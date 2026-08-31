Ελλάδα – Ισπανία 108-106: Η Εθνική μπάσκετ πήρε στην παράταση το θρίλερ του T- Center και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο Mundobasket

Η Εθνική μπάσκετ έκανε απίθανη εμφάνιση και κέρδισε 108-106 την Ισπανία στην παράταση στο T-Center για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στο Mundobasket.Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν τρομερός στο πρώτο μέρος, οι Νικ Καλάθης και Τάιλερ Ντόρσεϊ πήραν την μπαγκέτα στην επανάληψη και μαζί με τους υπόλοιπους μαχητές του Βασίλη Σπανούλη έδωσαν τη νίκη στην Εθνική μπάσκετ ενάντια στην Ισπανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ντόρσεϊ και Μήτογλου ολοκλήρωσαν το ματς και οι δύο με 29 πόντους και έδωσαν στην Ελλάδα τη νίκη που της διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το ματς

Η Ελλάδα ξεκίνησε με πολλή ένταση και πάθος στο κρίσιμο ματς και κατάφερε να προηγηθεί με 13-4 στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου. Οι Ισπανοί αντέδρασαν όμως και κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα (19-20) στο τέλος της περιόδου για να κάνουν ντέρμπι το ματς.

Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα στο πρώτο μέρος, καθώς και στα δύο δεκάλεπτα ήταν ασύλληπτος και κατάφερε να ολοκληρώσει τα πρώτα είκοσι λεπτά με 19 πόντους, για να δώσει στην Εθνική μπάσκετ το προβάδισμα ξανά στη δεύτερη περίοδο, η οποία ολοκληρώθηκε 43-42.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Ελλάδα είχε πολλούς πρωταγωνιστές. Ο Καλάθης έκανε τον μαέστρο στο glass floor, ο Ντόρσεϊ έβαλε μερικά μεγάλα σουτ, όπως και ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος με δύο μεγάλες άμυνες που έβγαλε στο φινάλε της περιόδου έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να μπει στην τελευταία περίοδο στο +9 (67-58).

Η Ελλάδα στην τέταρτη περίοδο μπορεί να βρέθηκε να προηγείται με 12 πόντους (72-60), όμως οι Ισπανοί κατάφεραν να κάνουν ντέρμπι το ματς, όπως μόνο αυτοί ξέρουν. Ο Ντόρσεϊ έβαλε μεγάλα σουτ, όμως πάντα υπήρχε ισπανική απάντηση. Ο Μήτογλου έκανε το 84-78 στα τελευταία λεπτά, όμως ο Καρντένας απάντησε άμεσα και ο Πραντίγια μείωσε σε 84-83.

Ο Ντόρσεϊ με βολές έκανε το 86-83 και η Ισπανία είχε την τελευταία επίθεση για να μείνει ζωντανή. Ο Σπανούλης ζήτησε να μην εκτελεστεί τρίποντο, ο Κώστας Αντετοκούνμπο «έφαγε» την προσποίηση του Χουάντσο και ο παίκτης του Παναθηναϊκού έμεινε ελεύθερος για να στείλει το ματς στην παράταση. Και το έκανε!

Εκεί, η Ελλάδα συνέχισε να έχει την υπεροχή στο σκορ. Ο Μήτογλου συνέχισε το χαβά του και έφτασε τους 29 πόντους, όσους δηλαδή έβαλε και ο Ντόρσεϊ. Η Ελλάδα μπήκε στα τελευταία λεπτά μπροστά στο σκορ με 101-95 χάρη στην εμπειρία του Καλάθη. Οι Ισπανοί δεν τα παρατούσαν ποτέ. Ο Μπριθουέλα έβαζε τα σουτ και εμείς τις βολές. Το σκορ έφτασε στο 107-102 και ο Μπριθουέλα έβαλε ένα τεράστιο τρίποντο για να μειώσει στους 2.

Τότε, η Εθνική μας ομάδα έκανε λάθος με τον Ντόρσεϊ και στη συνέχεια έστειλε στις βολές τον Πάρα με 14” να απομένουν. Ο Ισπανός έβαλε 1/2 και μείωσε σε 107-106. Ο Τολιόπουλος πήρε την μπάλα και κέρδισε φάουλ για να πάει επίσης στη γραμμή των βολών. Έχασε την πρώτη και έβαλε τη δεύτερη, με την Ελλάδα να καλείται να βγάλει ξανά την άμυνα για τη νίκη. Αυτή τη φορά το έκανε και η Ισπανία ουσιαστικά δεν βρήκε κανονικό σουτ και η ομάδα του Σπανούλη έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο Mundobasket.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-20, 43-42, 67-58, 86-86 (κ.α), 108-106

Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 29 (2/9 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 10/10 βολές, 4 ασίστ, 3 λάθη), Λαρεντζάκης 2, Τολιόπουλος 11 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 λάθη), Καλάθης 13 (4/9 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 λάθη), Π. Καλαϊτζάκης 2, Χαραλαμπόπουλος 4, Καραγιαννίδης 5, Κ. Αντετοκούνμπο 4 (6 ριμπάουντ), Θ. Αντετοκούνμπο 6 (3 ριμπάουντ), Μήτογλου 29 (3/9 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Νετζήπογλου, Μπαζίνας 3 (1).

Ισπανία (Ματέο): Κάρντενας 9 (1/4 τρίποντα, 8 ασίστ, 3 λάθη), Μίλερ 4 (5 ριμπάουντ), Ντε Λαρέα 9 (3/3 τρίποντα), Πραντίγια 10 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Σεντ Σουπερί 16 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Μπριθουέλα 14 (2/4 τρίποντα), Ντίαθ 2, Γκονζάλεθ 4 (3 ριμπάουντ, 3 λάθη), Μπ. Ερναγκόμεθ , Μάρα 15 (13 ριμπάουντ), Χ. Ερνανγκόμεθ 5 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Πάρα 18 (5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη).