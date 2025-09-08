Αθλητικά

Ελλάδα – Δανία 0-3 τελικό: Δεν θα κατάφερε να κάνει το 2/2 η εθνική μέσα στο Φάληρο

Sold out η αναμέτρηση στο "Γ. Καραϊσκάκης", αλλά ήττα για τη γαλανόλευκη
ΦΩΤΟ REUTERS
Προκριματικά Μουντιάλ 2026
2η αγωνιστική - 3ος όμιλος
0 - 3
ΦΩΤΟ REUTERS/Louisa Gouliamaki

Η Εθνική ποδοσφαίρου ηττήθηκε από τη Δανία στο κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης” με 3-0, για τη 2η αγωνιστική στον 3ο προκριματικό όμιλο για το Μουντιάλ 2026.

23:36 | 08.09.2025
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
23:35 | 08.09.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα και ήττα για την Ελλάδα από τη Δανία στο Φάληρο με 3-0
23:32 | 08.09.2025
23:25 | 08.09.2025

Φτάσαμε στο 90'

23:21 | 08.09.2025
81'
ΓΚΟΛ για την Δανία, 0-3 μετά από δοκάρι

Ο Ντόργκου έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πέρασε τον Τζολάκη και πλάσαρε, με τον Μαυροπάνο να προλαβαίνει πάνω στη γραμμή, όμως ο Χόιλουντ που ακολούθησε τη φάση πλάσαρε στην κενή εστία.

23:20 | 08.09.2025
79'
Καλή στιγμή για την Εθνική

Εκτέλεση κόρνερ του τσιμίκα, κεφαλιά του Μαυροπάνου, η μπάλα πάνω στον Σμάιχελ

23:19 | 08.09.2025
78'

Προσπαθεί να ανεβάσει στροφές η Εθνική, με την είσοδο του Ιωαννίδη

23:15 | 08.09.2025
75'
Αλλαγή για την Ελλάδα

Ο Ιωαννίδης στη θεση του Ζαφείρη

23:14 | 08.09.2025

Στο 75' Λευκορωσία - Σκωτία 0-2

23:10 | 08.09.2025
68'
Κίτρινη κάρτα στον Μάλε
23:10 | 08.09.2025
63'
Αλλαγές για τη Δανία. Έξω οι Σκοβ Όλσεν και Μπίρεθ - Μέσα οι Ντόργκου και Χόιλουντ
23:07 | 08.09.2025
64'
Αλλαγή για την Ελλάδα

Σιώπη αντί του Κουρμπέλη

23:02 | 08.09.2025
62'
ΓΚΟΛ για τη Δανία, 0-2

Ο στόπερ Αντρέας Κρίστενσεν έτρεξε ανενόχλητος 10-15 μέτρα, έπιασε το δεξί σουτ εκτός περιοχής κι έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Τζολάκη για το 0-2

22:56 | 08.09.2025
60'

Ανέβασε την πίεση στο χώρο του κέντρου η Δανία κι έριξε την επιθετικότητα της εθνικής

22:53 | 08.09.2025
53'

Σε θέση οφσάιντ υποδείχθηκε ο Τζόλης

22:48 | 08.09.2025
51'

Πιο επιθετική η Εθνική με Μπακασέτα και Μασούρα στην 11άδα της

22:47 | 08.09.2025
ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:47 | 08.09.2025
Αλλαγές για την εθνική. Μπακασέτας και Μασούρας μέσα, Καρέτσας και Κωνσταντέλιας έξω
22:47 | 08.09.2025

Ο Μπακασέτας θα μπει στο ματς, όπως και ο Μασούρας

22:46 | 08.09.2025

Θυμίζουμε ότι στο πρώτο 45λεπτο το Λευκορωσία - Σκωτία είναι στο 0-1

22:44 | 08.09.2025

Αυτή τη στιγμή, με τα αποτελέσματα των αγώνων στο πρώτο ημίχρονο, η Ελλάδα πέφτει στην 3η θέση του ομίλου της

22:40 | 08.09.2025
22:38 | 08.09.2025

Η τρομερή επέμβαση του Τζολάκη στις καθυστερήσεις

22:37 | 08.09.2025

Η εμφάνιση της Ελλάδας είναι άτολμη, με τους παίκτες να κάνουν πολλά λάθη, ειδικά στο χώρο του κέντρου. η επιλογή του Κωνσταντέλια, αντί του Μπακασέτα, δεν φαίνεται να... πιάνει. Οι Δανοί δείχνουν "δουλεμένη" ομάδα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα πρέπει να αλλάξει κάτι, για να "μεταμορφωθεί" η γαλανόλευκη προς το καλύτερο

