Ελίνα Τζένγκο: Live ο τελικός του ακοντισμού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο

«Μάχη» για μετάλλιο δίνει η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του ακοντισμού στο Τόκιο
Η Ελίνα Τζένγκο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η Ελίνα Τζένγκο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Ελίνα Τζένγκο αγωνίζεται στον τελικό του ακοντισμού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, ως ένα από τα φαβορί για ένα μετάλλιο και μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες της Ελλάδας για μία νέα σπουδαία διάκριση στο Τόκιο.

16:15 | 20.09.2025
Στην 5η θέση παρέμεινε η Τζένγκο, περιμένοντας πια και τις επόμενες αθλήτριες
16:14 | 20.09.2025
Στα 60,12 μέτρα η 6η βολή της Ελίνας Τζένγκο!
16:09 | 20.09.2025
Όχι! Ούτε με την 6η προσπάθεια ήρθε η βολή μεταλλίου για την Τζένγκο!
16:08 | 20.09.2025

Μία τελευταία ευκαιρία θα έχει πλέον η Τζένγκο για να βελτιώσει τη θέση της και να πάρει ένα μετάλλιο

16:03 | 20.09.2025
Άκυρη 5η βολή από την Ελίνα Τζένγκο!
16:00 | 20.09.2025
Η 4η προσπάθεια της Τζένγκο νωρίτερα!

15:57 | 20.09.2025

Σπουδαία βολή από τη Σιέτινα στα 63.35 μέτρα, με την Τζένγκο να "πέφτει" στην 5η θέση

15:56 | 20.09.2025

Θα έχει δύο ακόμη ευκαιρίες για ένα μετάλλιο η Τζένγκο

15:55 | 20.09.2025

Τρεις βολές πάνω από τα 60 μέτρα για τη Ελληνίδα πρωταθλήτρια, αλλά προς το παρόν βρίσκεται οριακά εκτός μεταλλίων

15:48 | 20.09.2025
Στα 60,28 μέτρα η 4η βολή για την Ελίνα Τζένγκο!
15:45 | 20.09.2025
Η κατάταξη μετά τις τρεις πρώτες βολές στον τελικό

 

1. Γιουλέισι Ανγκούλο (Εκουαδόρ) 65.12μ.

2. Μακένζι Λιτλ (Αυστραλία) 63,58μ.

3. Τζο-Ανε Ντε Πλάσις (Ν. Αφρική) 63.06μ.

4. Ελίνα Τζένγκο (Ελλάδα) 62,72μ.

5. Φλορ Ντενίζ Ρουίθ Ουρτάδο (Κολομβία) 60.94μ.

6. Τόρι Μούρμπι (Νέα Ζηλανδία) 60.26μ.

7. Βικτόρια Χάντσον (Αυστρία) 59.52μ.

8. Ανέτε Σιέτινα (Λετονία) 59,43μ.

9. Λίνγκνταν Σου (Κίνα) 58,81μ.

10. Βαλεντίνα Μπάριος (Κολομβία) 57,85μ.

11. Μαργκολέτα Μασλάκ-Γκλούγκλα (Πολωνία) 57,80μ.

12. Αντριάνα Βιλάγκος (Σερβία) 57.31μ.

15:32 | 20.09.2025
Η τρίτη βολή της Τζένγκο!

15:27 | 20.09.2025
Η δεύτερη βολή της Τζένγκο νωρίτερα!

15:27 | 20.09.2025
Τρίτη βολή για την Τζένγκο στα 58.38 μέτρα!
15:19 | 20.09.2025

Φοβερή βολή της Ανγκούλο στα 65.12 μέτρα, πέρασε στην πρώτη θέση και "έριξε" 4η την Τζένγκο

15:16 | 20.09.2025
Δεύτερη προσπάθεια για την Ελίνα Τζένγκο με το ακόντιό της να σταματάει στα 61.45 μέτρα!
15:13 | 20.09.2025
Και η πρώτη προσπάθεια της Τζένγκο!

15:12 | 20.09.2025

Η παρουσίαστη της Τζένγκο νωρίτερα

15:08 | 20.09.2025

Η Λιτλ με 63.58 στην πρώτη της προσπάθεια, άφησε πίσω της την Τζένγκο και προηγείται στον τελικό του ακοντισμού

15:07 | 20.09.2025
Στα 62.72 μέτρα η πρώτη προσπάθεια της Τζένγκο!
15:07 | 20.09.2025
Πολύ καλή πρώτη βολή για την Τζένγκο!
15:05 | 20.09.2025
Ξεκίνησε ο αγώνας!
15:05 | 20.09.2025

Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση των αθλητριών και σε λίγα λεπτά θα αρχίσει ο αγώνας

15:04 | 20.09.2025
Η Τζένκγο θα ρίξει πρώτη στον τελικό του ακοντισμού!
15:04 | 20.09.2025

15:03 | 20.09.2025

Είναι όμως το Νο2 στον κόσμο και έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει στις μεγάλες διοργανώσεις.

15:02 | 20.09.2025

Η Τζένγκο δυσκολεύτηκε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό, αφού είχε την 11η καλύτερη επίδοση, με βολή στα 61,31 μέτρα.

15:02 | 20.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο τελικό του ακοντισμού με την Ελίνα Τζένγκο να εκπροσωπεί την Ελλάδα και να είναι φαβορί για ένα μετάλλιο.

14:59 | 20.09.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
