Ελλάδα – Ισπανία 108-106 τελικό: Η Εθνική μπάσκετ έκανε τεράστια νίκη στην παράταση και είναι ζωντανή για την πρόκριση

Η Εθνική μπάσκετ κέρδισε 108-106 στην παράταση την Ισπανία στο κατάμεστο T- Center και έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στο Mundobasket.
Προκριματικά MundobasketT- Center
108 - 106
Τελικό σκορ
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21:35 | 31.08.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
21:32 | 31.08.2026
Τέλος το ματς μεγάλη νίκη για την Ελλάδα
21:31 | 31.08.2026
108-106 μέσα η δεύτερη
21:31 | 31.08.2026
Άστοχος ο Τολιόπουλος στην πρώτη βολή
21:30 | 31.08.2026
Στις βολές ο Τολιόπουλος, 10,9' για τη λήξη σε ένα απίθανο ματς
21:30 | 31.08.2026
107-106 μέσα η δεύτερη
21:30 | 31.08.2026
Χάνει την πρώτη, ζωντανή η Εθνική
21:29 | 31.08.2026
Στις βολές ο Πάρα, 13,6" για τη λήξη
21:27 | 31.08.2026
Λάθος από την Ελλάδα, και φάουλ του Ντόρσεϊ
21:27 | 31.08.2026
Τάιμ άουτ από τον Σπανούλη, 19,2" για τη λήξη, η μπάλα στα χέρια μας
21:26 | 31.08.2026
107-105 αδιανόητος ο Μπριθουέλα
21:26 | 31.08.2026
107-102 εύστοχος ο Ντόρσεϊ
21:26 | 31.08.2026
Στις βολές και ο Ντόρσεϊ, 26,8" για τη λήξη της παράτασης
21:25 | 31.08.2026
105-102 με λέι απ του Μπριθουέλα
21:25 | 31.08.2026
105-100 μέσα και οι δύο βολές
21:24 | 31.08.2026
Στις βολές ο Λαρεντζάκης
21:24 | 31.08.2026
Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό
21:22 | 31.08.2026
103-100 με τρίποντο του Μπριθουέλα
21:21 | 31.08.2026
103-97 ψύχραιμος και ο Τολιόπουλος
21:21 | 31.08.2026
Στις βολές ο Τολιόπουλος
21:19 | 31.08.2026
101-97, 2/3 βολές ο Πάρα, 1:15' απομένουν
21:19 | 31.08.2026
101-95 τρομερός Καλάθης
21:18 | 31.08.2026
99-95 1/2 ο Πάρα
21:18 | 31.08.2026
Άστοχη η πρώτη
21:18 | 31.08.2026
2' απομένουν, βολές για τον Πάρα
21:17 | 31.08.2026
99-94 μεγάλο καλάθι του Ντίνου Μήτογλου
21:17 | 31.08.2026
97-94 ψύχραιμος ο Χαραλαμπόπουλος
21:17 | 31.08.2026
Ο Χαραλαμπόπουλος θα βαρέσει τις βολές που κέρδισε ο Θανάσης, που πονάει στο χέρι
21:16 | 31.08.2026
95-94 με 2/2 του Μπριθουέλα
21:16 | 31.08.2026
95-94 με 2/2 του Μπριθουέλα
21:16 | 31.08.2026
Στη συνέχεια θα εκτελέσει η Ελλάδα βολές
21:15 | 31.08.2026
Ο Μπριθουέλα θα βαρέσει τις βολές που κέρδισε ο Μάρα που αποβλήθηκε
21:14 | 31.08.2026
Αντιαθλητικό στον Μάρα
21:13 | 31.08.2026
Ο Μάρα κέρδισε φάουλ και στη συνέχεια έριξε αγκωνιά στον Θανάση, πρέπει να το δουν οι διαιτητές
21:12 | 31.08.2026
95-92 με βολές του Ντόρσεϊ
21:11 | 31.08.2026
93-92 λάθος του Ντόρσεϊ και λέι απ του Κάρντενας
21:11 | 31.08.2026
Έχασε τη βολή ο Τολιόπουλος, 3:20' απομένουν
21:10 | 31.08.2026
93-90 τρομερό καλάθι και φάουλ του Τολιόπουλου
21:10 | 31.08.2026
91-90 ο Κάρντενας κέρδισε τον Αντετοκούνμπο
21:10 | 31.08.2026
91-88 δεν σταματάει ο Μήτογλου, έφτασε τους 27
21:09 | 31.08.2026
88-88 με τον Μαρα στο ζωγραφιστό
21:09 | 31.08.2026
88-86 με δύο βολές του Ντόρσεϊ
21:06 | 31.08.2026
Παράταση στο ματς
21:04 | 31.08.2026
86-86 μεγάλο τρίποντο του Χουάντσο
«Έφαγε» πολύ εύκολα την προσποίηση ο Κώστας Αντετοκούνμπο
21:04 | 31.08.2026
Τάιμ άουτ καλεί ο Ματέο
21:04 | 31.08.2026
86-83 μέσα και η δεύτερη βολή του Ντόρσεϊ
21:03 | 31.08.2026
Μέσα η πρώτη!
