Ελλάδα – Φινλανδία: Το φινάλε θρίλερ του μικρού τελικού – Ο Γιάντουνεν έχασε το άχαστο στα 4 δευτερόλεπτα

Ο Φινλανδός φόργουορντ αστόχησε κάτω από το καλάθι
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Χιτσκοκικό ήταν το φινάλε του μικρού τελικού του Eurobasket ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Φινλανδία, με το χάλκινο μετάλλιο να κρίνεται σε μία φάση.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ έκανε τα εύκολα δύσκολα ή καλύτερα οι διαιτητές φρόντισαν να βάλουν τη Φινλανδία στο παιχνίδι, μετατρέποντας από το πουθενά σε θρίλερ τον μικρό τελικό του Eurobasket.

Με 4” να απομένουν, ο Βάλτονεν κέρδισε τρεις βολές μετά από φάουλ του Κώστα Παπανικολάου και ενώ το σκορ ήταν στο 90-87 υπέρ της Εθνικής μας. 

Ο Βάλτονεν ευστόχησε στις δύο πρώτες βολές, έχασε την τρίτη και ο Γιάντουνεν πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, ωστόσο αστόχησε από κοντά στο δίποντο που επιχείρησε.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε το αμυντικό ριμπάουντ, κέρδισε το φάουλ και ευστοχώντας σε δύο βολές σφράγισε το χάλκινο μετάλλιο.

