Ελίνα Τζένγκο: Live ο τελικός του ακοντισμού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο

Η Ελίνα Τζένγκο αγωνίζεται στον τελικό του ακοντισμού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, ως ένα από τα φαβορί για ένα μετάλλιο και μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες της Ελλάδας για μία νέα σπουδαία διάκριση στο Τόκιο.
Μία τελευταία ευκαιρία θα έχει πλέον η Τζένγκο για να βελτιώσει τη θέση της και να πάρει ένα μετάλλιο
Σπουδαία βολή από τη Σιέτινα στα 63.35 μέτρα, με την Τζένγκο να "πέφτει" στην 5η θέση
Θα έχει δύο ακόμη ευκαιρίες για ένα μετάλλιο η Τζένγκο
Τρεις βολές πάνω από τα 60 μέτρα για τη Ελληνίδα πρωταθλήτρια, αλλά προς το παρόν βρίσκεται οριακά εκτός μεταλλίων
1. Γιουλέισι Ανγκούλο (Εκουαδόρ) 65.12μ.
2. Μακένζι Λιτλ (Αυστραλία) 63,58μ.
3. Τζο-Ανε Ντε Πλάσις (Ν. Αφρική) 63.06μ.
4. Ελίνα Τζένγκο (Ελλάδα) 62,72μ.
5. Φλορ Ντενίζ Ρουίθ Ουρτάδο (Κολομβία) 60.94μ.
6. Τόρι Μούρμπι (Νέα Ζηλανδία) 60.26μ.
7. Βικτόρια Χάντσον (Αυστρία) 59.52μ.
8. Ανέτε Σιέτινα (Λετονία) 59,43μ.
9. Λίνγκνταν Σου (Κίνα) 58,81μ.
10. Βαλεντίνα Μπάριος (Κολομβία) 57,85μ.
11. Μαργκολέτα Μασλάκ-Γκλούγκλα (Πολωνία) 57,80μ.
12. Αντριάνα Βιλάγκος (Σερβία) 57.31μ.
Φοβερή βολή της Ανγκούλο στα 65.12 μέτρα, πέρασε στην πρώτη θέση και "έριξε" 4η την Τζένγκο
Η παρουσίαστη της Τζένγκο νωρίτερα
Η Λιτλ με 63.58 στην πρώτη της προσπάθεια, άφησε πίσω της την Τζένγκο και προηγείται στον τελικό του ακοντισμού
Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση των αθλητριών και σε λίγα λεπτά θα αρχίσει ο αγώνας
Είναι όμως το Νο2 στον κόσμο και έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει στις μεγάλες διοργανώσεις.
Η Τζένγκο δυσκολεύτηκε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό, αφού είχε την 11η καλύτερη επίδοση, με βολή στα 61,31 μέτρα.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο τελικό του ακοντισμού με την Ελίνα Τζένγκο να εκπροσωπεί την Ελλάδα και να είναι φαβορί για ένα μετάλλιο.
