Παρακολουθήσατε live τον μικρό τελικό του Eurobasket ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ και τη Φινλανδία. Η γαλανόλευκη κατέκτησε την τρίτη θέση και πήρε το χάλκινο μετάλλιο.
Ελλάδα – Φινλανδία 92-89 τελικό: Χάλκινο μετάλλιο για τη γαλανόλευκη στο Eurobasket 2025
Πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια
Κλέβει ο Λιτλ και φάουλ από τον Τολιόπουλο στα 20 δευτερόλεπτα
Οι διαιτητές πάνε να βάλουν από το πουθενά τη Φινλανδία στο παιχνίδι, 1:38 για το τέλος
Πέντε σερί πόντοι από τους Φινλανδούς, οι οποίοι μειώνουν στους 11 πόντους
Δεν χάνεται το μετάλλιο
Στους 15 πόντους ο Έλληνας γκαρντ
Τάιμ άουτ από τον Βασίλη Σπανούλη
Ο Έλληνας φόργουορντ "ξύπνησε" και εκτελεί τους Φινλανδούς
Περιμένει να μπει και πάλι στο παρκέ
Ο Έλληνας σούπερ σταρ χτύπησε στο χέρι και ο Σλούκας εκτέλεσε τη βολή για το 64-53
Οι Φινλανδοί μειώνουν στους 6 πόντους
Τέταρτο φάουλ από τον Κατσίβελη
Και πάλι στους 14 πόντους η διαφορά
50-37 από τον Ντόρσεϊ
Ελλάδα: 7/12 δίποντα, 7/14 τρίποντα, 13/20 βολές, 18 ριμπάουντ (16 αμυντικά - 2 επιθετικά), 11 ασίστ, 10 φάουλ, 7 λάθη, 6 κλεψίματα, 3 μπλοκ.
Φινλανδία: 9/18 δίποντα, 4/17 τρίποντα, 16 βολές, ριμπάουντ (11 αμυντικά - 5 επιθετικά), 8 ασίστ, 15 φάουλ, 8 λάθη, 7 κλεψίματα.
16 πόντοι, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο
Έχασε τη βολή ο Αντετοκούνμπο
Μα τι κάνει ο Έλληνας σούπερ σταρ
40-34 με 1/2 βολές του Βάλτονεν
Σπουδαία αντίδραση από τη γαλανόλευκη
Στο -4 οι Φινλανδοί, οι οποίοι βγάζουν αντίδραση
Είναι εκτός αγώνα μέχρι στιγμής ο Φινλανδός σούπερ σταρ
Κυριαρχεί ο Έλληνας σούπερ σταρ
Έχει φτάσει τους 9 πόντους
Πατούσε γραμμή ο γκαρντ του Ολυμπιακού
Έφτασε τα 4 τρίποντα ο γκαρντ του Ολυμπιακού
Στο 9-0 το σερί των Φινλανδών
Έκανε αντιαθλητικό φάουλ ο Κώστας Αντετοκούνμπο
27-19 μειώνει ο Λιτλ
6/9 τρίποντα η γαλανόλευκη! Φοβερό ποσοστό από την περιφέρεια
Λάθος του Μήτογλου και 24-17 από τον Λιτλ στον αιφνιδιασμό
Στο +9 η γαλανόλευκη, η οποία δείχνει να ελέγχει από νωρίς το παιχνίδι μέσα από την άμυνα της
21-15 με 2/2 βολές του Μάρκανεν
21-13 με 1/2 βολές του Μήτογλου
20-13 μειώνουν οι Φινλανδοί, 1:40 για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου
0/2 βολές από τον Καλαϊτζάκη
12-8 μειώνει ο Γιάντουνεν
Οδοστρωτήρας ο Έλληνας σούπερ σταρ
5-3 με τρίποντο του Βάλτονεν
Παίζουμε εξαιρετική άμυνα στο ξεκίνημα
Ελλάδα: Ντόρσεϊ, Σλούκας, Παπανικολάου, Κατσίβελης, Γιάννης Αντετοκούνμπο
Φινλανδία: Λιτλ, Γιάντουνεν, Βάλτονεν, Μαρκάνεν, Γκράντισον
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετράει 26.8 πόντους (2ος), 9.5 ριμπάουντ (4ος) και 3.8 ασίστ ανά 29.5 λεπτά σε 6 παιχνίδια. Ο Λάουρι Μάρκανεν από την πλευρά του έχει 23.6 πόντους (4ος), 7.9 ριμπάουντ (12ος) και 2.4 τελικές πάσες, αγωζινόμενος για 28.6 λεπτά ανά παιχνίδι
Βάσκεζ (Πουέρτο Ρίκο), Κόντε (Ισπανία), Ανάγια (Παναμάς) οι τρεις ρέφερι του μικρού τελικού του Eurobasket
Η Φινλανδία βρίσκεται για πρώτη φορά σε θέση να διεκδικεί μετάλλιο σε επίπεδο Eurobasket. Η Ελλάδα έχει να φτάσει σε τέτοια επιτυχία από το 2009.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μικρό τελικό του Eurobasket ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ και τη Φινλανδία
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