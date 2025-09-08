Ελλάδα – Δανία: Συγκλονιστική ατμόσφαιρα από 30.000 φίλαθλους στην έναρξη του αγώνα

Σε μία ατμόσφαιρα που θύμιζε μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, περισσότεροι από 30.000 Έλληνες φίλαθλοι βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την αναμέτρηση της Εθνικής ποδοσφαίρου με τη Δανία, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό κλίμα ενόψει της αναμέτρησης.

Η παρουσία του κόσμου ήταν εντυπωσιακή από νωρίς, με τις κερκίδες να γεμίζουν και το γήπεδο να «ζεσταίνεται» πολύ πριν από τη σέντρα. Το αποκορύφωμα ήρθε κατά την ανακρούση του εθνικού ύμνου, όπου οι παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου και οι φίλαθλοι τραγούδησαν ενωμένοι με μία φωνή, σε μια πολύ όμορφη στιγμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει το δέσιμο που έχει αποκτήσει ο κόσμος με την «γαλανόλευκη» και την δίψα που έχει για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα απέναντι στην Δανία ψάχνει τη δεύτερη νίκη της στα προκριματικά του Μουντιάλ, μετά το επιβλητικό 5-1 της πρεμιέρας κόντρα στη Λευκορωσία.