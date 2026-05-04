Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος φεύγει από τη Σεβίλλη και πλησιάζει στον Παναθηναϊκό

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Σεβίλλης, αλλά φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει στην ισπανική ομάδα και ο Παναθηναϊκός τον έχει στην κορυφή της λίστας του για το καλοκαίρι.

Ρεπορτάζ της ισπανικής ιστοσελίδας fichajes.net, υποστηρίζει ότι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος φεύγει από τη Σεβίλλη και μάλιστα η ομάδα της Ανδαλουσίας έχει ήδη εντοπίσει τον αντικαταστάτη του για τη νέα σεζόν, στο πρόσωπο του Χουλιέν Αγκιρεθαμπάλα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, γεγονός που αυξάνει τις ελπίδες του Παναθηναϊκού.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει κάποια στιγμή στους “πράσινους” και όλα δείχνουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί το φετινό καλοκαίρι.

Οι “πράσινοι” αναζητούν γκολκίπερ, η Νιούκαστλ -στην οποία ανήκει ο παίκτης- δεν ενδιαφέρεται για νέο δανεισμό του και η Σεβίλλη αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην σκοπεύει να κινηθεί για την απόκτησή του.