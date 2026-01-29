Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα – Γερμανία 26-5 τελικό: Άνετη νίκη για την εθνική πόλο γυναικών

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης
Η Πλευρίτου
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο
3η αγωνιστική Α' φάσης ομίλων
26 - 5
τελικό
Η Πλευρίτου με την Εθνκή πόλο γυναικών/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Εθνική πόλο γυναικών αντιμετωπίζει τη Γερμανία στο τελευταίο παιχνίδι τη πρώτης φάσης ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και θέλει να κάνει την τρίτη της νίκη για να προχωρήσει με θετική ψυχολογία στην πιο δύσκολη συνέχεια της διοργάνωσης. Στα προηγούμενα παιχνίδια, η ομάδα του Χάρη Παυλίδη έχει κερδίσει 24-7 τη Σλοβακία και 23-5 τη Γαλλία.

16:54 | 29.01.2026
Από το Newsit.gr καλή συνέχεια
16:53 | 29.01.2026
Έκανε το 3/3 η γαλανόλευκη στον πρώτο όμιλο που συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό
16:53 | 29.01.2026
26-5 ΤΕΛΙΚΟ και νίκη για την Ελλάδα
16:52 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ η Σιούτη στη λήξη
16:52 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Γερμανία, 25-5 με την Βόσεμπεργκ
16:52 | 29.01.2026

12,5 δεύτερα για τη λήξη του αγώνα

16:49 | 29.01.2026

Πέναλτι για την Γερμανία

16:49 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 25-4 με την Μυριωκεφαλιτάκη
16:47 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 24-4 με την Καραγιάννη
16:47 | 29.01.2026

Δοκάρι η Γερμανία

16:45 | 29.01.2026
ΓΚΟΛΑΡΑ η Μυριωκεφαλιτάκη και 23-4 για την Ελλάδα
16:45 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Γερμανία 22-4 με την εκτέλεση πέναλτι της Μπούικα
16:44 | 29.01.2026

Πέναλτι για την Γερμανία

16:44 | 29.01.2026

4:20 για τη λήξη του αγώνα

16:44 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 22-3 με την Καραγιάννη
16:42 | 29.01.2026

Πέναλτι για την Ελλάδα

16:42 | 29.01.2026

Στο ματς για τη Γερμανία η 20χρονη Γεωργία Σωπιάδου

16:41 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 21-3 με την Φουντωτού
16:40 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 20-3 με την Ελευθερία Πλευρίτου
16:38 | 29.01.2026
16:36 | 29.01.2026

Σπριντ στο τελευταίο οκτάλεπτο - Η Γερμανία πήρε την μπάλα

16:35 | 29.01.2026

Τέλος τρίτου οκταλέπτου

16:33 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 19-3 με την Μυριωκεφαλιτάκη
16:32 | 29.01.2026

Χαμένο πέναλτι για την Ελλάδα

16:31 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 18-3 με την Ελευθερία Πλευρίτου
16:30 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 17-3 με την Μυριωκεφαλιτάκη
16:29 | 29.01.2026

Δοκάρι για την Γερμανία

16:29 | 29.01.2026

Εντυπωσιακή επέμβαση - παραμένει το 16-3

16:29 | 29.01.2026

Πέναλτι για τη Γερμανία

16:28 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 16-3

η Μυριωκεφαλιτάκη εκτέλεσε το πέναλτι, η μπάλα πήγε δοκάρι αλλά επέστρεψε πάνω της και στη συνέχεια σκόραρε

16:27 | 29.01.2026

Πέναλτι υπέρ της Ελλάδας

16:26 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 15-3 με την Ελευθερία Πλευρίτου
16:24 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 14-3 με την Ελευθερία Πλευρίτου
16:23 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Γερμανία, 13-3 με την εκτέλεση πέναλτι τη Μπούικα
16:21 | 29.01.2026

Σπριντ στο τρίτο οκτάλεπτο - Στην Ελλάδα η επίθεση

16:19 | 29.01.2026

Έτοιμες οι παίκτριες για το 3ο οκτάλεπτο

16:19 | 29.01.2026
16:16 | 29.01.2026

Τέλος δευτερου οκταλέπτου

16:16 | 29.01.2026

Δοκάρι από την Ξενάκη

16:16 | 29.01.2026

Νέα καλή άμυνα από την Ελλάδα

16:16 | 29.01.2026

με παίκτρια παραπάνω η Γερμανία

16:15 | 29.01.2026

Επιθετικό φάουλ για την Εθνική

16:15 | 29.01.2026

Νέα καλή άμυνα για την Ελλάδα παίζοντας με παίκτρια λιγότερη

16:13 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 13-2 με την Τριχά
16:12 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 12-2 με την Πάτρα
16:12 | 29.01.2026

