Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ελλάδα – Φινλανδία 92-89 τελικό: Χάλκινο μετάλλιο για τη γαλανόλευκη στο Eurobasket 2025

Στο βάθρο μετά από 16 χρόνια η γαλανόλευκη
EUROKINISSI
Eurobasket 2025
Μικρός τελικός
92 - 89
Τελικό
EUROKINISSI

Παρακολουθήσατε live τον μικρό τελικό του Eurobasket ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ και τη Φινλανδία. Η γαλανόλευκη κατέκτησε την τρίτη θέση και πήρε το χάλκινο μετάλλιο.

19:19 | 14.09.2025
Ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια από το newsit.gr
19:19 | 14.09.2025
Η Ελλάδα στο βάθρο! Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket

Πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια

19:12 | 14.09.2025
Αστόχησε στο τρίποντο ο Γιάντουνεν από τα 15 μέτρα και τέλος
19:12 | 14.09.2025
Βάζει τη και τη δεύτερη (92-89)
19:12 | 14.09.2025
91-89 βάζει την πρώτη
19:12 | 14.09.2025
Στις βολές ο Αντετοκούνμπο, 4 δευτερόλεπτα ακόμα
19:11 | 14.09.2025
Οι Φινλανδοί παίρνουν το ριμπάουντ και ο Γιάντουνεν το χάνει μόνος του κάτω από το καλάθι
19:11 | 14.09.2025
90-89 με 2/3 βολές του Βάλτονεν
19:10 | 14.09.2025
5.7 δευτερόλεπτα ακόμα!
19:10 | 14.09.2025
Τρεις βολές για τους Φινλανδούς! Αυτά δεν γίνονται
19:08 | 14.09.2025
90-87 με 1/2 βολές του Σλούκα! Απίστευτα πράγματα
19:08 | 14.09.2025
Στις βολές ο Σλούκας
19:07 | 14.09.2025
89-87 με 2/2 βολές του Λιτλ
19:05 | 14.09.2025
Μεγάλο λάθος από τον Αντετοκούνμπο!

Κλέβει ο Λιτλ και φάουλ από τον Τολιόπουλο στα 20 δευτερόλεπτα

19:05 | 14.09.2025
89-85 με νέο τρίποντο από τον Μάρκανεν
19:03 | 14.09.2025
89-82 βάζει και τη βολή ο Έλληνας σούπερ σταρ
19:01 | 14.09.2025
Καλάθι και φάουλ από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο! Τους διέλυσε ο Γιάνναρος πάλι στα 50 δευτερόλεπτα
19:01 | 14.09.2025
Τάιμ άουτ από τον Βασίλη Σπανούλη, 55 δευτερόλεπτα ακόμα
19:00 | 14.09.2025
Θρίλερ στον μικρό τελικό από το πουθενά! Τρίποντο οι Φινλανδοί και 86-82
18:58 | 14.09.2025
86-79 με 2/2 βολές του Βάλτονεν
18:58 | 14.09.2025
86-77 με 2/2 βολές του Μάρκανεν
18:56 | 14.09.2025
Αντιαθλητικό φάουλ του Παπανικολάου στον Μάρκανεν!

Οι διαιτητές πάνε να βάλουν από το πουθενά τη Φινλανδία στο παιχνίδι, 1:38 για το τέλος

18:53 | 14.09.2025
86-75 με 1/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο
18:51 | 14.09.2025
85-75 με 1/2 βολές του Βάλτονεν
18:51 | 14.09.2025
2:30 ακόμα για το τέλος
18:50 | 14.09.2025
85-74 με τρίποντο του Μάρκανεν

Πέντε σερί πόντοι από τους Φινλανδούς, οι οποίοι μειώνουν στους 11 πόντους

18:49 | 14.09.2025
85-69 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ
18:49 | 14.09.2025
Τρία λεπτά ακόμα, το χάλκινο μετάλλιο είναι δικό μας!
18:48 | 14.09.2025
84-69 με τρίποντο του Παπανικολάου
18:46 | 14.09.2025
81-67 με τρίποντο του Βάλτονεν
18:45 | 14.09.2025
81-64 με τρίποντη βόμβα του Ντόρσεϊ! 4:31 ακόμα
18:44 | 14.09.2025
78-64 
18:44 | 14.09.2025
Πέντε λεπτά ακόμα
18:42 | 14.09.2025
78-63 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Δεν χάνεται το μετάλλιο

