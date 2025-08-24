Ελλάδα – Γαλλία: Τελευταίο τεστ πριν το Eurobasket για την Εθνική μπάσκετ

Η Εθνική μπάσκετ κοντράρεται με την Γαλλία (20:00, ΕΡΤ News, live από το Newsit.gr) στην τελευταία της φιλική αναμέτρηση πριν από το μεγάλο ραντεβού του Eurobasket, υποδεχόμενη στο ΟΑΚΑ τους «τρικολόρ».

Η Εθνική μπάσκετ του Βασίλη Σπανούλη έχει ήδη δώσει έξι φιλικά, αφού ξεκίνησε με εύκολη νίκη απέναντι στο Βέλγιο (74-60), στη συνέχεια γνώρισε ήττες από τη Σερβία (66-76) και το Ισραήλ (58-75), αλλά στη συνέχεια κατάφερε να κερδίσει το Μαυροβουνίο (69-61), τη Λετονία (104-86) και την Ιταλία (76-74). Πλέον, η «γαλανόλευκη» θα… μετρηθεί και απέναντι στη Γαλλία και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Κύπρο, εκεί που θα δώσει τα παιχνίδια της για τη διοργάνωση.

Με 13 παίκτες διαθέσιμους και τους Νετζήπογλου, Χουγκάζ και Μπαζίνα να έχουν κοπεί, η αποψινή αναμέτρηση θα δώσει την ευκαιρία στον Σπανούλη να κάνει τις τελευταίες του δοκιμές, με την ομοσπονδιακό μας προπονητή να έχει στη διάθεσή του για πρώτη φορά στα φιλικά προετοιμασίας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Παράλληλα διαθέσιμοι θα είναι και οι Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μήτογλου και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στο φιλικό με την Ιταλία.

Απέναντι στην Ελλάδα θα σταθεί μία Γαλλία με αρκετές απουσίες, αλλά με τεράστια ποιότητα. Ο Φρεντερίκ Φοτού καλείται να διαχειριστεί την απουσία βασικών παικτών όπως οι Γκομπέρ, Γουενμπανιάμα, Λεσόρ, Πουαριέ, Φουρνιέ, Μπατούμ και Ντε Κολό. Παρ’ όλα αυτά, η «τρικολόρ» μετρά μόνο νίκες στην προετοιμασία της απέναντι σε Μαυροβούνιο, Μεγάλη Βρετανία και Ισπανία (δις), δείχνοντας πως παραμένει ένα από τα φαβορί για τα μετάλλια.

Η Ελλάδα θα αναχωρήσει για την Κύπρο μετά το αποψινό ματς, με στόχο την καλύτερη δυνατή παρουσία στο Eurobasket με βλέψεις για διάκριση και φυσικά κατάκτηση ενός μεταλλίου.