Ελλάδα – Φινλανδία: Οι διαιτητές του «μικρού» τελικού του Eurobasket 2025

Ελλάδα και Φινλανδία αναμετρώνται την Κυριακή (14.09.2025, 17:00, Newsit.gr) στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ και λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του αγώνα, η FIBA έκανε γνωστούς τους διαιτητές του.

Ο Πορτορικανός Χόρχε Βάσκες, ο Παναμέζος Χούλιο Ανάγια και ο Ισπανός Αντόνιο Κόντε είναι οι διαιτητές που τα «σφυρίξουν» το Ελλάδα – Φινλανδία.

Ο πρώτος ήταν στον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία. Επίσης διηύθυνε για τους «16» τις δύο μεγάλες εκπλήξεις, Σερβία-Φινλανδία (86-92) και Γαλλία-Γεωργία (70-80). Στη φάση των ομίλων ήταν στο Ελλάδα-Ιταλία (75-66), Ελλάδα-Γεωργία (94-53) και Ελλάδα-Ισπανία (90-86), όπως και στα Ισπανία-Βοσνία (88-67) και Ιταλία-Ισπανία (67-63).

Ο δεύτερος ήταν στο Φινλανδία-Γεωργία (93-79) για τα προημιτελικά και στο Ιταλία-Σλοβενία (77-84) για τη φάση των «16».

Ο τρίτος ήταν στον προημιτελικό Ελλάδα-Λιθουανία (87-76), στον ημιτελικό Γερμανία-Φινλανδία (98-86) και στους «16» στα Γερμανία-Πορτογαλία (85-58) και Πολωνία-Βοσνία (80-72).