18:40 | 14.09.2025
18:38 | 14.09.2025
76-63 με νέο τρίποντο από τον Τολιόπουλο

Στους 15 πόντους ο Έλληνας γκαρντ

18:38 | 14.09.2025
Επτά λεπτά ακόμα

Τάιμ άουτ από τον Βασίλη Σπανούλη

18:38 | 14.09.2025
73-63 και πάλι από τον Βάλτονεν
18:36 | 14.09.2025
73-61 μειώνει ο Βάλτονεν
18:35 | 14.09.2025
73-59 με τρίποντο του Μήτογλου!

Ο Έλληνας φόργουορντ "ξύπνησε" και εκτελεί τους Φινλανδούς

18:35 | 14.09.2025
70-59 απαντάει με τρίποντο του Γκράντισον
18:34 | 14.09.2025
70-56 με 1/2 βολές του Μήτογλου
18:34 | 14.09.2025
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
18:31 | 14.09.2025
Τέλος τρίτης περιόδου! Ελλάδα - Φινλανδία 69-56
18:30 | 14.09.2025
Απαντάει ο Μήτογλου με τρίποντο για το 69-56
18:30 | 14.09.2025
66-56 με τρίποντο του Γιάντουνεν
18:29 | 14.09.2025
66-53 με κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο
18:28 | 14.09.2025
Δεν έχει τίποτα ο Γιάνναρος!

Περιμένει να μπει και πάλι στο παρκέ

18:27 | 14.09.2025

Ο Έλληνας σούπερ σταρ χτύπησε στο χέρι και ο Σλούκας εκτέλεσε τη βολή για το 64-53

18:27 | 14.09.2025
Τρομερος Γιάννης!!! 63-53 με κάρφωμα και φάουλ του Έλληνα σούπερ σταρ
18:27 | 14.09.2025
61-53 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
18:26 | 14.09.2025
Αμυνάρα από τον Κώστα Παπανικολάου
18:25 | 14.09.2025
59-53 με 2/2 βολές του Σάλιν

Οι Φινλανδοί μειώνουν στους 6 πόντους

18:23 | 14.09.2025
59-51 από τον Μάρκανεν
18:21 | 14.09.2025
59-49 με νέα τρίποντη βόμβα του Τολιόπουλου!
18:21 | 14.09.2025
56-49 απαντάει με τρίποντο ο Μάρκανεν
18:19 | 14.09.2025
56-46 με τρίποντο του Ντόρσει!
18:19 | 14.09.2025
Μειώνει στους 7 πόντους οι Φινλανδοί, πέντε λεπτά πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου
18:16 | 14.09.2025
53-46 με τρίποντο του Γκράντισον!
18:15 | 14.09.2025
53-43 μειώνει στους 10 πόντους ο Γκράντισον για τη Φινλανδία
18:13 | 14.09.2025
53-41 με 2/2 βολές του Γιάντουνεν
18:12 | 14.09.2025
53-39 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
18:11 | 14.09.2025
51-39 με 2/2 βολές του Βάλτονεν
18:11 | 14.09.2025

Τέταρτο φάουλ από τον Κατσίβελη

18:10 | 14.09.2025
51-37 με 1/2 βολές του Παπανικολάου

Και πάλι στους 14 πόντους η διαφορά

18:09 | 14.09.2025

50-37 από τον Ντόρσεϊ

18:08 | 14.09.2025
48-37 με τρίποντο του Γιάντουνεν
18:04 | 14.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
18:01 | 14.09.2025
Η γυναίκα και τα παιδιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις κερκίδες
18:01 | 14.09.2025
18:00 | 14.09.2025
Τα στατιστικά του πρώτου μέρους

Ελλάδα: 7/12 δίποντα, 7/14 τρίποντα, 13/20 βολές, 18 ριμπάουντ (16 αμυντικά - 2 επιθετικά), 11 ασίστ, 10 φάουλ, 7 λάθη, 6 κλεψίματα, 3 μπλοκ.