Νέο δοκάρι από την Ελλάδα

16:11 | 29.01.2026

Γρήγορη σκέψη από την Σταματοπούλου, με την τερματοφύλακα της Εθνικής να κάνει έξοδο και να κλέβει την μπάλα!

16:11 | 29.01.2026

Δοκάρι για την Ελλάδα

16:09 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 11-2 με την Φουντωτού
16:09 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 10-2 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από την Ξενάκη
16:08 | 29.01.2026

Πέναλτι υπέρ της Ελλάδας

16:07 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Γερμανία, 9-2 με την Μπούικα
16:05 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 9-1 από την Ξενάκη
16:03 | 29.01.2026
16:03 | 29.01.2026

καλές άμυνες από την Ελλάδα

16:02 | 29.01.2026

με παίκτρια παραπάνω η Γερμανία

16:01 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 8-1 με την Γρηγοπούλου
16:01 | 29.01.2026

Έχουμε σπριντ στο δεύτερο οκτάλεπτο - Το κέρδισε η Ελλάδα

15:59 | 29.01.2026
Τέλος πρώτου οκταλέπτου
15:58 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 7-1 με την Βάσω Πλευρίτου να πετυχαίνει το τρίτο της γκολ
15:58 | 29.01.2026

Μπλόκαρε η τερματοφύλακας της Εθνικής

15:55 | 29.01.2026

Επίθεση με παίκτρια παραπάνω η Γερμανία

15:55 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 6-1 με την Σιούτη
15:54 | 29.01.2026

Πέναλτι υπέρ της Εθνικής

15:53 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 5-1 με την Μυριοκεφαλιτάκη
15:52 | 29.01.2026

Νέο δοκάρι για τη Γερμανία

15:52 | 29.01.2026

Νέο επιθετικό φάουλ από τη Γαλανόλευκη

15:50 | 29.01.2026

Δοκάρι για τη Γερμανία

15:50 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Γερμανία, μειώνει σε 4-1 με την Μπούτσκα
15:49 | 29.01.2026

Πέναλτι υπέρ της Γερμανίας

15:49 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 4-0 με την Βάσω Πλευρίτου
15:48 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 3-0 με την Μυριοκεφαλιτάκη
15:47 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 2-0 με την Ελευθερία Πλευρίτου
15:46 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 1-0 με την Βάσω Πλευρίτου
15:45 | 29.01.2026

Πέναλτι υπέρ της Ελλάδας

15:43 | 29.01.2026

Πρώτο σπριντ στο ματς - Η Ελλάδα στην επίθεση

15:43 | 29.01.2026

Οι παίκτριες των δυο ομάδων μπαίνουν στην πισίνα - Βρισκόμαστε λίγο πριν την εκκίνηση του αγώνα

15:38 | 29.01.2026
Η βαθμολογία του ομίλου

Ελλάδα 6

Γαλλία 3

Γερμανία 3

Σλοβακία 0

15:37 | 29.01.2026
Ξεκίνησε η ανάκρουση των Εθνικών ύμνων
15:29 | 29.01.2026
Η παράδοση της Εθνικής πόλο γυναικών με τη Γερμανία στο Ευρωπαϊκό

10 αγώνες

7 νίκες

3 ήττες

τέρματα 87-75

15:29 | 29.01.2026
Στα προηγούμενα παιχνίδια η ομάδα του Χάρη Παυλίδη κέρδισε 24-7 τη Σλοβακία και 23-5 τη Γαλλία
15:29 | 29.01.2026
Η Εθνική πόλο γυναικών θέλει να κάνει το 3/3 στη διοργάνωση για να κλείσει τον όμιλο με θετική ψυχολογία, ενόψει της πιο δύσκολης συνέχειας
15:29 | 29.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την τελευταία αναμέτρηση Εθνικής πόλο γυναικών στην Α' φάση ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, κόντρα στη Γερμανία

