Ελλάδα – Δανία: Η τελευταία προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας

Φωτογραφίες από την τελευταία προπόνηση της γαλανόλευκης πριν από την κομβική αναμέτρηση με τη Δανία
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε τη μίνι προετοιμασία της για την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Δανία (8/9/2025, 21:45) για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Με την ψυχολογία στα ύψη από την εντυπωσιακή πρεμιέρα κόντρα στη Λευκορωσία, η Εθνική Ελλάδας θέλει να κάνει το 2/2 στα προκριματικά του Μουντιάλ κόντρα στη θεωρητικά πιο ισχυρή ομάδα του ομίλου, τη Δανία.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δείχνει έτοιμη να κάνει το αποφασιστικό βήμα πρόκρισης μπροστά στο κοινό της, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να έχει ετοιμοπόλεμους όλους τους παίκτες του.

Δείτε φωτογραφίες από την τελευταία προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Ο αγώνας Ελλάδα – Δανία είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Δευτέρας (7/9/2025, 21:45) και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από τον Alpha.

Αθλητικά
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
