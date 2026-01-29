Ελλάδα – Γερμανία 26-5 τελικό: Άνετη νίκη για την εθνική πόλο γυναικών

Η Εθνική πόλο γυναικών αντιμετωπίζει τη Γερμανία στο τελευταίο παιχνίδι τη πρώτης φάσης ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και θέλει να κάνει την τρίτη της νίκη για να προχωρήσει με θετική ψυχολογία στην πιο δύσκολη συνέχεια της διοργάνωσης. Στα προηγούμενα παιχνίδια, η ομάδα του Χάρη Παυλίδη έχει κερδίσει 24-7 τη Σλοβακία και 23-5 τη Γαλλία.
16:54 | 29.01.2026
16:53 | 29.01.2026
Έκανε το 3/3 η γαλανόλευκη στον πρώτο όμιλο που συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό
16:53 | 29.01.2026
26-5 ΤΕΛΙΚΟ και νίκη για την Ελλάδα
16:52 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ η Σιούτη στη λήξη
16:52 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Γερμανία, 25-5 με την Βόσεμπεργκ
16:52 | 29.01.2026
12,5 δεύτερα για τη λήξη του αγώνα
16:49 | 29.01.2026
Πέναλτι για την Γερμανία
16:49 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 25-4 με την Μυριωκεφαλιτάκη
16:47 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 24-4 με την Καραγιάννη
16:47 | 29.01.2026
Δοκάρι η Γερμανία
16:45 | 29.01.2026
ΓΚΟΛΑΡΑ η Μυριωκεφαλιτάκη και 23-4 για την Ελλάδα
16:45 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Γερμανία 22-4 με την εκτέλεση πέναλτι της Μπούικα
16:44 | 29.01.2026
Πέναλτι για την Γερμανία
16:44 | 29.01.2026
4:20 για τη λήξη του αγώνα
16:44 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 22-3 με την Καραγιάννη
16:42 | 29.01.2026
Πέναλτι για την Ελλάδα
16:42 | 29.01.2026
Στο ματς για τη Γερμανία η 20χρονη Γεωργία Σωπιάδου
16:41 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 21-3 με την Φουντωτού
16:40 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 20-3 με την Ελευθερία Πλευρίτου
16:38 | 29.01.2026
16:36 | 29.01.2026
Σπριντ στο τελευταίο οκτάλεπτο - Η Γερμανία πήρε την μπάλα
16:35 | 29.01.2026
Τέλος τρίτου οκταλέπτου
16:33 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 19-3 με την Μυριωκεφαλιτάκη
16:32 | 29.01.2026
Χαμένο πέναλτι για την Ελλάδα
16:31 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 18-3 με την Ελευθερία Πλευρίτου
16:30 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 17-3 με την Μυριωκεφαλιτάκη
16:29 | 29.01.2026
Δοκάρι για την Γερμανία
16:29 | 29.01.2026
Εντυπωσιακή επέμβαση - παραμένει το 16-3
16:29 | 29.01.2026
Πέναλτι για τη Γερμανία
16:28 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 16-3
η Μυριωκεφαλιτάκη εκτέλεσε το πέναλτι, η μπάλα πήγε δοκάρι αλλά επέστρεψε πάνω της και στη συνέχεια σκόραρε
16:27 | 29.01.2026
Πέναλτι υπέρ της Ελλάδας
16:26 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 15-3 με την Ελευθερία Πλευρίτου
16:24 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 14-3 με την Ελευθερία Πλευρίτου
16:23 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Γερμανία, 13-3 με την εκτέλεση πέναλτι τη Μπούικα
16:21 | 29.01.2026
Σπριντ στο τρίτο οκτάλεπτο - Στην Ελλάδα η επίθεση
16:19 | 29.01.2026
Έτοιμες οι παίκτριες για το 3ο οκτάλεπτο
16:19 | 29.01.2026
16:16 | 29.01.2026
Τέλος δευτερου οκταλέπτου
16:16 | 29.01.2026
Δοκάρι από την Ξενάκη
16:16 | 29.01.2026
Νέα καλή άμυνα από την Ελλάδα
16:16 | 29.01.2026
με παίκτρια παραπάνω η Γερμανία
16:15 | 29.01.2026
Επιθετικό φάουλ για την Εθνική
16:15 | 29.01.2026
Νέα καλή άμυνα για την Ελλάδα παίζοντας με παίκτρια λιγότερη
16:13 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 13-2 με την Τριχά
16:12 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 12-2 με την Πάτρα
16:12 | 29.01.2026
Νέο δοκάρι από την Ελλάδα
16:11 | 29.01.2026
Γρήγορη σκέψη από την Σταματοπούλου, με την τερματοφύλακα της Εθνικής να κάνει έξοδο και να κλέβει την μπάλα!
