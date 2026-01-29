Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα – Γερμανία live για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης
Η Πλευρίτου
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο
3η αγωνιστική Α' φάσης ομίλων
7 - 1
1ο οκτάλεπτο
Η Πλευρίτου με την Εθνκή πόλο γυναικών/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Εθνική πόλο γυναικών αντιμετωπίζει τη Γερμανία στο τελευταίο παιχνίδι τη πρώτης φάσης ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και θέλει να κάνει την τρίτη της νίκη για να προχωρήσει με θετική ψυχολογία στην πιο δύσκολη συνέχεια της διοργάνωσης. Στα προηγούμενα παιχνίδια, η ομάδα του Χάρη Παυλίδη έχει κερδίσει 24-7 τη Σλοβακία και 23-5 τη Γαλλία.

16:08 | 29.01.2026

Πέναλτι υπέρ της Ελλάδας

16:07 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Γερμανία, 9-2 με την Μπούικα
16:05 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 9-1 από την Ξενάκη
16:03 | 29.01.2026
16:03 | 29.01.2026

καλές άμυνες από την Ελλάδα

16:02 | 29.01.2026

με παίκτρια παραπάνω η Γερμανία

16:01 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 8-1 με την Γρηγοπούλου
16:01 | 29.01.2026

Έχουμε σπριντ στο δεύτερο οκτάλεπτο - Το κέρδισε η Ελλάδα

15:59 | 29.01.2026
Τέλος πρώτου οκταλέπτου
15:58 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 7-1 με την Βάσω Πλευρίτου να πετυχαίνει το τρίτο της γκολ
15:58 | 29.01.2026

Μπλόκαρε η τερματοφύλακας της Εθνικής

15:55 | 29.01.2026

Επίθεση με παίκτρια παραπάνω η Γερμανία

15:55 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 6-1 με την Σιούτη
15:54 | 29.01.2026

Πέναλτι υπέρ της Εθνικής

15:53 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 5-1 με την Μυριοκεφαλιτάκη
15:52 | 29.01.2026

Νέο δοκάρι για τη Γερμανία

15:52 | 29.01.2026

Νέο επιθετικό φάουλ από τη Γαλανόλευκη

15:50 | 29.01.2026

Δοκάρι για τη Γερμανία

15:50 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Γερμανία, μειώνει σε 4-1 με την Μπούτσκα
15:49 | 29.01.2026

Πέναλτι υπέρ της Γερμανίας

15:49 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 4-0 με την Βάσω Πλευρίτου
15:48 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 3-0 με την Μυριοκεφαλιτάκη
15:47 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 2-0 με την Ελευθερία Πλευρίτου
15:46 | 29.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 1-0 με την Βάσω Πλευρίτου
15:45 | 29.01.2026

Πέναλτι υπέρ της Ελλάδας

15:43 | 29.01.2026

Πρώτο σπριντ στο ματς - Η Ελλάδα στην επίθεση

15:43 | 29.01.2026

Οι παίκτριες των δυο ομάδων μπαίνουν στην πισίνα - Βρισκόμαστε λίγο πριν την εκκίνηση του αγώνα

15:38 | 29.01.2026
Η βαθμολογία του ομίλου

Ελλάδα 6

Γαλλία 3

Γερμανία 3

Σλοβακία 0

15:37 | 29.01.2026
Ξεκίνησε η ανάκρουση των Εθνικών ύμνων
15:29 | 29.01.2026
Η παράδοση της Εθνικής πόλο γυναικών με τη Γερμανία στο Ευρωπαϊκό

10 αγώνες

7 νίκες

3 ήττες

τέρματα 87-75

15:29 | 29.01.2026
Στα προηγούμενα παιχνίδια η ομάδα του Χάρη Παυλίδη κέρδισε 24-7 τη Σλοβακία και 23-5 τη Γαλλία
15:29 | 29.01.2026
Η Εθνική πόλο γυναικών θέλει να κάνει το 3/3 στη διοργάνωση για να κλείσει τον όμιλο με θετική ψυχολογία, ενόψει της πιο δύσκολης συνέχειας
15:29 | 29.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την τελευταία αναμέτρηση Εθνικής πόλο γυναικών στην Α' φάση ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, κόντρα στη Γερμανία