22:31 | 08.09.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
22:30 | 08.09.2025
45+2'
Μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη

Απίθανη επέμβαση του πορτιέρε της Εθνικής, με το πόδι σε δυνατή εκτέλεση φάουλ του Χόιμπιεργκ

22:30 | 08.09.2025
45+1'
Κίτρινη κάρτα στον Κουλιεράκη
22:29 | 08.09.2025
22:27 | 08.09.2025

Στο άλλο ματς του ομίλου, η Σκωτία άνοιξε το σκορ εκτός έδρας απέναντι στη Λευκορωσία, 1-0.

22:22 | 08.09.2025
42'
Καλή στιγμή για τη Δανία και επέμβαση του Τζολάκη

Ο Έλληνας πορτιέρε μπλόκαρε το σουτ του Μέλε

22:21 | 08.09.2025
37'

Η Εθνική δεν μπορεί να βρει ρυθμό, με τα λάθη που γίνονται στο χώρο του κέντρου

22:16 | 08.09.2025
32'
ΓΚΟΛ για τη Δανία, 0-1

Ο Κουρμπέλης έχασε την μπάλα έξω από την περιοχή από τον Χόιλουντ, ο Ντάμσγκαρντ γύρισε, έφερε την μπάλα στο δεξί και με ένα δυνατό πλασέ άνοιξε το σκορ για τους Δανούς.

22:15 | 08.09.2025
22:14 | 08.09.2025
30'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τη Δανία

Ο Κωνσταντέλιας έχασε την μπάλα και ο Χόιμπιεργκ τροφοδότησε κάθετα τον Φρόχολντ που απέφυγε τον Κουλιεράκη και πλάσαρε με το αριστερό εντός περιοχής, με την μπάλα να περνάει άουτ

22:13 | 08.09.2025
27'

Υπέροχη ατομική ενέργεια από τον Καρέτσα που πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, όμως το σουτ που δοκίμασε ο νεαρός κόντραρε στα σώματα

22:11 | 08.09.2025

Ζαφείρης και Κουρμπέλης έχουν κάνει λάθη στο χώρο του κέντρου, τα τελευταία λεπτά

22:10 | 08.09.2025
27'
Τελευταία στιγμή κόπηκε η επίθεση της Δανίας

Ο Κουλιεράκης έβαλε την κόντρα στην προσπάθεια του Φρόκχολντ

22:08 | 08.09.2025
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2026 / ΕΛΛΑΔΑ - ΔΑΝΙΑ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
22:06 | 08.09.2025

Στο ίδιο χρονικό σηκείο, το Λευκορωσία - Σκωτίσ είναι στο 0-0

22:00 | 08.09.2025
22'
Λίγο έλειψε να πετύχει αυτογκόλ ο Βαγιαννίδης

Ο Σκοβ Όλσεν γύρισε πολύ επικίνδυνα την μπάλα, ο Βαγιαννίδης πήγε να διώξει με την μπάλα να περνάει δίπλα από το δοκάρι του Τζολάκη

21:58 | 08.09.2025
15'

Κακό σουτ του Τζόλη έξω από τη μεγάλη περιοχή ρης Δανίας και θέση αριστερά, με το δεξί πόδι

21:52 | 08.09.2025
13'

Εδώ και περίπου 5 λεπτά η Δανία δείχνει να "πατάει" καλύτερα και να κυκλοφορεί την μπάλα προς τα ελληνικά καρέ

21:49 | 08.09.2025
8'

Ο Μέχελε έκανε επικίνδυνο παράλληλο γύρισμα από αριστερά για τον Μπίρεθ, αλλά ο Τζολάκης βγήκε και μάζεψε

21:48 | 08.09.2025
5'

Ο Καρέτσας έχει πάρει αρκετές προσπάθειες, βγάζοντας κάθετες προς τον Παυλίδη

21:45 | 08.09.2025
21:45 | 08.09.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
21:40 | 08.09.2025

Ο Βαγγέλης παυλίδης αρχηγός της εθνικής

21:39 | 08.09.2025

Η ώρα για τους εθνικούς ύμνους - Πρώτος ακούγεται αυτός της Δανίας

21:37 | 08.09.2025

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

21:37 | 08.09.2025

Οι δυο ομάδες έχουν ολοκληρώσει το ζέσταμά τους

21:36 | 08.09.2025

Λιγότερο από δέκα λεπτά για τη "σέντρα" του αγώνα

21:35 | 08.09.2025

Τρομερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο, με τους οπαδούς να ζητοκραυγάζουν πριν καν ξεκινήσει η αναμέτρηση

21:34 | 08.09.2025

Θυμίζουμε ότι η Δανία είναι η ισχυρή ομάδα του ομίλου και φαβορί για την πρώτη θέση

21:33 | 08.09.2025
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2026 / ΕΛΛΑΔΑ - ΔΑΝΙΑ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
21:32 | 08.09.2025
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2026 / ΕΛΛΑΔΑ - ΔΑΝΙΑ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
21:31 | 08.09.2025

Υπάρχουν κ περίπου 500 οπαδοί της Δανίας

21:30 | 08.09.2025

30.000 φίλοι της Εθνικής θα γεμίσουν το "Καραϊσκάκης"

21:29 | 08.09.2025

Η βαθμολογια του ομίλου μετά την πρώτη αγωνιστική

Ελλάδα 3 βαθμοί (5-1)

Σκωτία 1 βαθμός (0-0)

Δανία 1 βαθμός (0-0)

Λευκορωσία 0 βαθμοί (0-0)

21:27 | 08.09.2025

Διαιτητής: Ρούμσας (Λιθουανία)

Βοηθοί: Ράντιους, Σουζιεντέλις (Λιθουανία)

4ος: Βαλικόνις (Λιθουανία)

VAR: Σαν (Ελβετία), Σιμένας (Λιθουανία)

21:27 | 08.09.2025
21:26 | 08.09.2025

Δανία (Ρίμερ): Σμάιχελ, Άντερσεν, Μελε, Α. Κρίστενσεν, Όλσεν, Ρ. Κρίστενσεν, Ντάμσγκαρντ, Φρόχολοντ. Μπίρετ, Χιούλμαντ, Χόιμπιεργκ.

Αναπληρωματικοί: Χέρμανσεν, Γιόργκενσεν, Βέστεργκαρντ, Χόγκσμπεργκ, Ο’Ράιλι, Οσούλα, Χόιλουντ, Γκρόνμπεκ, Ντόλμπεργκ, Ντόργκου, Λάρσεν, Ντρέιερ.

21:26 | 08.09.2025
21:25 | 08.09.2025

Ελλάδα (Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Κουρμπέλης, Τζόλης, Παυλίδης, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Τσιμίκας

Αναπληρωματικοί: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρέτσος, Μασούρας, Ιωαννίδης, Πέλκας, Μπακασέτας, Ρότα, Χατζηδιάκος, Μάνταλος, Κυριακόπουλος, Σιώπης

21:25 | 08.09.2025

Για την αναμέτρηση με τους Δανούς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άφησε ίδια κατά 10/11 την ενδεκάδα, συγκριτικά με το ματς απέναντι στους Λευκορώσους, με μόνη αλλαγή αυτή του Μπακασέτα, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Κωνσταντέλια

21:25 | 08.09.2025

Από ισοπαλία προέρχονται οι Σκανδιναβοί (0-0 με την Σκωτία στη Κοπεγχάγη)

21:23 | 08.09.2025

Απόψε, στο ίδιο γήπεδο -με την ΕΠΟ να έχει ανακοινώσει sold out- θέλει τη νίκη επί των Σκανδιναβών, για να κάνει νέο βήμα προς τα τελικά του Μουντιάλ

21:22 | 08.09.2025

Η Ελλάδα εντυπωσίασε στην πρεμιέρα της, νικώντας με 5-1 τη Λευκορωσία στο Φάληρο

21:22 | 08.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ελλάδα – Δανία για τη 2η αγωνιστική στον 3ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026

21:21 | 08.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Βαλαντσιούνας για το Λιθουανία – Ελλάδα: «Δεν θα σας πω πώς θα σταματήσουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»
Ο σέντερ της Λιθουανίας αναγνώρισε την ποιότητα της Εθνικής Ελλάδας από την περιφέρεια, ενώ απέφυγε να σχολιάσει το πώς θα αντιμετωπίσει η ομάδα του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο Βαλαντσιούνας REUTERS
Newsit logo
Newsit logo