Ελλάδα – Δανία: Κωνσταντέλιας αντί Μπακασέτα στη γαλανόλευκη ενδεκάδα

Με μία αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση απέναντι στη Λευκορωσία, παρατάσσει την Εθνική ποδοσφαίρου, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο φιλικό με τη Δανία. Ο Σέρβος τεχνικός παραμένει πιστός στο 4-2-3-1, επιλέγοντας τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο αρχικό σχήμα αντί του Τάσου Μπακασέτα.

Συγκεκριμένα, για την Εθνική ποδοσφαίρου κάτω από τα δοκάρια ξεκινά ο Τζολάκης, με τους Μαυροπάνο και Κουλιεράκη να συνθέτουν το δίδυμο των στόπερ. Ο Βαγιαννίδης τοποθετείται στο δεξί άκρο της άμυνας και ο Τσιμίκας στο αριστερό.

Στη μεσαία γραμμή, οι Κουρμπέλης και Ζαφείρης παίρνουν θέση ως αμυντικά χαφ, ενώ πιο μπροστά τους κινούνται οι Καρέτσας (δεξιά), Τζόλης (αριστερά) και Κωνσταντέλιας, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του δημιουργού πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Παυλίδη.

Η ενδεκάδα της Εθνικής

Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Τζόλης – Παυλίδης

Στον πάγκο βρίσκονται οι:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρέτσος, Μασούρας, Ιωαννίδης, Πέλκας, Μπακασέτας, Ρότα, Χατζηδιάκος, Μάνταλος, Κυριακόπουλος, Σιώπης