16:11 | 29.01.2026
Δοκάρι για την Ελλάδα
16:09 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 11-2 με την Φουντωτού
16:09 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 10-2 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από την Ξενάκη
16:08 | 29.01.2026
Πέναλτι υπέρ της Ελλάδας
16:07 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Γερμανία, 9-2 με την Μπούικα
16:05 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 9-1 από την Ξενάκη
16:03 | 29.01.2026
16:03 | 29.01.2026
καλές άμυνες από την Ελλάδα
16:02 | 29.01.2026
με παίκτρια παραπάνω η Γερμανία
16:01 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 8-1 με την Γρηγοπούλου
16:01 | 29.01.2026
Έχουμε σπριντ στο δεύτερο οκτάλεπτο - Το κέρδισε η Ελλάδα
15:59 | 29.01.2026
Τέλος πρώτου οκταλέπτου
15:58 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 7-1 με την Βάσω Πλευρίτου να πετυχαίνει το τρίτο της γκολ
15:58 | 29.01.2026
Μπλόκαρε η τερματοφύλακας της Εθνικής
15:55 | 29.01.2026
Επίθεση με παίκτρια παραπάνω η Γερμανία
15:55 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 6-1 με την Σιούτη
15:54 | 29.01.2026
Πέναλτι υπέρ της Εθνικής
15:53 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 5-1 με την Μυριοκεφαλιτάκη
15:52 | 29.01.2026
Νέο δοκάρι για τη Γερμανία
15:52 | 29.01.2026
Νέο επιθετικό φάουλ από τη Γαλανόλευκη
15:50 | 29.01.2026
Δοκάρι για τη Γερμανία
15:50 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Γερμανία, μειώνει σε 4-1 με την Μπούτσκα
15:49 | 29.01.2026
Πέναλτι υπέρ της Γερμανίας
15:49 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 4-0 με την Βάσω Πλευρίτου
15:48 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 3-0 με την Μυριοκεφαλιτάκη
15:47 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 2-0 με την Ελευθερία Πλευρίτου
15:46 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 1-0 με την Βάσω Πλευρίτου
15:45 | 29.01.2026
Πέναλτι υπέρ της Ελλάδας
15:43 | 29.01.2026
Πρώτο σπριντ στο ματς - Η Ελλάδα στην επίθεση
15:43 | 29.01.2026
Οι παίκτριες των δυο ομάδων μπαίνουν στην πισίνα - Βρισκόμαστε λίγο πριν την εκκίνηση του αγώνα
15:38 | 29.01.2026
Η βαθμολογία του ομίλου
Ελλάδα 6
Γαλλία 3
Γερμανία 3
Σλοβακία 0
15:37 | 29.01.2026
Ξεκίνησε η ανάκρουση των Εθνικών ύμνων
15:29 | 29.01.2026
Η παράδοση της Εθνικής πόλο γυναικών με τη Γερμανία στο Ευρωπαϊκό
10 αγώνες
7 νίκες
3 ήττες
τέρματα 87-75
15:29 | 29.01.2026
Στα προηγούμενα παιχνίδια η ομάδα του Χάρη Παυλίδη κέρδισε 24-7 τη Σλοβακία και 23-5 τη Γαλλία
15:29 | 29.01.2026
Η Εθνική πόλο γυναικών θέλει να κάνει το 3/3 στη διοργάνωση για να κλείσει τον όμιλο με θετική ψυχολογία, ενόψει της πιο δύσκολης συνέχειας
15:29 | 29.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την τελευταία αναμέτρηση Εθνικής πόλο γυναικών στην Α' φάση ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, κόντρα στη Γερμανία