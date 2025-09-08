Ελλάδα – Δανία 0-3 τελικό: Δεν θα κατάφερε να κάνει το 2/2 η εθνική μέσα στο Φάληρο

Η Εθνική ποδοσφαίρου ηττήθηκε από τη Δανία στο κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης” με 3-0, για τη 2η αγωνιστική στον 3ο προκριματικό όμιλο για το Μουντιάλ 2026.
Φτάσαμε στο 90'
Ο Ντόργκου έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πέρασε τον Τζολάκη και πλάσαρε, με τον Μαυροπάνο να προλαβαίνει πάνω στη γραμμή, όμως ο Χόιλουντ που ακολούθησε τη φάση πλάσαρε στην κενή εστία.
Εκτέλεση κόρνερ του τσιμίκα, κεφαλιά του Μαυροπάνου, η μπάλα πάνω στον Σμάιχελ
Προσπαθεί να ανεβάσει στροφές η Εθνική, με την είσοδο του Ιωαννίδη
Ο Ιωαννίδης στη θεση του Ζαφείρη
Στο 75' Λευκορωσία - Σκωτία 0-2
Σιώπη αντί του Κουρμπέλη
Ο στόπερ Αντρέας Κρίστενσεν έτρεξε ανενόχλητος 10-15 μέτρα, έπιασε το δεξί σουτ εκτός περιοχής κι έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Τζολάκη για το 0-2
Ανέβασε την πίεση στο χώρο του κέντρου η Δανία κι έριξε την επιθετικότητα της εθνικής
Σε θέση οφσάιντ υποδείχθηκε ο Τζόλης
Πιο επιθετική η Εθνική με Μπακασέτα και Μασούρα στην 11άδα της
Ο Μπακασέτας θα μπει στο ματς, όπως και ο Μασούρας
Θυμίζουμε ότι στο πρώτο 45λεπτο το Λευκορωσία - Σκωτία είναι στο 0-1
Αυτή τη στιγμή, με τα αποτελέσματα των αγώνων στο πρώτο ημίχρονο, η Ελλάδα πέφτει στην 3η θέση του ομίλου της
Η τρομερή επέμβαση του Τζολάκη στις καθυστερήσεις
Η εμφάνιση της Ελλάδας είναι άτολμη, με τους παίκτες να κάνουν πολλά λάθη, ειδικά στο χώρο του κέντρου. η επιλογή του Κωνσταντέλια, αντί του Μπακασέτα, δεν φαίνεται να... πιάνει. Οι Δανοί δείχνουν "δουλεμένη" ομάδα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα πρέπει να αλλάξει κάτι, για να "μεταμορφωθεί" η γαλανόλευκη προς το καλύτερο
Απίθανη επέμβαση του πορτιέρε της Εθνικής, με το πόδι σε δυνατή εκτέλεση φάουλ του Χόιμπιεργκ
Στο άλλο ματς του ομίλου, η Σκωτία άνοιξε το σκορ εκτός έδρας απέναντι στη Λευκορωσία, 1-0.
Ο Έλληνας πορτιέρε μπλόκαρε το σουτ του Μέλε
Η Εθνική δεν μπορεί να βρει ρυθμό, με τα λάθη που γίνονται στο χώρο του κέντρου
Ο Κουρμπέλης έχασε την μπάλα έξω από την περιοχή από τον Χόιλουντ, ο Ντάμσγκαρντ γύρισε, έφερε την μπάλα στο δεξί και με ένα δυνατό πλασέ άνοιξε το σκορ για τους Δανούς.
