένγκο προκρίθηκε στον τελικό του ακοντισμού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου, που διεξάγεται στο Τόκιο ως ενδέκατη με καλύτερη βολή στα 61.31 μέτρα. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (20/09/25, 15:05).

Ο τελικός του ακοντισμού γυναικών θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 και η Ελίνα Τζένγκο θα παλέψει για μία υψηλή θέση στην τελική δωδεκάδα του αγωνίσματος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε ότι, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει προσωπικό ρεκόρ βολή στα 65.81 μέτρα το 2022 και αν πλησιάσει τη συγκεκριμένη επίδοση θα έχει ελπίδες για θετικό αποτέλεσμα στον τελικό.