21:01 | 31.08.2026
Στις βολές ο Ντόρσεϊ, 14,1" απομένουν
21:01 | 31.08.2026
Έβγαλε την άμυνα ο Καλάθης, τάιμ άουτ, 15,7" για το φινάλε η μπάλα δικιά μας
21:00 | 31.08.2026
Άστοχος ο Καλάθης, στην επίθεση οι Ισπανοί
21:00 | 31.08.2026
84-83 ο Πραντίγια μειώνει στον πόντο, άτυχος ο Ντόρσεϊ στην επίθεση
20:59 | 31.08.2026
84-81 απαντάει άμεσα ο Κάρντενας
20:58 | 31.08.2026
84-78 ο Ντίνος Μήτογλου φέρνει την Ελλάδα αγκαλιά με τη νίκη
20:58 | 31.08.2026
81-78, 2/3 βολές ο Πραντίγια
20:57 | 31.08.2026
2' απομένουν, τρεις βολές για τους Ισπανούς, έφαγε την προσποίηση του Πραντίγια ο Τολιόπουλος
20:55 | 31.08.2026
81-76 καυτός ο Ντόρσεϊ ευστοχεί από τα 8μιση μέτρα
20:55 | 31.08.2026
78-76 με λέι απ στον αιφνιδιασμό του Πάρα
Λάθος του Τολιόπουλου στην επίθεση
20:54 | 31.08.2026
78-74 με 1/2 βολές του Μάρα
20:53 | 31.08.2026
78-73 μεγάλο τρίποντο του Ντόρσεϊ, ανάσα ζωής για την Ελλάδα, 3' απομένουν
20:53 | 31.08.2026
75-73 με τον Πάρα
20:52 | 31.08.2026
20:48 | 31.08.2026
75-71 με δύο βολές του Σουπερί, θέλει ψυχραιμία από την Εθνική
20:48 | 31.08.2026
75-69 λάθος του Λαρεντζάκη και λέι απ του Πάρα, τάιμ άουτ του Σπανούλη, 4:34 απομένουν
20:45 | 31.08.2026
75-67 μεγάλο τρίποντο του Σουπερί
20:44 | 31.08.2026
75-64 τρομερό τρίποντο του Ντόρσεϊ
20:44 | 31.08.2026
6 λεπτά απομένουν για το φινάλε
20:43 | 31.08.2026
72-64 με δύσκολο καλάθι του Πάρα πάνω σε άμυνα
20:40 | 31.08.2026
72-62 με δύο βολές του Χουάντσο
20:37 | 31.08.2026
72-60 μεγάλο τρίποντο του Μπαζίνα
20:37 | 31.08.2026
69-60 ο Θανάσης σκοράρει στην επίθεση
20:35 | 31.08.2026
Μεγάλη άμυνα του Θανάση, ανάγκασε σε επιθετικό φάουλ τον Μάρα και το πανηγύρισε έξαλλα, 8:25' απομένουν
20:35 | 31.08.2026
Λάθος στην επαναφορά έκανε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ευτυχώς δεν το πλήρωσε η Εθνική
20:34 | 31.08.2026
67-60 με φλότερ του Μπριθουέλα
20:34 | 31.08.2026
20:33 | 31.08.2026
Ξεκίνησε η τελευταία περίοδος
20:31 | 31.08.2026
Τέλος στο τρίτο δεκάλεπτο, 67-58 υπέρ της Ελλάδας
20:30 | 31.08.2026
67-58 1/2 βολές ο Τολιόπουλος
20:29 | 31.08.2026
Δύο τεράστιες άμυνες του Τολιόπουλου κάνουν τη διαφορά για την Ελλάδα, 30" για τη λήξη στις βολές ο Βασίλης
20:28 | 31.08.2026
66-58 τεράστιο τρίποντο του Τολιόπουλου
20:28 | 31.08.2026
63-58 μέσα η βολή του Μάρα
20:27 | 31.08.2026
20:27 | 31.08.2026
63-57 καλάθι και φάουλ του Μάρα
20:27 | 31.08.2026
63-55 απίθανο τρίποντο του Ντόρσεϊ
Τον έχει ανάγκη η Εθνική
20:26 | 31.08.2026
60-55 απάντησε ο Κάρντενας
20:26 | 31.08.2026
60-53 σημαντικό καλάθι του Ντόρσεϊ
20:25 | 31.08.2026
58-53 με καλάθι του Μπριθουέλα
20:24 | 31.08.2026
58-51 με δύο βολές του Μήτογλου, έφτασε τους 21 πόντους
20:23 | 31.08.2026
56-51 με κάρφωμα του Μάρα
20:20 | 31.08.2026
Η Ελλάδα έφτασε μόλις τα 5 λάθη στο ματς, 12 έχουν οι Ισπανοί
20:20 | 31.08.2026
Μαέστρος Καλάθης, 56-59 με τον Θανάση Αντετοκούνμπο που ξέσπασε σε πανηγυρισμούς
20:19 | 31.08.2026
4:45' απομένουν για τη λήξη της περιόδου
20:19 | 31.08.2026
54-49 με λέι απ του Καλαϊτζάκη στον αιφνιδιασμό, όλα ξεκίνησαν από τον Καλάθη
20:18 | 31.08.2026
52-49 με ακροβατικό τρίποντο του Καλάθη, έφτασε τους 11 ο συγκινητικός Νικ
20:18 | 31.08.2026
49-49 ισοφαρίζει με Πάρα η Ισπανία
20:17 | 31.08.2026
49-47 με εντυπωσιακό κάρφωμα του Μίλερ
20:16 | 31.08.2026
49-45 με κλέψιμο και καλάθη του Χαραλαμπόπουλου
20:11 | 31.08.2026
47-45 με βολές του Καλάθη
20:10 | 31.08.2026
45-45 με τρίποντο του Σουπερί
20:09 | 31.08.2026
45-42 με τον Νικ Καλάθη
20:09 | 31.08.2026
Ξεκίνησε η τρίτη περίοδος
20:09 | 31.08.2026
Όλα έτοιμα για την έναρξη τυυ δευτέρου ημιχρόνου
19:54 | 31.08.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με την Ελλάδα να έχει το προβάδισμα με το σκορ να είναι 43-42
19:53 | 31.08.2026
43-42 με δύο βολές του Πάρα
19:52 | 31.08.2026
43-40 με το Καλάθη
19:51 | 31.08.2026
19:50 | 31.08.2026
41-40 με τον Μάρα, τάιμ άουτ με 40" να απομένουν
19:49 | 31.08.2026
41-38 με βολές του Ντίαθ
19:49 | 31.08.2026
19:49 | 31.08.2026
19:47 | 31.08.2026
41-36 με βολές του Καραγιαννίδη
19:47 | 31.08.2026
39-36 με τον Μάρα
19:44 | 31.08.2026
39-34 με 1/2 βολές του Καραγιαννίδη
19:43 | 31.08.2026
38-34 ξανά ο Ντίνος, είναι μυθικός απόψε, έφτασε τους 19 πόντους με 5/5 τρίποντα
19:43 | 31.08.2026
35-34 δίποντο στον αιφινιδιασμό από τον Ντόρσεϊ
19:42 | 31.08.2026
Άστοχη η βολή
19:42 | 31.08.2026
33-34 με τρίποντο και φάουλ του Ντε Λαρέα
19:40 | 31.08.2026
33-31 απίθανος Μήτογλου, νέο τρίποντο από τον Έλληνα παίκτη
19:39 | 31.08.2026
30-31 με 1/2 βολές του Μάρα
19:39 | 31.08.2026
30-30 κλέψιμο και κάρφωμα του Καραγιαννίδη
19:37 | 31.08.2026
Τρομερό μπλοκ του Καλαΐτζάκη στον Ντε Λαρέα, 4:53' απομένουν για το ημίχρονο
19:37 | 31.08.2026
28-30 εντυπωσιακό κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο
19:37 | 31.08.2026
26-30 τρομερό τρίποντο του Ντε Λαρέα
19:37 | 31.08.2026
Έφτασε τους 13 πόντους ο Έλληνας φόργουορντ
19:36 | 31.08.2026
26-27 ξανά ο Μήτογλου
19:35 | 31.08.2026
24-27 ο Μήτογλου κρατάει μόνος του την Εθνική
19:35 | 31.08.2026
21-27 με τρίποντο του Ντε Λαρέα
19:34 | 31.08.2026
21-24 με τυχερό φλότερ του Καλάθη
19:33 | 31.08.2026
19-24 με τον Σουπερί
19:32 | 31.08.2026
Ξεκίνησε το πρόβλημα στα ριμπάουντ για την Ελλάδα
19:28 | 31.08.2026
19-22 με καλάθι των Ισπανών
19:28 | 31.08.2026
19:27 | 31.08.2026
Ο Λαρεντζάκης έβαλε μεγάλο τρίποντο, όμως για ένα δέκατο δεν πρόλαβε το χρόνο και το 1ο δεκάλεπτο έληξε 19-20 για τους Ισπανούς
19:27 | 31.08.2026
19-20 με τον Πραντίγια
19:26 | 31.08.2026
19-18 με βολές του Τολιόπουλου
19:25 | 31.08.2026
17-18 το γύρισαν με τον Πραντίγια οι Ισπανοί
19:24 | 31.08.2026
17-16 μειώνουν και πάλι στον πόντο οι Ισπανοί
19:24 | 31.08.2026
17-14 με φλότερ του Σεντ Σουπερί
19:22 | 31.08.2026