Ο Κωνσταντέλιας έχασε την μπάλα και ο Χόιμπιεργκ τροφοδότησε κάθετα τον Φρόχολντ που απέφυγε τον Κουλιεράκη και πλάσαρε με το αριστερό εντός περιοχής, με την μπάλα να περνάει άουτ
Υπέροχη ατομική ενέργεια από τον Καρέτσα που πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, όμως το σουτ που δοκίμασε ο νεαρός κόντραρε στα σώματα
Ζαφείρης και Κουρμπέλης έχουν κάνει λάθη στο χώρο του κέντρου, τα τελευταία λεπτά
Ο Κουλιεράκης έβαλε την κόντρα στην προσπάθεια του Φρόκχολντ
Στο ίδιο χρονικό σηκείο, το Λευκορωσία - Σκωτίσ είναι στο 0-0
Ο Σκοβ Όλσεν γύρισε πολύ επικίνδυνα την μπάλα, ο Βαγιαννίδης πήγε να διώξει με την μπάλα να περνάει δίπλα από το δοκάρι του Τζολάκη
Κακό σουτ του Τζόλη έξω από τη μεγάλη περιοχή ρης Δανίας και θέση αριστερά, με το δεξί πόδι
Εδώ και περίπου 5 λεπτά η Δανία δείχνει να "πατάει" καλύτερα και να κυκλοφορεί την μπάλα προς τα ελληνικά καρέ
Ο Μέχελε έκανε επικίνδυνο παράλληλο γύρισμα από αριστερά για τον Μπίρεθ, αλλά ο Τζολάκης βγήκε και μάζεψε
Ο Καρέτσας έχει πάρει αρκετές προσπάθειες, βγάζοντας κάθετες προς τον Παυλίδη
Ο Βαγγέλης παυλίδης αρχηγός της εθνικής
Η ώρα για τους εθνικούς ύμνους - Πρώτος ακούγεται αυτός της Δανίας
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Οι δυο ομάδες έχουν ολοκληρώσει το ζέσταμά τους
Λιγότερο από δέκα λεπτά για τη "σέντρα" του αγώνα
Τρομερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο, με τους οπαδούς να ζητοκραυγάζουν πριν καν ξεκινήσει η αναμέτρηση
Θυμίζουμε ότι η Δανία είναι η ισχυρή ομάδα του ομίλου και φαβορί για την πρώτη θέση
Υπάρχουν κ περίπου 500 οπαδοί της Δανίας
30.000 φίλοι της Εθνικής θα γεμίσουν το "Καραϊσκάκης"
Η βαθμολογια του ομίλου μετά την πρώτη αγωνιστική
Ελλάδα 3 βαθμοί (5-1)
Σκωτία 1 βαθμός (0-0)
Δανία 1 βαθμός (0-0)
Λευκορωσία 0 βαθμοί (0-0)
Διαιτητής: Ρούμσας (Λιθουανία)
Βοηθοί: Ράντιους, Σουζιεντέλις (Λιθουανία)
4ος: Βαλικόνις (Λιθουανία)
VAR: Σαν (Ελβετία), Σιμένας (Λιθουανία)
Δανία (Ρίμερ): Σμάιχελ, Άντερσεν, Μελε, Α. Κρίστενσεν, Όλσεν, Ρ. Κρίστενσεν, Ντάμσγκαρντ, Φρόχολοντ. Μπίρετ, Χιούλμαντ, Χόιμπιεργκ.
Αναπληρωματικοί: Χέρμανσεν, Γιόργκενσεν, Βέστεργκαρντ, Χόγκσμπεργκ, Ο’Ράιλι, Οσούλα, Χόιλουντ, Γκρόνμπεκ, Ντόλμπεργκ, Ντόργκου, Λάρσεν, Ντρέιερ.
Ελλάδα (Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Κουρμπέλης, Τζόλης, Παυλίδης, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Τσιμίκας
Αναπληρωματικοί: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρέτσος, Μασούρας, Ιωαννίδης, Πέλκας, Μπακασέτας, Ρότα, Χατζηδιάκος, Μάνταλος, Κυριακόπουλος, Σιώπης
Για την αναμέτρηση με τους Δανούς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άφησε ίδια κατά 10/11 την ενδεκάδα, συγκριτικά με το ματς απέναντι στους Λευκορώσους, με μόνη αλλαγή αυτή του Μπακασέτα, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Κωνσταντέλια
Από ισοπαλία προέρχονται οι Σκανδιναβοί (0-0 με την Σκωτία στη Κοπεγχάγη)
Απόψε, στο ίδιο γήπεδο -με την ΕΠΟ να έχει ανακοινώσει sold out- θέλει τη νίκη επί των Σκανδιναβών, για να κάνει νέο βήμα προς τα τελικά του Μουντιάλ
Η Ελλάδα εντυπωσίασε στην πρεμιέρα της, νικώντας με 5-1 τη Λευκορωσία στο Φάληρο
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ελλάδα – Δανία για τη 2η αγωνιστική στον 3ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026
