Ελλάδα – ΗΠΑ 101-95: Σαν Σήμερα το «θαύμα» της Σαϊτάμα που έβγαλε τους Έλληνες στους δρόμους

Δεκαεννιά χρόνια συμπληρώθηκαν από το παιχνίδι ορόσημο της Εθνικής Ελλάδας, καθώς σαν σήμερα το 2006, η πρωταθλήτρια Ευρώπης του Παναγιώτη Γιαννάκη σόκαρε το παγκόσμιο μπάσκετ, αφήνοντας τις ΗΠΑ εκτός τελικού στο Mundobasket της Ιαπωνίας.

Με μία ανεπανάληπτη “παράσταση” και μία επιθετική “ραψωδία”, η Εθνική Ελλάδας επικράτησε με 101-95 των ΗΠΑ και τους έριξε στο… καναβάτσο, παίρνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση για το παιχνίδι του τροπαίου στο Mundobasket.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σαν σήμερα 1η Σεπτεμβρίου το 2006, η Σαϊτάμα της Ιαπωνίας βάφτηκε “γαλανόλευκη” και στην Ελλάδα ο κόσμος βγήκε στους δρόμους για να πανηγυρίσει μία ακόμη μεγάλη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού.

Μετά την κατάκτηση του Euro 2004 στο ποδόσφαιρο και το Eurobasket 2005, η Εθνική Ελλάδας βρέθηκε μία “ανάσα” από ένα ακόμη μεγαλύτερο τρόπαιο και μάλιστα με τον πιο επιβλητικό τρόπο.

Το All Star ρόστερ της Ελλάδας έλαμψε στη Σαϊτάμα

Κόντρα στις “πανίσχυρες” ΗΠΑ του Λεμπρόν Τζέιμς, του Καρμέλο Άντονι, του Κρις Πολ, του Ντουέιν Γουέιντ, του Κρις Μπος και του Ντουάιτ Χάουαρντ, ο Παναγιώτης Γιαννάκης παρέταξε ένα θρυλικό ελληνικό ρόστερ, με ηγέτες τους Θοδωρή Παπαλουκά, Δημήτρη Διαμαντίδη, Βασίλη Σπανούλη και νέο… υπερόπλο τον Σοφοκλή “Big Sofo” Σχορτσιανίτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τρομερός Σπανούλης με 22 πόντους έδειξε γιατί οι Χιούστον Ρόκετς του προσέφεραν συμβόλαιο στο NBA και ο Διαμαντίδης ήταν για μία ακόμη φορά παίκτης… ορχήστρα για την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2005, οδηγώντας την Ελλάδα σε μία ανεπανάληπτη νίκη και μάλιστα με το… παιχνίδι των αντιπάλων της.

Η ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη “χτύπησε” τις ΗΠΑ στο Pick n Roll και κατάφερε να φθάσει το σκορ σε πολύ υψηλά επίπεδα, με γρήγορες επιθέσεις και εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό. Παρότι έχασε τα ριμπάουντ και δέχθηκε 95 πόντους λοιπόν, “λύγισε” το… φόβητρο της διοργάνωσης και πανηγύρισε μία ιστορική νίκη στη Σαϊτάμα.

Χιλιάδες Έλληνες βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το νέο ελληνικό θρίαμβο στο μπάσκετ, ο οποίος δεν συνδυάστηκε όμως και με την κατάκτηση του τροπαίου. “Άδεια” μετά την υπερπροσπάθεια κόντρα στις ΗΠΑ, η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε στον τελικό να αντισταθεί στην Ισπανία, η οποία και μετετράπη έκτοτε σε… κακό δαίμονα της “γαλανόλευκης” σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις.

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 45-41, 77-65, 101-95

Τα στατιστικά των παικτών

Ελλάδα (Παναγιώτης Γιαννάκης): Παπαλουκάς 8, Σχορτσανίτης 14, Ζήσης, Σπανούλης 22, Βασιλόπουλος, Φώτσης 9, Χατζηβρέττας 2, Ντικούδης 8, Τσαρτσαρής 3, Διαμαντίδης 12, Παπαδόπουλος 8, Κακιούζης 15.

ΗΠΑ (Μάικ Σιζέφσκι): Τζόνσον 3, Χάινριχ 12, Λεμπρόν Τζέιμς 17, Τζέιμσον, Μπατίερ 1, Γουέιντ 19, Πολ 3, Μπος 3, Χάουαρντ 10, Μίλερ, Μπραντ, Καρμέλο Άντονι 27.