17-12 με λέι απ του Θανάση Αντετοκούνμπο
19:21 | 31.08.2026
15-12 ξανά με τον Μήτογλου από τα 6 μέτρα
19:20 | 31.08.2026
19:20 | 31.08.2026
13-12 με φόλοου του Μάρα, τάιμ άουτ ο Σπανούλης
19:18 | 31.08.2026
13-10 με βολές του Μάρα
19:17 | 31.08.2026
13-8 με νέες βολές των Ισπανών
19:13 | 31.08.2026
13-6 με βολές των Ισπανών
19:12 | 31.08.2026
13-4 τρομερός Μήτογλου, νέο τρίποντο και έξαλλος πανηγυρισμός του Ντίνου, τάιμ άουτ των Ισπανών
19:11 | 31.08.2026
10-4 με βολές του Ντόρσεϊ
19:09 | 31.08.2026
8-4 με βολές του Γκονζάλεθ
19:08 | 31.08.2026
8-2 με αιφνιδιασμό του Γκονζάλεθ
19:08 | 31.08.2026
Τρία λεπτά χωρίς να δεχθεί καλάθι η Ελλάδα
Τρομερές άμυνες των παικτών του Σπανούλη
19:07 | 31.08.2026
8-0 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
19:05 | 31.08.2026
Ο Χαραλαμπόπουλος έκανε δύο φάουλ σε δύο λεπτά και ο Καλαϊτζάκης τον αντικατέστησε
19:05 | 31.08.2026
Η Ελλάδα έχει μπει αποφασισμένη να παίξει άμυνα σήμερα και το κάνει με πάθος στα πρώτα λεπτά
19:04 | 31.08.2026
5-0 ξανά 1/2 βολές ο Κώστας Αντετοκούνμπο
19:02 | 31.08.2026
Και ο Εμμανουήλ Καραλής στο πλευρό της Εθνικής ομάδας
Αποθεώθηκε από τους Έλληνες φιλάθλους
19:01 | 31.08.2026
4-0 με 1/2 βολές του Κώστα Αντετοκούνμπο
19:00 | 31.08.2026
3-0 με τρίποντο του Μήτογλου μετά από επιθετικό ριμπάουντ
19:00 | 31.08.2026
Ξεκίνησε το ματς
18:58 | 31.08.2026
18:58 | 31.08.2026
Λίζκα (Πολωνία), Βούλιτς (Κροατία), Προτς (Πολωνία) οι τρεις ρέφερι του αγώνα
18:57 | 31.08.2026
Γκονζάλεθ, Μπριθουέλα, Ντίαζ, Χουάντσο και Μπίλι Ερνανγκόμεθ για την Ισπανία
18:56 | 31.08.2026
Ντόρσεϊ, Καλάθης, Χαραλαμπόπουλος, Μήτογλου και Αντετοκούνμπο ξεκινούν για την Ελλάδα
18:56 | 31.08.2026
18:55 | 31.08.2026
Ο Βαγγέλης Λιόλιος στο T- Center
18:51 | 31.08.2026
Ολοκληρώθηκε η ανάκρουση των Εθνικών ύμνων στο T- Center
18:48 | 31.08.2026
Ξεκινήσε η παρουσίαση των δύο ομάδων
18:47 | 31.08.2026
18:46 | 31.08.2026
Η βαθμολογία του ομίλου
1. Ισπανία 5-2
2. Ουκρανία 5-2
3. Μαυροβούνιο 4-3
4. Πορτογαλία 4-3
5. Γεωργία 4-3
6. Ελλάδα 3-4
18:46 | 31.08.2026
Η δωδεκάδα της Ισπανίας
Κάρντενας, Μίλερ, Ντε Λαρέα, Πραντίγια, Σεντ Σουπερί, Μπριθουέλα, Ντίαθ, Γκονζάλεθ, Ερναγκόμεθ Μπ., Μάρα, Ερνανγκόμεθ Χ.
18:27 | 31.08.2026
Η δωδεκάδα της Ελλάδας
Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος, Καλάθης, Π. Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Καραγιαννίδης, Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Νετζήπογλου και Μπαζίνας
18:26 | 31.08.2026
Η Ελλάδα καλείται να πάρει τη νίκη ενάντια στην παρέα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για να αυξήσει τις ελπίδες πρόκρισης στο Mundobasket
18:24 | 31.08.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ματς της Εθνικής μπασκετ με την Ισπανία για τα προκριματικά του Mundobasket
18:24 | 31.08.2026
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