Φινλανδία: 9/18 δίποντα, 4/17 τρίποντα, 16 βολές, ριμπάουντ (11 αμυντικά - 5 επιθετικά), 8 ασίστ, 15 φάουλ, 8 λάθη, 7 κλεψίματα.

17:54 | 14.09.2025
Απίθανος Γιάννης Αντετοκούνμπο!

16 πόντοι, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο

17:53 | 14.09.2025
Κυριαρχική εμφάνιση από την Εθνική Ελλάδας, η οποία δείχνει έτοιμη να ανέβει και πάλι στο βάθρο
17:52 | 14.09.2025
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ελλάδα - Φινλανδία 48-34
17:52 | 14.09.2025
48-34 βάζει και τη βολή ο Έλληνας γκαρντ
17:51 | 14.09.2025
Καλάθι και φάουλ από τον Τολιόπουλο
17:51 | 14.09.2025

Έχασε τη βολή ο Αντετοκούνμπο

17:49 | 14.09.2025
45-34 με καλάθι και φάουλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Μα τι κάνει ο Έλληνας σούπερ σταρ

17:48 | 14.09.2025
43-34 με 1/2 βολές του Κώστα Αντετοκούνμπο
17:47 | 14.09.2025
42-34 από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
17:46 | 14.09.2025

40-34 με 1/2 βολές του Βάλτονεν

17:44 | 14.09.2025
7/12 τρίποντα σε 17 λεπτά για την Εθνική Ελλάδας
17:43 | 14.09.2025
40-33 με τρίποντο του Τολιόπουλου

Σπουδαία αντίδραση από τη γαλανόλευκη

17:42 | 14.09.2025
17'
37-33 από τον Μάρκανεν και τάιμ άουτ από τον Βασίλη Σπανούλη

Στο -4 οι Φινλανδοί, οι οποίοι βγάζουν αντίδραση

17:41 | 14.09.2025
17:40 | 14.09.2025
37-31 μειώνει ο Μάρκανεν

Είναι εκτός αγώνα μέχρι στιγμής ο Φινλανδός σούπερ σταρ

17:39 | 14.09.2025
37-29 με 1/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο
17:39 | 14.09.2025
36-29 προσπαθούν να αντιδράσουν εκ νέου οι Φινλανδοί
17:37 | 14.09.2025
36-26 με 2/2 βολές από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Κυριαρχεί ο Έλληνας σούπερ σταρ

17:36 | 14.09.2025
Οι Μπακς βλέπουν και στηρίζουν την Εθνική Ελλάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο
17:35 | 14.09.2025
34-26 με 2/2 βολές του Σλούκα
17:35 | 14.09.2025
32-26 με κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και πάλι!

Έχει φτάσει τους 9 πόντους

17:33 | 14.09.2025
30-26 με 1/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο
17:32 | 14.09.2025
29-26 το σκορ τελικά! Μέτρησε για δύο πόντους το μακρινό σουτ του Ντόρσεϊ

Πατούσε γραμμή ο γκαρντ του Ολυμπιακού

17:32 | 14.09.2025
17:31 | 14.09.2025
Τάιλερ time! Ο Ντόρσεϊ κάνει το 30-26 με νέο τρίποντο

Έφτασε τα 4 τρίποντα ο γκαρντ του Ολυμπιακού

17:30 | 14.09.2025
27-26 με νέο τρομερό φινλανδικό κάρφωμα!

Στο 9-0 το σερί των Φινλανδών

17:29 | 14.09.2025
27-24 με 1/2 βολές του Μούρινεν!

Έκανε αντιαθλητικό φάουλ ο Κώστας Αντετοκούνμπο

17:28 | 14.09.2025
27-23 με νέο τρομερό κάρφωμα του Μούρινεν
17:26 | 14.09.2025
27-21 με τρομερό κάρφωμα του Μούρινεν
17:26 | 14.09.2025

27-19 μειώνει ο Λιτλ

17:26 | 14.09.2025
27-17 με τρίποντο του Σλούκα!

