Ελλάδα – Γερμανία live για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών

Η Εθνική πόλο γυναικών αντιμετωπίζει τη Γερμανία στο τελευταίο παιχνίδι τη πρώτης φάσης ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και θέλει να κάνει την τρίτη της νίκη για να προχωρήσει με θετική ψυχολογία στην πιο δύσκολη συνέχεια της διοργάνωσης. Στα προηγούμενα παιχνίδια, η ομάδα του Χάρη Παυλίδη έχει κερδίσει 24-7 τη Σλοβακία και 23-5 τη Γαλλία.