Ελλάδα – Γαλλία 77-92: Ήττα για την Εθνική μπάσκετ πριν το Eurobasket 2025

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ηττήθηκε από τη Γαλλία με 92-77 στο ΟΑΚΑ, στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας της πριν το Eurobasket 2025.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ παρουσίασε μία εξαιρετική εικόνα στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην ισχυρή Γαλλία, η οποία είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση ενός μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Ωστόσο, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν μπόρεσε να παρουσιάσει ανάλογη εικόνα στο δεύτερο μέρος, μιας και δεν κατάφερε να βρει λύση στο “μπασκετικό ξύλο” των Γάλλων, οι οποίοι κυριάρχησαν στην τρίτη περίοδο, ανατρέποντας το σκορ και παίρνοντας διψήφιες διαφορές, τις οποίες δεν έχασαν μέχρι το τέλος του αγώνα.

Κορυφαίος της γαλανόλευκης ήταν για ακόμα μία φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 20 πόντους, ενώ από τη Γαλλία ξεχώρισε ο Τεό Μαλεντόν, με τον Γάλλο γκαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης να πετυχαίνει 16 πόντους χωρίς να χάσει σουτ!

Ο αγώνας

Η Ελλάδα μπήκε στο παιχνίδι με τους Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μήτογλου. Η Γαλλία μπήκε με τον Γιαμπουσελέ να μετρά 3/3 τρίποντα για το 3-9 (2’10’’). Ο Σλούκας απάντησε με τον ίδιο τρόπο και την ελληνική ομάδα να μετατρέπει το 6-11 (2’50’’) σε 16-11 (‘20’’) με τον Ντόρσεϊ να ευστοχεί με τη σειρά του από τα 6μ75.

Ο Τολιόπουλος οδήγησε στο +7 (20-13, 9’) και λίγο μετά την έναρξη της δεύτερης περιόδου το 26-17 (10’50’’) με τις δύο ομάδες να μετρούν από 4/6 τρίποντα. Οι Γάλλοι αντέδρασαν με το 30-22 (13’05’) να γίνεται 30-29 (14’30’’) ενώ παράλληλα ο Κώστας Αντετοκούνμπο συμπλήρωνε τρία φάουλ, για να τον ακολουθήσει και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε ξανά και ξανά στη γραμμή, αφού δεν υπήρχε διαφορετικός τρόπος να τον σταματήσουν, με τον Σλούκα να δίνει για πρώτη φορά διψήφια τιμή στην διαφορά (46-36, 18’).

Η Γαλλία έκανε ένα 7-0 μπαίνοντας στο δεύτερο μισό του αγώνα για να προσπεράσει (49-50, 22′) με τον Τολιόπουλο να απαντά άμεσα (52-50, 22’15”). Λίγο αργότερα έκανε και αυτός τρίτο φάουλ, δίνοντας το δικαίωμα στον Μαλεντόν να πάει στη γραμμή για το 52-54 (22’45”). Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκεί για να γράψει το 56-56 (25’10”) με τον πλέον θεαματικό τρόπο ξεσηκώνοντας το γήπεδο!

Οι Γάλλοι ήταν αυτοί όμως που… χάρηκαν στη συνέχεια για να φτάσουν με τη σειρά τους ως το +10 (58-68, 28′). Ανανέωσαν επιθέσεις μέσα από επιθετικά ριμπάουντ και έφτασαν να αγγίξουν το +13 με τον Ρισασέ να φτάνει στους 12 πόντους (58-71, 29′) με τον Παπανικολάου να γράφει τον επίλογο της τρίτης περιόδου από τα 6μ75 (61-71). Ο Τολιόπουλος έδωσε μία ακόμη ανάσα στην ελληνική ομάδα (66-77 (33′), αλλά οι “τρικολόρ” είχαν τον έλεγχο, ευστοχώντας ακόμη και από πολύ μακριά (66-82, 35′). Η Ελλάδα προσπάθησε, η Γαλλία διατήρησε τα ηνία και έφτασε στη νίκη με το τελικό 77-92.

*Η Εθνική Ομάδα θα αναχωρήσει με προορισμό τη Λεμεσό και το Eurobasket 2025 στις 26 Αυγούστου.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα-Πιτσίλκας-Μαρινάκης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-17, 49-43, 61-71, 77-92.

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 13 (3/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος 10 (3/7 τρίποντα), Σλούκας 12 (1), Καλαϊτζάκης (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανικολάου 5 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κατσίβελης 8 (2), Σαμοντούροβ, Γ. Αντετοκούνμπο 20 (4/7 δίποντα, 12/14 βολές, 3 ασίστ), Ζούγρης, Κ. Αντετοκούνμπο 3, Θ. Αντετοκούνμπο 1 (3 κλεψίματα), Μήτογλου 2 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα).

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 4 (0/7 σουτ, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Οκόμπο 8 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καμπαρό 7 (1), Γιαμπουσέλε 14 (3/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Κορντινιέ 5 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μάλεντον 16 (2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 6/6 βολές, 5 ασίστ, 2 λάθη), Τζαϊτέ 4, Ρισασέ 12 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Χορντ 2, Σαρ 10 (0/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κουλιμπαλί 10 (2).

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 11/19 δίποντα, 11/26 τρίποντα, 22/31 βολές, 14 ριμπάουντ (10 αμυντικά – 4 επιθετικά), 19 ασίστ, 10 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 13 λάθη.

Τα ομαδικά στατιστικά της Γαλλίας: 20/32 δίποντα, 10/23 τρίποντα, 22/23 βολές, 27 ριμπάουντ (17 αμυντικά – 10 επιθετικά), 23 ασίστ, κλεψίματα, 2 μπλοκ, 14 λάθη.