6/9 τρίποντα η γαλανόλευκη! Φοβερό ποσοστό από την περιφέρεια

17:25 | 14.09.2025

Λάθος του Μήτογλου και 24-17 από τον Λιτλ στον αιφνιδιασμό

17:25 | 14.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
17:23 | 14.09.2025
Tέλος πρώτου δεκαλέπτου: Ελλάδα - Φινλανδία 24-15

Στο +9 η γαλανόλευκη, η οποία δείχνει να ελέγχει από νωρίς το παιχνίδι μέσα από την άμυνα της

17:22 | 14.09.2025
24-15 με τρίποντο του Τολιόπουλου
17:21 | 14.09.2025

21-15 με 2/2 βολές του Μάρκανεν

17:18 | 14.09.2025

21-13 με 1/2 βολές του Μήτογλου

17:17 | 14.09.2025
Ασταμάτητος Γιάννης Αντετοκούνμπο σε άμυνα και επίθεση
17:17 | 14.09.2025

20-13 μειώνουν οι Φινλανδοί, 1:40 για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου

17:16 | 14.09.2025
20-11 με τρίποντο του Καλαϊτζάκη!
17:15 | 14.09.2025
17-11 από τον Καλαϊτζάκη
17:15 | 14.09.2025
15-11 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
17:14 | 14.09.2025
12-11 με τρίποντο του Σάλιν
17:12 | 14.09.2025

0/2 βολές από τον Καλαϊτζάκη

17:11 | 14.09.2025

12-8 μειώνει ο Γιάντουνεν

17:09 | 14.09.2025
12-6 με κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Οδοστρωτήρας ο Έλληνας σούπερ σταρ

17:08 | 14.09.2025
10-6 με 2/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο
17:07 | 14.09.2025
8-6 απαντάει με τρίποντο ο Γιάντουνεν
17:07 | 14.09.2025
8-3 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
17:07 | 14.09.2025

5-3 με τρίποντο του Βάλτονεν

17:06 | 14.09.2025
5-0 με 2/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο
17:04 | 14.09.2025
Τρία λεπτά χωρίς σκορ οι Φινλανδοί

Παίζουμε εξαιρετική άμυνα στο ξεκίνημα

17:03 | 14.09.2025
3-0 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
17:01 | 14.09.2025
Χωρίς σκορ το πρώτο λεπτό - Κακές οι πρώτες επιθέσεις
17:00 | 14.09.2025
Η μάχη για το χάλκινο μετάλλιο ξεκίνησε
17:00 | 14.09.2025
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
16:55 | 14.09.2025
Οι Φινλανδοί είναι περισσότεροι στις κερκίδες
16:55 | 14.09.2025
Οι πεντάδες των δύο ομάδων

Ελλάδα: Ντόρσεϊ, Σλούκας, Παπανικολάου, Κατσίβελης, Γιάννης Αντετοκούνμπο

Φινλανδία: Λιτλ, Γιάντουνεν, Βάλτονεν, Μαρκάνεν, Γκράντισον

16:49 | 14.09.2025
Γιάννης Αντετοκούνμπο vs Λάουρι Μάρκανεν

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετράει 26.8 πόντους (2ος), 9.5 ριμπάουντ (4ος) και 3.8 ασίστ ανά 29.5 λεπτά σε 6 παιχνίδια. Ο Λάουρι Μάρκανεν από την πλευρά του έχει 23.6 πόντους (4ος), 7.9 ριμπάουντ (12ος) και 2.4 τελικές πάσες, αγωζινόμενος για 28.6 λεπτά ανά παιχνίδι

16:48 | 14.09.2025
16:48 | 14.09.2025
Ελλάδα και Φινλανδία έχουν αναμετρηθεί 23 φορές σε επίπεδο Ανδρών, με την ελληνική ομάδα να έχει 14 νίκες και 9 ήττες.
16:48 | 14.09.2025

Βάσκεζ (Πουέρτο Ρίκο), Κόντε (Ισπανία), Ανάγια (Παναμάς) οι τρεις ρέφερι του μικρού τελικού του Eurobasket

16:48 | 14.09.2025
16:47 | 14.09.2025

Η Φινλανδία βρίσκεται για πρώτη φορά σε θέση να διεκδικεί μετάλλιο σε επίπεδο Eurobasket. Η Ελλάδα έχει να φτάσει σε τέτοια επιτυχία από το 2009.

16:44 | 14.09.2025
Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μικρό τελικό του Eurobasket ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ και τη Φινλανδία

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo